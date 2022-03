La esperanza de reactivación en el rubro artístico

por fin del tope de aforos para comunas en fase 4

Con optimismo recibieron artistas y productores de la región la decisión gubernamental de eliminar los topes de aforos para eventos masivos en las comunas que se encuentren en fase 4. La medida rige desde esta semana y en lo sustancial establece que el aforo quedará determinado por el número de personas por metro cuadrado que se permita, es decir va a depender del tamaño del lugar donde sea la actividad, grandes eventos musicales, teatros o espacios pequeños.

Con esto la comunidad podrá volver a disfrutar de conciertos, eventos y espectáculos masivos, que hace tiempo se añoran como Tambo Andino, Danzamérica, Encuentro de Tunas y Estudiantinas, Carnaval Andino, desfile del 21 de Mayo, fiestas patronales, festivales en el Tamarugal, entre otros.

Iván López González, productor artístico de Kamis Producciones y Centro Recreacional Parque Kamaleón, sabe muy bien lo que ha significado la pandemia para su rubro. Nos cuenta que varios de sus colegas debieron sobrevivir vendiendo los equipamientos de sus productoras por lo cual el anuncio ministerial lo califica como genial.

“Esta noticia nos beneficia a quienes trabajamos en el rubro es algo genial, espectacular. Mucha gente estaba en el suelo porque nos pusieron medidas injustas, durante todo este tiempo vimos cómo la gente se aglomeraba en otros espacios y en el verano hubo miles de bañistas sin control en las playas y nosotros sin poder funcionar”.

Enfatiza que el sector seguirá con medidas de autocuidado tanto en espacio cerrado como abierto, recordando que antes de la Pandemia para la autorización de un evento se calculaba un asistente por metro cuadrado.

“Es salvación para las productoras de eventos como para centros recreativos, ya que en mi caso, y a muchos más, nos afecta que el Fisco siga cobrando las contribuciones y concesiones a pesar de no estar funcionando. Mi proyecto parque Kamaleón es un recinto de 5 mil metros cuadrados que aún no se ha podido utilizar en la forma proyectada, pero como sea he debido pagar las contribuciones”.

Los efectos de la Pandemia fueron de tal nivel para este sector de la economía que muchos productores cerraron y vendieron equipamiento debiendo hacer otras cosas lejos del rubro, porque la situación no les permitió sobrevivir. Sin embargo con la medida ministerial se ve la luz al final de túnel.

“Recibí llamados de productores de artistas para hacer reuniones y llevar a cabo una agenda de presentaciones, en lo que podría ser la reactivación general porque un servicio llama a otros. Nosotros estamos en dos frentes: en la producción del evento y con el espacio Kamaleón que se nos reactivan y a su vez reactivamos a la gente local del sonido, iluminación, logística, artistas y otros rubros como seguridad, transporte, aseo. Es una cadena que se activa”.

Agrega que esto puede ser un buen augurio para el resto del año, ya que de mantenerse estas condiciones sanitarias en un par de meses comenzarían a ofrecer sus eventos del Día del Niño, Fiestas Patrias, show navideños y fin de año.

Trabajar con mayor cantidad de público es altamente beneficioso para volver en un rubro que es termómetro inmediato, “toda vez que pasa algo como catástrofe o esta pandemia el negocio se detiene de inmediato, no hay un tiempo de espera como para decir terminamos los compromisos y paramos. Somos de los primeros en detenernos y de los últimos en levantarse. Además no hubo ayuda directa”, concluye López.

FOLCLORISTAS

Mario “Marincho” Tapia Alvarez, director del grupo folclórico Inti Aymara quedó sorprendido con el anuncio que ya no habrá exigencia de aforo para los eventos masivos en Fase 4.

“Lo encuentro fenomenal, se podrá retomar ensayos, preparar producciones y mostrar en vivo las creaciones. Se abren espacios también para las escuelas, muchos profesores por tema de aforos no pudimos mostrar el trabajo hecho con los alumnos a sus apoderados”.

Enfatiza Marincho que eliminar aforos es volver a una normalidad pero resguardada y se debe aprender a convivir con eso.

“Nuestra industria fue muy afectada, se abrieron otros espacios pero no los artísticos. El teatro, los conciertos y la música estuvieron paralizados, el perjuicio fue enorme no solo en lo económico, también en lo creativo porque no se podía ensayar y menos mostrar material. Estamos claros que tampoco podemos ser irresponsables cuando retomemos conciertos y habrá que mantener los resguardos, autocuidado y usar mascarilla porque necesitamos contener la pandemia”, concluye el músico que en 1985 ganó la competencia folclórica de Viña del Mar integrando el grupo Calichal.

AIRE LIBRE

Vladimir Adones, el popular Tío Vladi, organizador y animador de eventos infantiles manifestó que eliminar los topes de aforos contribuye, por una parte a la salud mental de la gente y por otro lado, al bienestar económico de cientos de artistas.

“Creo que esto ayuda mucho para que la gente vuelva a la normalidad, a estar contenta, juntándonos a compartir. Debemos mantener el autocuidado usando la mascarilla”, indica Adones agregando que la medida anunciada favorecerá su megaevento “La calle de los Niños” que vuelve a realizar en Alto Hospicio este sábado 26.

“Nuestro espectáculo es al aire libre y pediremos que niñas y niños estén con su mascarilla. Lo importante es que habrá eventos y eso significa que los artistas y los que están en la producción volverán a tener empleo”.