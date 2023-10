Nacional de judo tuvo su última jornada en gimnasio Esmeralda de la Unap

Más de 800 judokas desde Arica a Magallanes, combatieron en las sedes de Alto Hospicio e Iquique

Ante un lleno total de público, principalmente padres y apoderados de los niños y jóvenes en competencia, finalizó en el gimnasio Esmeralda de la Universidad Arturo Prat, el Campeonato Nacional de Judo que, este año, organizaron en conjunto, los clubes Hiroshima de Iquique y Maho de Alto Hospicio, bajo el control de la Federación de Judo de Chile.

La jornada inaugural se desarrolló el pasado sábado, en el Gimnasio Techado Municipal de Alto Hospicios, con combates en la categoría infantiles de; sub 7, sub 8, sub 11, sub 13, sub 15, además de las categorías sub 18 y sub 21, mientras que la jornada de cierre en el gimnasio Esmeralda, tuvo como protagonistas a judocas de las categorías novicios y Absoluta, sobre 21 años.

Los clubes regionales tuvieron buena participación, sobresaliendo el primer lugar obtenido por la representación del Club Hiroshima, en la categoría infantil, imponiéndose sobre el Club Nagasaki de Iquique y Carabineros de Arica, segundo y tercer lugar respectivamente.

Los combates de la categoría Absoluta y 21 años, fueron intensamente disputados, tanto en damas, como en varones, destacando como ganadores de medalla de oro, los judocas; Fabrizio Meyer de la Escuela Italo Córdova de Arica, en la división de menos 66 kilos y Francisco Toscanini de la Universidad de Chile de Santiago, ganador de la medalla de oro, en la división de menos 81 kilos.

La jornada de clausura contó, con la presencia del presidente de la Federación de Judo de Chile, Marcelo Simián, quien felicitó a los clubes Maho e Hiroshima, por la excelente organización del torneo, señalando que la región, perfectamente puede ser sede de un torneo continental.

También intervino en la ceremonia de premiación, la seremi de deportes, Vania Llantén, quien manifestó que, el judo regional ha respondido con creces al apoyo entregado por el Instituto Nacional del Deporte, especialmente, el entregado a los judocas que forman parte del Programa Promesas Chile.

Finalmente, en la jornada de cierre, se distinguió a instituciones que, constantemente están apoyando al deporte del judo, entre ellas, Diario El Longino, medio que se hizo merecedor de un hermoso galvano.