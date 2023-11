Kutiña: el emprendimiento que rescata el teñido natural y moda sustentable de Tarapacá

 Este proyecto es beneficiario del fondo Capital Semilla Emprende de Sercotec

2023.

En la región de Tarapacá, emerge un proyecto que va más allá de la moda convencional.

Kutiña, cuyo nombre en aymara significa «volver», liderada por la emprendedora Mayra

Ramírez Novoa, está tejiendo una historia única a través del teñido con tintes naturales,

rescatando tradiciones ancestrales y conectando con la esencia de la naturaleza del norte

de Chile.



Mayra, diseñadora de moda titulada, encontró su pasión por el teñido natural mientras

estudiaba en la universidad. La ética y la sostenibilidad se convirtieron en sus brújulas, y

fue el encuentro con la obra de Cara Marie Piazza lo que la llevó a enamorarse de la

técnica. Este amor se convirtió en el motor detrás de Kutiña, (@kutina.crea), un proyecto

que fusiona la moda con la conciencia ambiental.

Este emprendimiento ganador del fondo Capital Semilla Emprende de Sercotec 2023, no

es solo una marca, es un testimonio de la riqueza cultural y natural de Tarapacá. Desde las

hierbas recolectadas por artesanas aymara en el interior de Iquique hasta los residuos de

cocina reunidos en ferias itinerantes locales, cada prenda lleva consigo el espíritu y los

colores únicos de la región.

“Como emprendedora, he enfrentado desafíos especialmente al tratar de comunicar la

complejidad y el valor del teñido natural en una sociedad acostumbrada a la rapidez del

retail convencional. A pesar de esto, he encontrado apoyo en quienes valoran este

trabajo, en Sercotec y el Centro de Negocios Norte. Este respaldo ha tenido un impacto

significativo y positivo en mi desarrollo personal y en la consolidación de Kutiña. Cada día

es un paso más en el crecimiento de este proyecto, que no solo es un negocio, sino una

idea valiosa para el público y el medio ambiente”.



En ese sentido agregó que: “Con los recursos del fondo de Sercotec, compré una máquina

de coser más grande, materiales para poder habilitar un taller de confección en casa,

rollos de telas 100% naturales, un computador que me ha servido mucho para seguir

diseñando y llevando más formalmente la contabilidad de kutiña, materias primas como

recursos tintóreos y de serigrafía. Sin duda ha sido un impulso grande a mi

emprendimiento, he logrado comprar cosas que prontamente no hubiese podido adquirir

y eso lo valoro desde el fondo de mi corazón”.

El director regional de Sercotec, Guillermo Vicentelo Lay, resaltó la determinación, la

innovación y el compromiso sustentable de Kutiña y su fundadora. «Es un motivo de

satisfacción para nosotros ver de manera tangible el impacto que los instrumentos de

Sercotec tienen en sus beneficiarios. Alcanzan metas a corto, mediano y largo plazo,

dando visibilidad a nuevos negocios y permitiéndoles llevar a cabo con éxito sus

operaciones comerciales».



El Futuro de Kutiña

Con la mirada puesta en el futuro, Mayra sueña con que su negocio se convierta en un

referente nacional, aspira a que sea un espacio que celebre la moda lenta y la conexión

con la naturaleza, llevando las raíces de Tarapacá a todo Chile. “Deseo que Kutiña crezca,

espero que se expanda a nivel nacional y al menos poder contar con una tienda física

donde pueda tener el espacio adecuado para vender mis productos y realizar talleres

también de diversas técnicas de moda lenta sumadas al teñido natural. Que sea un

espacio sustentable de diseño y cultura local”.