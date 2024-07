Martín Bidaurre y sus deseos de medalla para Los Angeles 2028

El sub campeón panamericano rozó los top ten en París 2024

Con 24 años, Martín Vidaurre volvió a inspirar a miles de chilenos. El medallista de plata en el mountain bike de los Juegos Panamericanos batalló en los Juegos Olímpicos 2024 y rozó el top ten. En la llegada se dio un emotivo abrazo con su padre, Cristóbal, quien lo arengó durante las ocho vueltas en la colina d’Elancourt.

Aunque él soñaba con meterse entre los ocho primeros, Vidaurre se fue conforme después de la competencia. Entiende que el nivel era mucho mayor que en Santiago 2023: “Fue una prueba muy rápida y era muy importante posicionarse al principio. Hacía mucho calor y no tenía mucho descanso”, afirmó el deportista, según consigna una entrevista concedida a Revista AS Chile en París.

“Al final intenté aguantar y ser lo más inteligente posible. No sé si lo pude haber hecho mejor porque lo intenté todo para mantenerme fresco y poder guardar algo para el final. Al final tuve una pequeña caída donde perdí una posición, pero esto es así porque el nivel está muy alto. No hay secretos en eso”, agregó. – Avanzar cinco posiciones es una buena señal, ¿no? especialmente porque este ciclo fue más corto…

– En la carrera venía pensando eso: que en Tokio fui 16° siendo un poco más joven y creo que es muy bueno avanzar. Este circuito era completamente diferente, era muy rápido, pero creo que todavía me falta encontrarme a mí….

– ¿A qué se refiere?

– Es que esta es una disciplina muy dura y cada detalle cuenta, pero estoy feliz de poder avanzar. No hay nada más alto que unos Juegos Olímpicos y estuve cerca del diploma olímpico. Al principio estuve ahí y eso me tiene contento y me permite soñar.

– Llegó a estar sexto en un momento…

– Sí, intenté salir a darlo todo, a estar adelante porque sino se me iba a ir la carrera y así terminamos…

– ¿Qué mensaje le envía a los chilenos?

– Que nos falta trabajo todavía, creo que tenemos que seguir soñando en grande y no nos podemos quedar conforme con esto. Voy a seguir trabajando porque tengo una tarea que hacer y tengo cuatro años todavía. Le agradezco a los chilenos por el apoyo de siempre, eso me llena el corazón… Y nos vemos en cuatro años.

– ¿Cómo se imagina en Los Angeles 2028?

– Me veo dándole una medalla a Chile, no me veo de otra forma. Si no saco medalla allá, fallé como deportista.