LA INCOMPETENCIA PERFECTA

Jaime Olivares

Nos hacemos cruces pensando, que poder oculto, mantiene en sus

puestos a los actuales directivos de Zofrisa, sobre todo, al Presidente del

Directorio y su gerente, que tienen al borde del abismo al sistema

Tal como están las cosas, es un hecho, que tendremos un paro general de

empresarios y trabajadores. Sobran las razones, para empezar, en medio

de una contracción en la demanda, que no nos da tregua, zofrisa tiene la

pésimas idea de subir el tarifado aplicable al empresariado en un % 427 y

para peor pretende alargar el horario del Mall, creyendo equivocadamente

que con ello se incrementarán las ventas,

Por cierto, ambas medidas las toma, sin socializarlas ni consensuarlas con

los trabajadores y empresariado del sistema , ignorando que ambos

sectores no se quedará de brazos cruzados.

Zofrisa, no tiene vuelta, es un peligro público, se les confió un porta

aviones con treinta mil personas y navega a la deriva sin conducción

alguna. ¡¡ La incompetencia es total. Nadie sabe nada de nada, tan grave

es la situación que en el reciente incendio, nadie daba instrucciones,

simplemente porque nadie estaba capacitado para darlas. La razón era

muy simple, en el curso del último año, despidieron al excelente jefe de

seguridad y tras cartón, despidieron al segundo al mando. En suma, los

recursos humanos que sabían de seguridad fueron desafectados y lo

mismo se puede decir del Departamento de Comunicaciones, del

encargado de relaciones con los trabajadores y para no quedarse a medio

camino, también despidieron a la encargada del departamento legal, que

tenía la memoria histórica de los últimos veinte años de la empresa. En

resumen, el porta aviones navega sin oficiales competentes.

Todo mal. El Mall, se está vaciando y para peor H&M la gran tienda sueca

que comercializa ropa de alto nivel, ya está construyendo unas inmensas

instalaciones en el Mall de la competencia, que dicho sea de paso, ya

tiene las mejores marcas, que ahora se potenciarán con H&M. Todo lo cual

significa una gravísima desviación de comercio, pero lo más grave, es que

crecientemente chinos, suecos y chilenos, prefieren operar en régimen

general, pagando IVA, impuesto de primera categoría y derechos de

internación, porque entre sumas y restas les sale más rentable la

operación

Peor imposible ¡¡¡ Pero no es todo, porque el nuevo plan regulador,

interviene, muchas calles en el corazón de zona franca, declarando,

además, que el sector industrial será relocalizado en Punta Negra, en un

sector a 450 metros sobre el nivel del mar, sin ningún tipo de

infraestructura, todo lo cual implica renunciar definitivamente al desarrollo

industrial, que el Presidente del Directorio, en crónica reciente, declaraba

que sería el principal foco de atención de la administradora

Pero no es todo, porque además, las nuevas construcciones en el recinto

amurallado, deberán tener como mínimo mil metros cuadrados, afectando

gravemente los contratos de asignación ya firmados, por bodegas que

tienen como máximo 480 metros cuadrados

Obvio ¡¡… y está casi de más decirlo, Zofrisa no ha hecho absolutamente

nada para defender el territorio que le fue asignado para su explotación.

Zofrisa no tiene vuelta. No se ha enterado, que las empresas han

experimentado una transformación sin precedentes en este mundo post

pandemia, debiendo adaptarse, ajustar sus modelos de negocios, abrazar la

digitalización, avanzar hacia la sostenibilidad y enfrentar el desafío de nuevas

competencias, nuevas normativas y nuevos desafíos. Pero estos cambios no

tendrán éxito sin un gobierno corporativo eficaz, que asegure la toma de

decisiones responsable y transparente, que considere los intereses de los

accionistas y las partes interesadas y que guie a la empresa con una visión de

corto plazo, porque en este mundo tan cambiante el largo plazo ya no

existe.

En suma, la gobernanza corporativa de la administradora requiere de líderes

capaces, que sean capaces de tomar decisiones, propendiendo siempre al

mejor desarrollo de zona franca. Zofrisa, simplemente no “ da el ancho” y

a los Iquiqueños les sale sobrando, es cara, ineficiente, pesada, y su

directorio y su cuerpo gerencial tienen sumida a la zona franca en la peor

crisis de su historia

En resumen: Zofrisa, está total y absolutamente desalineada con una

gobernanza responsable, que tenga en mente no solo sus propios

intereses, si no que principalmente los intereses de toda la región de

Tarapacá.