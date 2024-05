Mauricio Soria: “Hay chilenos que entregaron su vida por el Pacífico y ahora hay burócratas que pasarán a la historia por entregarlo”

Por Andrés Orrego Siebert

@PortalPortuario

Como “traidores a Chile” así catalogó el alcalde de Iquique y presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto y con Borde Costero, Mauricio Soria, a los técnicos y “burócratas” que asesoran a Ministros y presidentes y que han -a su juicio- impedido el desarrollo de la actividad portuaria en el país, más aún en el norte con un corredor bioceánico que está casi llegando sin que la infraestructura en el país esté preparada para el flujo de cargas procedentes de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina.

En entrevista con PortalPortuario, el jefe comunal iquiqueño y timonel de las ciudades con puertos públicos comentó -para fundamentar sus dichos- que la Política Nacional de Logística Portuaria, que supone viene a resolver y acelerar la modernización del sector, aún no ha visto la luz. Del mismo modo, la autoridad insistió la falta de visión estratégica y geopolítica del Estado a nivel central, lo que deja a Chile a merced del Perú que corre a pasos agigantados en relación a la modernización de sus puertos con la pronta inauguración de la ampliación del Callao y la inauguración del Puerto de Chancay.

En ese sentido, Soria dijo que espera que en la próxima cuenta pública del 1 de junio el presidente Gabriel Boricanuncie la ampliación del Puerto de Iquique y que el llamado “Acuerdo por Valparaíso” se haga extensivo a todas las ciudades portuarias del país.

“Tuvimos una reunión en Iquique, donde se firmó el ‘Acuerdo Iquique’, porque vimos con buenos ojos el ‘Acuerdo por Valparaíso’. Estuvimos con el alcalde, Jorge Sharp, quien nos contó cómo ellos llegaron a ese acuerdo y, obviamente, todos los municipios queremos que se extrapole a nivel nacional y que no solo quede allá, en Valparaíso. Hemos visto la actividad que tiene San Antonio que ya está con una promoción a nivel internacional para construir el molo de abrigo, de iniciar las concesiones y vemos que se ha acelerado el proceso en ese aspecto, pero todavía hay una brecha bastante grande. La política nacional de Logística-Portuaria se suponía que tendría un borrador el año pasado, en noviembre, y -al día de hoy- ese borrador no ha podido ser terminado y ahí tenemos altas expectativas, porque viene a resolver una dinámica que tenemos como país, donde tenemos dos dosinstancias como son los puertos públicos y los puertos privado que están disonancia, porque no convergen a una política portuaria única y eso nos hace menos competitivos como país”, afirmó Soria.

“Por otro lado tenemos una visión para la zona central, donde vemos que Los Andes, que es el gran antepuerto del país, está agobiado porque ya no caben en el recinto extraportuario. Por eso, vemos que no hemos logrado instalar la visión geopolítica, donde se le dé importancia a estos temas”, agregó.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción le pidió al Presidente de la República, Gabriel Boric, apurar San Antonio y ampliar el Puerto de Iquique, algo que su padre cuando fue alcalde y usted han promovido, pero que el Estado no ha tenido muy en cuenta ¿Por qué cree que ha pasado esto?

Lamentamos la poca capacidad de visión geopolítica de los entes del Estado, de los equipos técnicos que asesoran a ministros, a los presidentes, porque hoy día -y como ejemplo- el Puerto de Iquique está mandando hacer un estudio de mercado que nos va a decir que los barcos son más grandes, pero eso ya lo sabemos ¿Qué va a resultar de eso?. Estoy viendo una imagen aquí de un barco que es más grande que el puerto que tenemos (más largo que el muelle) y ese ya llega acá y deben amarrarlo a una boya. Entonces ¿para qué gastamos el tiempo en estudios? El Presidente de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), en distintos foros internacionales como la COP en Emiratos Árabes, invitó a invertir en Sudamérica, en el Corredor Bioceánico, porque aquí están los grandes negocios. Brasil, que es una potencia mundial, se une a Paraguay, construyen un puente y una carretera para llegar al Pacífico, pero nuestros técnicos no entienden, parece, lo que pasa en Sudamérica y se dedican a estudiar mercados. Esos estudios nos dirán que Callao creció, que van a inaugurar Chancay y que esos barcos ya no llegan a Chile. El problema no es de mercados, el problema es que tenemos terminales para taxis y lo que hoy circulan son buses para llevarlo a términos que entienden en el Ministerio de Transportes.

Desde su rol como alcalde y líder de una asociación de ciudades portuarias ¿Qué tan grave es esta falta de visión que usted acusa?

Estamos ante un tremendo problema, porque la gesta de Prat y sus hombres que entregaron lo más preciado por el ser humano, que es la vida, fue entregar su vida por el Pacífico y, hoy día, hay un grupo de burócratas que pasará a la historia por entregar el Pacífico y serán recordados como traidores de Chile. Hay gente que entregó su vida por nuestro país y hay gente que hoy día están entregando nuestro país y están traicionando al país, tardándose con decisiones que caen por su propio peso. Tenemos a la potencia mundial como Brasil diciendo que quiere salir por el Pacífico con la construcción de un puente y atravesar todo un país para llegar acá y nosotros aún no somos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando.

Pero esto no es culpa de este Gobierno…

Aquí es el Estado. Jorge Soria (padre del alcalde Mauricio Soria y actual senador por Tarapacá) cuando fue alcalde lo promovió por 20 años. En un reciente encuentro con trabajadores portuarios, un dirigente -con más de 20 años en la actividad- me dijo “tu papá hace 20 años nos dijo en un encuentro que Chile iba a perder el Pacífico y que íbamos a ser segundones”. Bueno, lo que dijo mi padre hace 20 años es una realidad. El presidente de Chile va a ir a la Apec, en Lima, donde irá el primer ministro de China, Xi Jinping, a inaugurar el puerto más grande en el Pacífico, en Chancay. Callao, por su parte, ya inauguró terminales para barcos grandes que no pueden entrar a Chile, pero nosotros seguimos analizando, estudiando, sin entender que hay temas que son geopolíticos. Parece que no estuviéramos convencidos de lo que puede pasar. O seano entendimos que, con la Guerra de Rusia y Ucrania, la seguridad alimentaria del mundo está en Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil que requieren llegar a sus mercados por el Pacífico. Esa producción está al lado del norte de Chile, pero no nos damos cuenta, algo que sí ha notado el Perú que va a todo motor, mientras que nosotros vamos a remo.

¿Cómo alcalde de Iquique espera que el presidente anuncie la ampliación del puerto de su comuna?

Esperamos que anuncie la ampliación del Puerto de Iquique. Si el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción le pidió acelerar el trámite con San Antonio y también con Iquique. Nosotros acá podemos dar el espacio para que el país no dependa completamente de los puertos del Perú.

¿Qué espera la Asociación respecto de los posibles anuncios presidenciales?

Queremos que haya anuncios no solo para Iquique, sino para todos los puertos. Somos un país costero, una delgada franja en el mar y le damos a nuestro país y a los países vecinos, pero no estamos a la altura de los tiempos de hoy y, como ya dije, los barcos que están en circulación ya nos superaron, son más grande que nuestros puertos, pero seguimos estudiando. Esto no para, los barcos que están saliendo ahora son más grandes y Perú ya lo entendió. Nosotros esto se lo planteamos al Presidente (Boric) y él entendió que hay que elaborar la política nacional de Logística Portuaria, entendió que tiene que haber un Acuerdo por Valparaíso, entendió que hay que apurarse con San Antonio. Esperamos anuncios para todo Chile y que se entienda que el tema portuario es primordial con 93% de la carga se mueve por ahí y no solo es carga nacional, sino de terceros países, especialmente en el norte, donde podemos darle servicio a Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil. No logramos entender cómo nuestros técnicos no entienden de geopolítica y nos estemos farreando esta tremenda oportunidad, entregando el Pacífico en bandeja.

Lo veo muy convencido sobre la necesidad de desarrollar a los puertos, pero esta es una mirada que no siempre se ha dado en las ciudades puerto debido a una serie de fricciones en términos de su relación con la actividad ¿Qué pasa por la cabeza del alcalde o alcaldesa de una comuna portuaria?

Nosotros celebramos, en el Acuerdo por Valparaíso, que los puertos no pueden andar sin la ciudad y la ciudad no puede andar sin su puerto. No se puede andar por carriles por separado, por lo que esperamos que ese mismo tratamiento que se da a Valparaíso se le dé al resto de las ciudades portuarias de Chile, considerando a la ciudad, que se generen las compensaciones para mitigar las externalidades e ir de la mano en el proyecto de hacer crecer a nuestros puertos. Por ejemplo, el reclamo de San Antonio es que se proyecta un megapuerto, pero no existe la megacarretera, porque ni siquiera se ha arreglado la que existe para el puerto actual, por lo que tienen colapsado el sistema. Todo se puede resolver con ingeniería, respeto al medio ambiente, pero tenemos que tener una visión común. No puede ser que, en algún minuto, como alcalde de Iquique me tocó ponerle un recurso de protección al puerto, porque tomaba determinaciones que afectaban a la ciudad y que, a la larga, tampoco beneficiaban al mismo puerto. Esos ejemplos son los que esperamos que se terminen con la política de logística-portuaria.

Si usted no fuera alcalde de Iquique y solo fuera un ciudadano con ciertos conocimientos de puertos ¿Apostaría como Iquique para desarrollarlo o hay más alternativas en el norte?

(Ríe) Yo ocupo dos cargos. Uno como alcalde de Iquique y el otro como presidente de todas las ciudades puerto con terminales públicos de Chile. En ese sentido, la postura nuestra es que hay que tener una respuesta a la política avasalladora de nuestros vecinos en Perú y, ahí, yendo a su pregunta, es Iquique la que ofrece la respuesta más corta, porque con la extensión de 275 metros y un dragado podemos llegar al muelle de 400 metros de largo y 18 metros de profundidad que es lo que hoy demanda la industria naviera.

¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué falta?

Falta el Estudio de Impacto Ambiental para poder entregárselo a un privado. Si esto se diera tendríamos una posibilidad a muy bajo costo para competir en el Pacífico, porque hay que entender que el Puerto de San Antonio, que si bien están lo más apurados posible, tiene para 12 o 14 años más para que pueda llegar el primer barco, algo que a los técnicos se les olvida ¿Sabe lo que puede pasar en una década? Nosotros, después de Colón; en Panamá, somos la Zona Franca más grande en Latinoamérica y cuando me hablan que van a estudiar el mercado, yo no sé que esperan tener. No nos cuadran las decisiones que se siguen tomando, porque a nivel central no está el convencimiento y, por eso, teníamos la fe en la nueva política portuaria, porque nosotros solos como municipio con el Gobierno Regional podríamos financiar el Estudio de Impacto Ambiental y reducir la incertidumbre al posible inversor, pero la Ley nos impide hacer algo como eso. Nosotros podríamos resolver nuestros propios problemas sin el Gobierno central, pero no se puede, estamos atados de manos. El Puerto de Iquique lleva dos años pidiendo el Estudio de Impacto Ambiental, que es algo que puede pagar un Gobierno regional, pero la ley no lo faculta ¿Qué a caso no aprendimos nada de lo que pasó en el T2 de Valparaíso? Hay que terminar con las incertidumbres.

Si el Puerto de Iquique se ampliara ¿Está en condiciones la ciudad para un mayor tráfico de carga? ¿Qué pasa con el tema de la seguridad después que se ha conocido la presencia de células de terrorismo islámico? Por otro lado, está la migración irregular ¿Cómo ve usted todos esos fenómenos?

Nosotros, hay que decir, que hemos conversado mucho con el Gobierno sobre los temas de seguridad interior. Iquique pasa de un escáner para camiones, prácticamente obsoleto, a tener dos nuevos y, luego, dos más. Tenemos una frontera abierta 24 horas para evitar que la gente transite por lugares que no corresponde y quienes quieren comerciar de buena forma con nuestro país o usar nuestros puertos tendrán que pasar como corresponde. Además está la ley de Policía Marítima con más funcionarios, algo que hemos pedido. Hemos pedido recursos permanentes y el Estado tiene que invertir, porque ha estado abandonado el norte de Chile en temas de seguridad, pero hoy se está avanzando, porque fue impresentable que nuestro país tuviera un solo camión escáner en San Antonio, se echó a perder y tuvieron que ir a buscar el de Talcahuano. Todas esas cosas, a esta altura, son impresentables. Hay que entender que estas cosas son permanentes y poco se escuchan en el debate político y si no es porque falla el escáner de San Antonio nadie se preocupa de esto. El país no puede tener un escáner o menos de un escáner por puerto, porque eso -como país- es el desde para dar certeza y seguridad para que no se venga a instalar la delincuencia.

En una entrevista con un medio nacional, su par de Valparaíso, Jorge Sharp, dijo que su comuna no olía a pichí (orina) y que si había lugares que tenían ese olor no era un olor muy distinto a otras ciudades puerto ¿Qué piensa de esa afirmación?

(Ríe) He estado unos días fuera, porque tomé mis vacaciones, así que no he leído esas declaraciones, pero creo que en todo Chile están pasando incivilidades. Es cosa de ver el centro de Santiago, hay mucha gente en situación de calle, además llegó mucho migrante que está en situación de calle y eso se ha ido sumando, haciendo colapsar varias ciudades, también las que tienen borde costero, pero eso del “fuerte olor a pichí” aquí en Iquique, por lo menos, no lo tenemos, además que tenemos baños públicos en todo el borde costero que es un paseo, pero sí reconozco que tenemos algunos problemas como todas las comunas.