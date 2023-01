Ministra del Interior, Carolina Tohá: “Haremos las cosas en serio, no para el gran titular de la prensa”

“Traemos anuncios, una visión de cómo trabajar en y por la región. Los

problemas acá alcanzan una dimensión mayor que en otra región. Es una

región con un cumulo de problemas, que enfrenta cambios para los cuales

no estaba preparada”, comenzó ayer su intervención la Ministra del

Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá Morales en la ceremonia

donde Carabineros recibió equipamiento para darle seguridad a la

comunidad.



En la oportunidad la secretaria de Estado al abordar la crisis que enfrenta

Tarapacá en materia de seguridad y migraciones, dijo que no es posible

que una de las regiones con mayor inversión a la vez tenga los problemas

más urgentes de la sociedad.

«No es posible que una de las regiones que tiene el mayor nivel de

inversión del país, al mismo tiempo conviva con los problemas sociales

más preocupantes como es la mayor pobreza que se da entre Iquique

versus Alto Hospicio. Eso no es un desarrollo equilibrado, tenemos que

lograr en esta región ser ejemplo de un desarrollo mucho más inclusivo,

equilibrado, y que la riqueza que aquí se produce ayude para resolver los

problemas de seguridad, de calidad de vida, de deterioro del espacio

público, de necesidad de convivencia y de equidad», planteó.

SEGURIDAD

Respecto a la inseguridad que afecta al territorio recalcó que no hay

recetas mágicas para resolver ese problema, pero lo cual se trabaja

constante, con diálogo, creatividad y abrirse a nuevas ideas.

Junto con referirse a las nuevas medidas de seguridad como la

incorporación de drones, reforzamiento de Comisaría Virtual, llegada de

más funcionarios policiales, esbozó medidas para la zona.

“Hay medidas que tomar inmediatas y traemos a Tarapacá algunas de esas

medidas, estas se insertan en un esfuerzo que es mucho más grande, que

tiene más etapas y muchas más herramientas, pero son necesarias,

porque hay algunas brechas, algunas carencias acá que no se enfrentaron

a tiempo y que hoy día estamos priorizando. Enfrentamos lo que no se

hizo antes”.

Tohá indicó que los nuevos uniformes de Carabineros no es solo renovar

vestuario, “es darles su equipamiento de trabajo. Haremos las cosas en

serio, no para el gran titular de la prensa. Una de las propuestas y que se

logró un acuerdo, es que en Chile se realicen los estudios, exploremos, la

incorporación a este equipamiento de la pistola eléctrica Taser, que es un

tipo de elemento que nos permite paralizar a personas que están

infringiendo la ley”.

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Además de lo anterior, la ministra valoró la aprobación en el Senado del

proyecto de infraestructura crítica, que permitirá un trabajo de las Fuerzas

Armadas en las fronteras chilenas, donde recalcó que «se ha llegado a la

conclusión de que la mejor herramienta para aprovechar el aporte que

pueden hacer las Fuerzas Armadas es, precisamente a través de este

proyecto de infraestructura crítica, autorizar su control sobre la frontera».

En ese sentido, Carolina Tohá dijo esperar que la Cámara Baja pueda

despachar rápidamente la iniciativa porque «el compromiso del

presidente, Gabriel Boric, es que el decreto con fuerza de ley va a permitir

la aplicación de esta nueva norma a partir del mes de febrero».

Los temas nacionales

La ministra Carolina Tohá, valoró las señales de la oposición para buscar reintegrar la

mesa de seguridad. No obstante, advirtió que la condición para aquello “que se

revoquen los indultos otorgados por el Presidente Boric”, no es factible.

En ese sentido apuntó que «no hay una herramienta en que la autoridad pueda

revertir los indultos, otra cosa son los análisis que pueden hacer otros organismos

respecto a cómo fue hecho el proceso. Una herramienta para que la autoridad

directamente lo haga no existe”

Pero si valoró que en el fondo, esté la voluntad de buscar caminos para recuperar

ese trabajo, porque ahí no es que haya acuerdos por lograr. Ya se lograron muchos

acuerdos y cerrar ese compromiso lo que va a significar es transformar esos

compromisos a una voluntad declarada de sacar adelante esas ideas entre todos»,

complementó.