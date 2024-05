La “Tía Tania” sigue acaparando la atención de prensa nacional

Luego de su histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de París, sueña con tomarse una foto con el tenista Djokovic. “ Si va a París, voy a andar detrás de él para sacarme una foto”

Mario Vidal Jorquera

Tania Zeng, la ciudadana china nacionalizada chilena y residente desde hace varios años en Iquique, ciudad donde se reencontró con su pasión por el deporte del tenis de mesa, sigue cautivando la atención de la prensa nacional.

La deportista ya había causado atención durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde se ganó el cariño del público que, cariñosamente comenzó a llamarla “Tía Tania”, como ahora la identifica la prensa nacional.

Los medios de prensa nacionales, “se la pelean”, por conocer más acerca de esta deportista oriental, cuyo desempeño ya marcó un hito en la historia del deporte nacional, como consigna Revista AS, en una entrevista realizada a la “Tía Tania” y que reproducimos en El Longino.

La historia de Tania Zeng (57) en el tenis de mesa vivirá su capítulo más importante. El pasado sábado 18 de mayo, la deportista chilena de origen chino venció a la guatemalteca Lucía Cordero en el Preolímpico de Lima y selló su clasificación a París 2024. ‘Tía Tania’, como le apodaron, tendrá 58 años cuando defienda a nuestro país en la cita de los anillos y, seguramente, llamará la atención de todo el mundo, no sólo por su edad, sino también por su carisma.

En 2020, Zeng comenzó a dedicarse de manera profesional a la disciplina. Sólo cuatro años después, asistirá a unos Juegos Olímpicos: “No lo podía creer. Soñé tanto tiempo con esto. Cuando me faltaba un punto, pensaba ‘me queda sólo uno y ya estoy al otro lado’. Pero tuve nervios también. En el tenis de mesa hay muchas historias de partidos que se dan vuelta al final, entonces me mentalicé. Dije ‘no tengo que bajar la guardia, vamos por el último con todo’, ahí lo gané y la felicidad fue inmensa”, dice a AS.

– Al final del partido, se abrazó con su esposo en una escena muy emotiva. ¿Qué ha significado el apoyo de él?

– Todo este proceso, cuando inicié hace unos años y sobre todo en 2023, lo he vivido junto a mi familia, junto a mi esposo e hijos. Ellos me han dado su apoyo 300 porciento. Todos los pasos que di, los momentos felices, tristes, los vivieron conmigo. Estoy segura que mi esposo soñaba lo de París tanto como yo. Él ha visto mi esfuerzo. No ha sido fácil estar todos los días entrenando, haciendo físico, todo para llegar a este nivel. Él vivió todo eso conmigo y por lo mismo ambos estamos felices.

– ¿Qué espera de París 2024? ¿Cómo se lo imagina?

– Uf, ya lo imaginé tanto, que ahora siendo parte lo voy a disfrutar totalmente. Voy a vivir el día a día. Quiero conocer gente de todos los deportes, ver a otros jugadores, vivir la experiencia.

– ¿Cómo ha sentido el cariño de la gente desde Santiago 2023 hasta acá? ¿Le piden fotos y saludos?

– Sí (ríe). Efectivamente, se me ha acercado mucha gente el último tiempo, me reciben con mucho cariño y palabras bonitas en todos lados. Estoy muy agradecida. He pasado momentos que nunca imaginé, y hasta el día de hoy me llegan un montón de mensajes muy positivos. Estoy contenta que la gente me apoye tanto.

– Y cada vez es más mediática. Hace poco estuvo en la Divina Comida, por ejemplo.

– Sí, para mí es un mundo nuevo. Pero siempre he dicho ‘en la vida hay que vivir de todo’, y es porque así vas teniendo experiencia y es mucho mejor. Además, la gente que trabaja ahí mismo te ayuda, te enseña lo que tienes que hacer… Me sentí muy cómoda. En mi familia dicen “la mamá ahora pasa en la tele” (ríe). Fue una experiencia bonita.

– ¿Qué significa para usted ir a los JJ.OO. a representar a Chile?

– Yo he vivido 35 años en Chile, o sea que he estado más años acá que en China. En Chile formé familia, mis hijos nacieron acá… el país me ha dado mucho y estoy orgullosa de representar a Chile. A lo mejor mi acento no es muy chileno (ríe), pero mi corazón sí lo es.

– ¿Ya ha visitado París anteriormente?

– Con mi marido fuimos hace un tiempo. Pasamos por los lugares históricos, la Torre Eiffel, museos y todo. Nosotros allá tomamos metro, caminamos caleta y conocimos cada punto. No somos de esos que llegan y toman Uber. Me gusta caminar, viajar en metro y así se conoce más.

– En la Villa Olímpica ocurre que los deportistas de todos los países y disciplinas conviven, desde los más famosos hasta los desconocidos. Es una situación particular. ¿A quién le gustaría ver allá?

– A mí me gustaría conocer a los tenistas. A Djokovic, por ejemplo. Antes hubiese sido Federer, pero ya está retirado. Si Djokovic va, voy a andar detrás de él para sacarme una foto.