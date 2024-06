“La situación de Zofri es grave y está en la UTI”

La senadora Luz Ebensperger cree que la llegada de Iván Berríos a la presidencia no asegura la solución al problema de fondo que afecta a la emblemática empresa pública regional. “Todas las posibilidades están abiertas y las estamos estudiando”, adelantó en esta entrevista exclusiva a El Longino.

Respecto a un trabajo coordinado con las agrupaciones de usuarios, la parlamentaria fue más allá: “Me atrevería a decir que Zofri S.A. debiera desaparecer” para así construir con prontitud un nuevo escenario de negocio “que dé continuidad a la principal fuente de generación de empleos de Tarapacá, por los próximos 30 años”.

Isabel Frías

Periodista UC

Mientras aún resuenan los comentarios que provocó la repentina llegada al sillón de la Presidencia del Directorio de Zofri S.A. del iquiqueño Iván Berríos Camilo, las interrogantes están muy lejos de haber terminado, tras la bullada jornada del viernes recién pasado.

La razón de tal incertidumbre es que –en el ambiente empresarial y también político– existe clara conciencia de que el problema franco no se soluciona “cambiando un gerente por otro” ni menos poniendo “un nuevo directorio”.

Por el contrario, el meollo de la crisis parece se vincula con el hecho que la renovación del sistema que expira en 2030 depende de un Ministerio de Hacienda que no entrega luces claras sobre el futuro de la Zona Franca de Iquique.

Luz Ebensperperger Orrego es una de las figuras públicas que lidera y comparte esa visión crítica del panorama actual por el cual atraviesa Zofri. A tal punto llega su preocupación que la abogada y exintendencta no duda en afirmar –categórica– que la situación de Zofri “es muy grave”, y que tenía este viernes a “esa empresa descabezada, sin presidente de Directorio, sin gerente general solo un interino”, sintetizando más delante de la siguiente manera: “La situación actual de Zona Franca es grave, está en la UTI y aquí tiene que haber un cambio profundo, teniendo presente que Zofri es la institución que crea más empleos para los tarapaqueños, tanto directos como indirectos. ¿Qué vamos hacer si desaparece Zofri? Porque el 2029 está a la vuelta de la esquina”.

Usted nos dio una entrevista a principios de marzo sobre este tema. ¿Qué evaluación hace de lo ocurrido a la fecha, ya cerrando este primer semestre?

–La verdad es que en este tiempo, en que estuvo en ejercicio el despedido gerente general junto a este directorio y al renunciado presidente, el tema Zofri no avanzó en nada.

Como contrapartida sí hubo problemas graves como los relacionados con el “Sello Rojo” en que ZofriSA debía haber sido el principal impulsor de una solución para todos aquellos usuarios que estaban viviendo problemas serios en el ejercicio de una actividad legal: Aunque todos queremos mejorar y aportar a que tengamos una mejor calidad de vida, aquello no se puede hacer de la noche a la mañana y menos echando abajo una actividad económica que está autorizada por la Ley. Lo que había que hacer es realizar una transición paulatina para que los autos que lleguen y se queden en Chile sean de mejor calidad, sintonizando con lo que van a ser las exigencias en todo el país. Pero el sello rojo fue un ejemplo claro del nulo avance.

Usted fue invitada por ese gobierno corporativo, hoy reemplazado, donde le explicaron las tareas que estaban trabajando.

–Sí. La invitación hecha por ese presidente del directorio y su gerente general ocurrió hace tres o cuatro meses atrás, donde ellos me contaron que estaban haciendo un plan estratégico, que es el mismo plan que se ha hecho antes y que se sigue haciendo, pero finalmente se trata de tener primero las reglas claras del sistema franco. Para qué quiere uno un plan estratégico sobre algo que no se sabe si va a seguir o no.

Es decir, ¿para usted lo central es saber si el gobierno va a dar luz verde a la prolongación de la concesión franca?

–Exactamente, ese es el punto. Este gobierno hace más de un año que retiró del Congreso el proyecto de Ley de renovación de la concesión Zofri, de la inmutabilidad de los beneficios tributarios, y Hacienda argumentó que no lo haría por vía parlamentaria sino que iba utilizar la potestad reglamentaria que posee el Presidente de la República, ya que así sería más rápido según dijo. Sin embargo, no ha pasado nada al día de hoy. Estrictamente nada…

En marzo afirmó “estar preocupada” por el futuro de Zofri y puso como plazo diciembre 2024 para ver cambios.

–Y sigo viendo con preocupación que la Zona Franca de Iquique está cada día más alicaída. Han bajado las ventas, han subido las tarifas, hay anuncios de que muchos usuarios están partiendo en busca de mejores rumbos y reglas claras. Porque lo mínimo que uno puede exigir son reglas claras: qué va a pasar, hacia dónde vamos, cuál es la planificación respecto de Zona Franca que tiene el gobierno del presidente Boric, si va a permanecer Zofri más allá de septiembre de 2029 o si la quieren hacer desaparecer o cambiar.

Además, interesa saber qué se ha trabajado con los usuarios para que ellos cambien el negocio, porque actualmente todo lo que es el comercio por internet, digital, electrónico también ha sido otro golpe fuerte para nuestra Zona Franca de Iquique y, por lo tanto, hay muchos usuaros que debieran reevaluar sus negocios: en el año 1990 habían muchas industrias en Zofri y hoy con suerte hay una.

Se habla mucho del Parque Industrial de Alto Hospicio como nuevo foco de interés.

–Sí, se habla mucho de eso. La semana recién pasada me junté con un grupo bastante grande de usuarios de la comuna de Alto Hospicio y están quebrados casi todos; desesperados porque les han subido las tarifas y pagan altas cantidades de dinero en arriendos.

A ellos les prometieron una serie de cosas que no les han cumplido porque –y esto me consta– ni siquiera tienen luz eléctrica ni tampoco agua potable, ya que no existe alcantarillado y por eso mismo no tienen patente comercial.

Por esta dificultad gravísima que existe a ellos, que tienen venta por mayor y menor, no les permiten la entrada de sus eventuales clientes a ese Parque Industrial. Entonces, no están vendien nada y se sienten estafados porque celebraron contratos de arriendo onerosos, con promesas que hasta hoy no han sido cumplidas.

¿Qué piensa del nombramiento de Iván Berríos como presidente del directorio?

–Mire (piensa), espero que le vaya bien. Si le va bien al nuevo directorio y al presidente le va bien a toda nuestra región y particularmente a Iquique. Sin embargo, pueden pasar muchos directores y muchos gerentes generales, pero si no hay una política clara para Zofri que nazca del ministerio de Hacienda, por muy bien intencionado que esté don Iván Berríos no va a poder avanzar en nada.

¿Qué se hace entonces? ¿Puede hacer algo usted como Senadora por Tarapacá?

–Hace un par de semanas me reuní con representantes de la mayor parte de las asociaciones de usuarios de Zofri y me comprometí con ellos a ayudarlos a generar una propuesta y conseguir que los reciba el ministro de Hacienda.

Algunos usuarios hablan de “ser realistas” y esperar a que termine el actual gobierno para tramitar la exención franca para Iquique.

–Bueno, sí, hay muchos y por temas diversos, que esperan un próximo gobierno para volver a avanzar; eso es una verdad innegable, pero uno no puede dejar de hacer gestiones porque un próximo gobierno asumiría en marzo del 2026 y eso implicaría tener 2 años y 8 meses para generar una renovación de concesión que no se hace de la noche a la mañana.

Ahora, no sabemos cuánto tiempo pueden seguir esperando los usuarios, porque no nos puede pasar es sufrir una fuga masiva de usuarios: como iquiqueños y tarapaqueños sentarnos a ver cómo matan a la Zona Franca.

Nosotros tenemos que ser capaces de dar continuidad a la principal fuente de generación de empleos de Tarapacá, por los próximos 30 años.

Entonces, en ese contexto, ¿cuáles pasos visualiza ahora?

–Trabajar en una propuesta seria, con números, con fundamentos y casi me atrevería decir que ZofriSA debiera desaparecer y la relación de los usuarios debiera ser directa con la aduana para mantener los beneficios y exenciones que se tienen, junto a simplificar el sistema por un lado y, por otro, incrementar la gestión con el puerto, con la aduana y que la misma Zofri funciones en mayores horarios, no el escenario actual donde los usuarios tienen que pagar grandes cantidades de dinero por todos los contenedores que van a piso en el puerto debido que la Aduana cierra a las 5 de la tarde.

Si reamente queremos que la Zofri cumpla con ese objetivo para la cual fue creada y sea un verdadero y real polo de desarrollo de nuestra región de Tarapacá, debemos trabajar en consecuencia: Yo al menos estoy disponible para hacer todo lo posible para que la Zona Franca, no ZofriSA, renazca y vuelva a ser lo que fue para todos nosotros y las futuras generaciones.