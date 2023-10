La resignación de Miguel Ponce: «No me cabe más que pedir disculpas»

www. primerabchile.cl

Dolorosa derrota ante Rangers de Talca y la opción del ascenso directo comienza a esfumarse.

En el momento más importante del campeonato, el «dragón» no pudo sacar lo necesario para

quedarse con los tres puntos y al parecer, deberá jugarse su opción de ascenso en liguilla.

Había tanta amargura que incluso el director técnico, Miguel Ponce, fue consultado sobre si los

jugadores realmente querían ascender. «No porque el resultado no sea el que queríamos

vamos a criticar de esta forma a los jugadores, creo que más allá de que no hayan resultado las

cosas, siempre hubo una disposición. Tuvimos el 2-0, la jugada de Iam (González), para mí no

hay cuestionamiento de las cosas de los jugadores, todavía no conozco a alguien que entre a la

cancha a no ganar», afirmó Ponce.

¿Sacará el pie del acelerador, pensando ya en la liguilla?

-No vamos a dosificar, primero porque es un tema de respeto a la competencia, sin duda, creo

que, no era el momento para llegar como a un límite de algunos engranajes o de lo que uno

espera del equipo o de los jugadores cuando uno preparó el partido. No vamos a dosificar, si

tenemos que dar un cambio, hoy (lunes) lo tratamos de hacer con Puch, lo intentamos, como

siempre, creo que con poco nos ganan.

Luego el entrenador del CDI abordó los errores de su escuadra. “Creo que nos desordenamos

en el momento menos propicio, teníamos el uno a cero, estábamos llegando. Hay una jugada

que se pierde el balón, un gol de 35 metros, el otro que también es de fuera del área. Lo

hablamos alguna vez, podríamos haber asegurado todos los partidos que hemos perdido

puntos”.

DISCULPAS

Aprovechó también de ofrecer las excusas a la fiel hinchada iquiqueña. “Es una pena, una

lástima por todo el esfuerzo, partido tarde, día lunes, como siempre la gente responde, nos

faltó en algunos momentos, que nos ganaron por el choque, nos ganaron la pelota dividida, el

estar rápidos para llegar nosotros primero a la pelota, cuando pasan estas cosas, con el apoyo

que este equipo tiene es una lástima, no me cabe más que pedir las disculpas porque creo que

tuvimos en nuestras manos la oportunidad de pelear el ascenso directo”.

“No pudimos concretar en el momento justo, ser asertivos en el momento justo y tirar el

partido a favor de nosotros”, sentenció Miguel Ponce.

Resignación en Deportes Iquique, incluso con los dos puntos que podrían obtener por

secretaría, el ascenso directo se mira desde lejos. En la tabla de posiciones de Primera B, el

conjunto iquiqueño descendió al sexto lugar, con 44 unidades, a cuatro de los líderes, Cobreloa

y Santiago Wanderers, quedando seis en juego.