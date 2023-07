Más de un millar de profesoras y profesores marcharon por sus demandas no atendidas

En una bulliciosa pero pacífica marcha sobre el millar de profesores y profesoras de

Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte recorrieron el centro de la capital regional

visibilizando demandas de décadas y que no han sido cumplidas por los sucesivos

gobiernos tras el término de la dictadura cívico militar de Pinochet.

El maestro Pedro Cisternas, dijo que el motivo de la huelga y marcha no es aumento de

sueldos, sino que por antiguas demandas como la «deuda histórica» con los profesores, los

más de 70 mil maestros jubilados a los cuales no se les ha cancelado la deuda histórica.

Explicó que esos maestros y maestras fueron afectados por el traspaso de la educación

fiscal a los municipios y que nos les pagaron las indemnizaciones, ocasionándoles con ello

un enorme daño previsional.



Pero otra de las demandas que busca el Magisterio es que a los profesores educación

diferencial y a las educadoras de párvulos se les pague la mención de título. «Hasta el día

de hoy el Estado no les ha pagado. Son demandas de décadas”.

Además, el Colegio de Profesores exige que de una vez por todas se termine el

financiamiento basal de la educación chileno, «es decir el financiamiento por asistencia y

no por matrícula. Esto porque al haber subvención por asistencia se está castigando a los

colegios más vulnerables, más pobres que es donde más faltan a clases los alumnos por

sus condiciones socioeconómicas», agregó Cisternas.

Esas son las principales demandas que resumen el motivo de la paralización nacional que

se cumplió ayer en Iquique, Alto Hospicio y Tamarugal sin inconvenientes, que no han sido

resultas por este gobierno, sino que por los anteriores gobiernos tras la recuperación de la

democracia.



Vale recordar que las y los maestros de la educación comenzaron a reunirse alrededor de

las 10:30 horas en el frontis de la sede del Colegio de Profesores ubicada en Vivar entre

Zegers y O´Higgins.

Desde ese punto comenzaron a desplazarse por la calle comercial en dirección a Plaza

Condell, luego bajaron por Serrano, siguieron por Aníbal Pinto para dirigirse a la Seremi de

Educación.

En todo el trayecto la extensa columna de profesores fue acompañada por motoristas de

Carabineros, para abrir paso a los manifestantes. “Cuando usted tiene un profesor con 71

años de edad haciendo clase porque no se le ha pagado el bono de retiro que se le debió

haber pagado en 2018, lo que usted está haciendo ahí es perjudicando la formación de los

estudiantes. Por eso es el paro, para que eso no siga ocurriendo. No es para que nos

suban el sueldo, es para mejorar cuestiones concretas que hoy día están perjudicando a

nuestros estudiantes” dijo el dirigente local.