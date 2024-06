La antropología y el deporte

Dr. Bernardo Muñoz Aguilar, Dr. en Antropología social, Universidad de Tübingen, Alemania.

Profesor de historia, geografía y educación cívica, Universidad del Norte, Antofagasta

A todas luces y desde hace siglos es una actividad sociocultural con amplias implicaciones económico-políticas, sociales y culturales. No es por nada que la máxima filosófica que reza mente sana en cuerpo sano viene desde los siglos I y II después de Cristo. Para no ir muy lejos nos referimos aquí en primer lugar al caso del mundial de futbol del 62 en Chile que significó además de una gran fiesta nacional, un impacto en las infraestructuras del país, como por ejemplo en la construcción de la Villa Olímpica de Ñuñoa para el posterior usufructo no sólo de los seleccionados chilenos, sino que para miles de familias y sus descendientes, los cuales y a pesar del terremoto del 27 F y anteriores se encuentran aún habitables. Lo mismo ocurrió con una de las mayores fiestas del continente y que organizó Chile brillantemente como los últimos panamericanos 2023, en sus dos categorías, ya que también se desarrollaron los paraparalimpicos.

Estas competencias tuvieron un gran desarrollo deportivo para el país, quizás los mejores resultados de la historia deportiva del país, pero también lo fue en materia de infraestructura, ya que la moderna Villa Olímpica, ubicada esta vez en la comuna de Cerrillos además de dotar a la población chilena de departamentos sociales con altos estándares de construcción y de servicios fue un ejemplo en los días en que cumplió las funciones como Villa Olímpica asignada a l@s atletas. Además, como impacto deportivo influencia a las nuevas generaciones a seguir por la senda de l@s atletas medaller@s y por ejemplo no seguir los caminos de las drogas y actividades reñidas con la buena ciudadanía.

Lamentablemente hemos observado en las últimas semanas que diversas instalaciones deportivas que fueron usadas durante los últimos panamericanos se encuentran en un pésimo estado de conservación y sin ningún tipo de administración por parte de las entidades correspondientes, lo cual ha impedido que en estos últimos meses los atletas de alto rendimiento hayan podido usar las mismas.

Hace un par de décadas el antropólogo Andrés Recasens publicó un estudio sobre las barras bravas en Chile, un fenómeno mucho menor en violencia que el de los hooligans de Gran Bretaña, pero no por eso menos nocivo. El que las familias vuelvan a los estadios es tarea de todos y en Chile el plan Estadio Seguro nunca ha sido efectivo en materia de seguridad.

Nunca se imaginaron los creadores del futbol en Inglaterra en el siglo XIX que la redonda sería hoy un balón de oro y que la disputa en campeonatos mundiales, copas europeas, americanas, nacionales y hasta las locales, serían hechos que disfruta todo el mundo., generando enormes ganancias para todos los actores. El opio del pueblo le han llamado y no es para menos. Yo casi no me pierdo ningún partido en televisión e incluso asisto a la cancha para ver los partidos de la liga local en donde resido actualmente.

Desde las olimpiadas de Grecia el mundo se cubre de gloria desde el mismo momento en que la antorcha sale del último país organizador y llega hasta el nuevo anfitrión. En este mismo contexto se han sucedido momentos de protesta como cuando los atletas norteamericanos reivindicaron el poder negro o hechos sangrientos como cuando atletas judíos fueron masacrados en los juegos olímpicos de Múnich en 1972. Pero ya en 1936 Hitler organizó en Berlín unas olimpiadas en donde intentó demostrar la superioridad Aria, pero Jessie Owen, el atleta negro norteamericano se encargó de aguarle la fiesta en forma superlativa.

En Brasil la UNICAMP acaba de organizar un evento denominado a 50 años de la dictadura y el futbol, para demostrar como esos hechos aciagos incidieron en el jogo bonito. En Chile esas oscuras paginas que escribió la dictadura de Pinochet impidieron que se realizara el partido de vuelta entre Rusia y Chile, ya que este adujo que no podrían sus jugadores entrar a un estadio e donde se habían cometido tantos crímenes, torturas y violaciones a los derechos humanos. En un triunfo simbólico Chamaco Valdez introdujo el balón en el arco contrario, lo que permitió así que la selección chilena de futbol participara del mundial de Alemania en 1974.

La FIFA por su parte emitió un informe el que decía que en Chile de 1973 todo estaba normal. Insignes jugadores profesionales locales como Carlos Caszely le negaron el entregar su diestra al dictador Pinochet y el maestro Bielsa, quien le cambió la mentalidad al futbol chileno le negó por su parte la mano a Piñera.

Se podrían asociar los triunfos deportivos con la existencia de recursos económicos, pero lo contrario han demostrado los fondistas keniatas quienes se llevan los trofeos y el dinero en todas las maratones del mundo.

A sus 14 años la gimnasta Nadia Komaneci, en los juegos olímpicos de Montreal en 1976 conquistó al jurado y al publico con un 10 perfecto en sus evoluciones. Nadia venía de un país pobre como lo es Rumania, pero sus capacidades y disciplina deportiva la llevaron a lo más alto del olimpo. Su posterior radicación en los EE. UU. solo la llevaron a mejorar en sus méritos y a transformarse en una gran entrenadora.

El primer campeonato mundial conseguido por Chile en el año 1972 en caza submarina en las profundidades de las aguas Iquiqueñas por el buzo andino Raúl Choque y sus compañeros abrió las puertas a posteriores galardones de alto nivel. Pero no solo de pescados vive el hombre, ya que la tierra de campeones ha entregado a la patria insignes deportistas, desde los grandes peloduros como Arturo Godoy, los hermanos Loayza, el maravilla Prieto entre tantos otros que se batieron con sus puños en noches gloriosas.

El negro Pardo en el basquetbol, los campeonatos nacionales de beisbol, en natación hasta llegar a los actuales dragones celestes del futbol nacional han llenado de gloria las paginas deportivas de la ciudad.

Alexis Sánchez y Álvaro Ramos entre muchos otros deportistas del mundo organizan las fiestas navideñas de los niños de sus localidades, como un retorno social producto de sus logros deportivos.

El Mundial del 62, los juegos panamericanos y paralímpicos del 2023, el mundial de futbol juvenil que albergará Chile del próximo 2026 podrán ser la puerta de entrada al ambicioso proyecto que enunció el presidente Boric en su cuenta publica recién pasada, de albergar los juegos olímpicos en casa.