Julio Junior Bórquez: el arquero de la lucha eterna contra el sobrepeso que casi saca a la UC dela Copa Chile

El meta le ahogó el grito de gol a Franco Di Santo en el tercer minuto de agregado y parecía

Deportes Colina daba un golpe histórico. Sin embargo, en la jugada siguiente, Fernando

Zampedri sí pudo superar al guardameta. Un deportista que ha batallado toda su carrera

contra su estado físico y quien, incluso, estuvo fuera de la actividad por un año, tras dar

positivo por sustancias prohibidas en una prueba de dopaje.



Cuando corría el minuto 93 entre Deportes Colina y Universidad Católica, el cuadro de Tercera

División daba un batacazo histórico. Los cruzados no encontraban el camino. Sobre todo luego

de que Julio Bórquez, el guardameta del conjunto de Chacabuco, ahogaba el grito de gol

estudiantil, tras un cabezazo a quemarropa de Franco Di Santo. El ex Audax conectaba casi en

área chica y el portero la enviaba al córner.

En ese instante, muchos hinchas del elenco franjeado pensaron que no tendrían otra. Sin

embargo, sí la tuvieron. Fernando Zampedri, también con un testarazo, batió al golero. Fue la

última jugada del partido y el “Colinazo” no se gestó. Hubo penales y en esa instancia

los dirigidos por Ariel Holan fueron más efectivos. El arquero, que fue un dolor de cabeza para

los precordilleranos en los casi cien minutos de juego, no logró contener ninguno. Pero si

acertaba al lado en la mayoría de los disparos. Solo Alexander Aravena logró engañarlo con su

remate.



Finalmente, el triunfo cruzado se dio tras el penal errado por Diego Ganga. Los lamentos en

Colina no se hicieron esperar. Tras ver a su compañero malograr el tiro, Bórquez se tapó la

cara con su camiseta. Al instante, llegó Matías Dituro para consolarlo. Julio Junior, el portero,

regresaba a la primera plana del fútbol local en este encuentro. Su nombre destacaba hace

siete años, cuando era el cuidavallas titular de la Roja Sub 17 que fue al Mundial de India.

Hoy, sin embargo, vive días distintos. Este año retornó a Deportes Colina. A muchos, eso sí, les

llama la atención por su aspecto. Ejerce en su posición con un evidente sobrepeso. Algo con lo

que ha luchado desde siempre. “He batallado duro en la vida, he sufrido bastante. Colina me

dio una revancha, un plus para seguir con la ilusión y lo más fabuloso es que tenemos un gran

grupo”, declaró luego de la caída.

“Estoy trabajando diferenciado. Llevo prácticamente cuatro meses con un preparador físico

aparte. Siempre he peleado con el peso. Ahora me estoy poniendo en forma. He trabajado

duro, he sufrido bastante con los trabajos, pero se reflejan los frutos del trabajo de la semana

en los partidos. Hoy me sentí bien, ágil, pero me falta”, agregó, en dialogo con TNT Sports.

El doping y su batalla

Desde su período como juvenil en Deportes Iquique, e incluso cuando brillaba en la escuadra

Sub 17 de Hernán Caputto, luchaba contra el sobrepeso. Una lucha que sigue, pese a que casi

abandona fútbol. A mediados de 2020 fue suspendido por un año tras dar positivo en un

control de dopaje.

Las pruebas indicaban que había consumido furosemida. En su momento, explicó a El

Deportivo el uso del fármaco. “Este medicamento lo tomé debido a un problema de salud que

tuve a finales del mes de diciembre de 2019. Me lo recetó un doctor (…) Sé que tenemos

obligación de no ingerir nada por nuestra cuenta sino solo lo que nos receten los médicos, a

quienes debemos informar en nuestra condición de deportistas. Todo debido a que podemos

ser sometidos a pruebas sobre sustancias prohibidas, cosa que hice”, decía.

El nacido en la población Nueva Victoria de Iquique sufrió mucho tras los

acontecimientos. Arriesgaba dos años de castigo, finalmente fue uno. No obstante, se quedó

sin club. Los Dragones Celestes optaron por sacarlo de su plantel. En un inicio, Bórquez

aseveraba contar con el apoyo de la institución, pero al tiempo le rescindieron contrato.

“Me golpeó duro. Los que me conocen saben cuánto sufrí, cuanto lloré, pero no es excusa.

Uno sabe que a veces no todo es bonito, que tiene que pasar por lo más malo (…) En un

momento fallecieron hartos seres queridos, veía a mi padre y a mi madre mal, y pensé en dejar

todo. Pero después me dieron fuerza, para seguir dándole y volver con todo”, expresaba en

conversación con el medio AS.

Las oportunidades para el nortino aparecieron. En 2021 fue contratado por Deportes Colina,

en 2022 pasó a Lota Schwager y en la presente temporada retornó al cuadro capitalino. Tras

ser elogiado por Matías Dituro, el iquiqueño está lejos de querer alejarse de las

canchas. “Estoy orgulloso de mí y que me lo diga un arquero de categoría como Dituro es

porque realmente fue así. Le di las gracias porque es un gran portero, jugó en Europa y es muy

rescatable su palabra hacia mi persona”, dijo este sábado, luego de completar una actuación

que se llevó todos los reflectores.