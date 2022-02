Minvu entregó 700 subsidios habitacionales a familias asociadas a proyectos San Ignacio y Wila Masi

Iniciativas corresponden a fase 2 del Proyecto Urbano Habitacional Ex Enami y que contempla en total 1.340 unidades habitacionales.

Con mucha emoción las familias de los cinco comités asociados a los conjuntos habitacionales San Ignacio y Wila Masi, pertenecientes al mega proyecto Ex Enami recibieron sus respectivos subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda en representación de los 700 beneficiados en total con ambas iniciativas.

El hito de entrega con aforo reducido, se llevó a cabo en el terreno de Ex Enami, donde actualmente ya está en construcción la etapa 1 de este proyecto urbano, el que albergará en su totalidad 1.340 soluciones habitacionales para familias de sectores vulnerables de Tarapacá.

Durante la actividad el seremi de Minvu, Carlos Prieto agradeció la confianza de los dirigentes de cada uno de los comités que forman parte de la fase 2 del proyecto Urbano Habitacional Ex Enami durante todo este proceso y que culminó con la entrega de los certificados de subsidios y el financiamiento para la construcción de los dos nuevos conjuntos habitacionales. Instancia donde destacó el extraordinario esfuerzo realizado por los equipos de Minvu-Serviu para alcanzar cifras récord para el ministerio de Vivienda en materia de construcción durante este periodo. “No me gusta la palabra números, pero hay que entender que estos números que voy a mencionar son familias que hay detrás, que tienen rostros y que son parte de esta historia de quienes van a vivir aquí. Hace poco, se dijo que estábamos entregando papeles, y ¿dónde estaban las construcciones?, pues hoy están a la vista. En números gruesos, hay más de 4 mil viviendas que se están construyendo en la región. Esos son números récord para el Minvu. Ahora si sumamos todo, los proyectos entregados durante esta administración, los que están por iniciar, y lo que están en construcción llegamos a más de 8 mil 800 viviendas.

Ahora, si a esto se suma los demás subsidios del programa habitacional, alcanzamos a más 10 mil 800 subsidios en esta administración, sólo en vivienda. Creo que la forma de entregar números tan buenos, es trabajar en conjunto y no esperar. Entender cuáles son las dificultades de cada uno para sacar los temas adelante, creo que así lo logramos con este proyecto. Esta iniciativa tuvo muchas complejidades que debimos resolver en conjunto con diferentes actores y logramos estar hoy aquí, haciendo entrega de estos certificados”, dijo.

Agregó que “ahora que estamos terminando la administración me siento muy orgulloso de ver las caras de los vecinos, y con orgullo decir: lo logramos. Quiero agradecer, además de todos los dirigentes, a las autoridades presentes, por el apoyo en la gestión, esto no se logra solo. Aquí no depende solamente del seremi ni del director, sino que hay un esfuerzo en conjunto y el de tener la voluntad y corazón de trabajar por un mejor bienestar por las miles de familias de Tarapacá”

En tanto, durante el hito de entrega la seremi de Gobierno, Ana María Tiemann, en representación de delegado presidencial regional valoró el esfuerzo realizado de todos los actores involucrados en este proyecto, destacando que esto es parte del compromiso que realizó el propio presidente Sebastián Piñera de entregar soluciones habitacionales a las familias de la región. “Las autoridades no somos de piedra, tenemos emociones, sentimos cariño, sentimos amor, y sentimos esa misma emoción que sienten en momentos como éste. Hoy si bien es cierto estamos entregando certificados de subsidio, en realidad no son certificados, ni tampoco departamentos, ni soluciones habitacionales, estamos entregando la esperanza, ya viva, que aquí va a existir un hogar, el de ustedes. El sueño más grande, lo más sagrado que nosotros queremos es nuestra familia, el lugar que nos cobija y eso es lo que en cierto modo le estamos dando el punto de partida”, indicó.

PROYECTOS

Los dirigentes Marta Durán y Heraldo Oróstica, en representación de las familias beneficiadas destacaron el importante apoyo de las diferentes autoridades para sacar adelante este proyecto y de todo el esfuerzo realizado para contar tanto con el terreno como un proyecto asociado, para beneficiar a los cinco comités que integran los futuros conjuntos habitacionales que pronto se construirán en este sector. “Vecinos ustedes no saben cuánto luchamos con Martita, para que esto fuera posible. Nosotros también somos parte de este proyecto y vamos a ser vecinos de ustedes. Nosotros trabajamos sin fines de lucro, lo hicimos de vocación, con todo el corazón. Partimos de la mano con la señora Claudia Condore y ella nos dijo que iba a ser un largo camino y hoy vemos los frutos que estamos consiguiendo. Se me hincha el pecho de orgullo. Quiero decirles con toda honestidad que me siento orgulloso de todo lo que hemos logrado junto a ustedes y al apoyo de las autoridades y la empresa a cargo, ya que empezamos buscando el terreno, con muchas dificultades y miren todos los metros cuadrados que se logró conseguir”, señaló Heraldo Oróstica.

Johana Apaza una de las beneficiadas perteneciente al Comité de Vivienda Aymar Uta asociado al conjunto habitacional Wila Masi expresó su emoción tras recibir su certificado. “Estoy muy feliz, porque habíamos esperado varios años por esto, junto a muchos más nos sentimos muy contentos de ver que esto se logró concretar y cada vez estamos más cerca de nuestra casa, no me queda más que agradecer a todas las autoridades y a todos quienes lo hicieron posible”, puntualizó.

En relación a los proyectos en Ex Enami, “San Ignacio” está conformado por dos condominios, cada uno de 160 departamentos, distribuidos en 8 blocks de 5 pisos, mientras que “Wila Masi” lo integran 140 departamentos ubicados en 7 blocks de 5 pisos cada uno y otros 240 departamentos, organizados en dos co-propiedades de 6 block con 5 pisos casa uno. Además, cuentan con sede social y áreas verdes con juegos infantiles, sombreaderos y máquinas de ejercicios, estacionamientos. La superficie de cada departamento será de 55,46 metros de superficie.

La 2ª fase del megaproyecto Ex Enami tendrá una inversión del Minvu que supera los $30.000 millones.

La actividad contó con la presencia del Diputado de la República, Renzo Trisotti, la seremi de Gobierno, Ana María Tiemann, seremi Minvu, Carlos Prieto y Esteban Zavala en representación del alcalde de Alto Hospicio, entre otros invitados.