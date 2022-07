Judocas del Club MAHO triunfan en Santiago

Alcalde Patricio Ferreira Rivera felicita a la delegación del Club Judo MAHO que obtuvo 17 medallas en el Campeonato Nacional Federado de Judo realizado en la Universidad de Chile, Santiago, donde participaron más de 600 deportistas.

“Muy contento por los menores que con constancia y esfuerzo, además del apoyo de sus familias, triunfan nuevamente en un torneo nacional. Victoria que la ciudad debe celebrar y estar orgullosa por quienes dejan muy bien representado a Alto Hospicio, en los lugares donde les toca competir”, aseveró el jefe comunal.

Asimismo, reiteró el agradecimiento a su cuerpo técnico encabezado por el sensei Marco Soto, quien es el artífice de estos logros que posicionan a la ciudad como una zona de grandes campeones, no solo del judo, sino también de otras disciplinas deportivas.

Por su parte, el técnico Marco Soto, agradeció el apoyo de la máxima autoridad comunal, quien potencia el desarrollo del judo y del deporte en general, en Alto Hospicio con las Escuelas Municipales Formativas y Deportivas.

En lo que respecta al Campeonato realizado en el Gimnasio del Campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Santiago, donde intervinieron cerca de 60 clubes de la Federación de Judo de Chile, en categorías oficiales, novicios, masters y por equipos mixtos, dijo que a pesar de las dificultades del viaje por el temporal de lluvia y nieve que atrasó su llegada en bus municipal a la capital, con más de 15 horas de espera, los deportistas locales pudieron sortear de la mejor manera la adversidad, con “garra y corazón obteniendo un total de 17 medallas”.

Además, entre sus próximos desafíos, el sensei Soto dio a conocer el próximo y primer Campeonato Nacional de Judo toda categoría desde los 7 años de edad en adelante, que se desarrollará el 24 y 25 de septiembre en Alto Hospicio, donde se espera que participen más de 700 deportistas venidos de todo el territorio nacional. Evento que cuenta con todo el respaldo de la Municipalidad.

Medallero

Entre el total de medallas, 7 de oro, 5 de plata y 5 de bronce, nuevamente destacó la judoca Tatiana Gálvez, quien alcanzó tres medallas, una de oro en categoría sub 18, -52 kilos; una de plata en categoría sub 21, -52 kilos; y una de bronce en categoría Absoluta, -52 kilos.

Asimismo, obtuvieron el oro, Ian Jara en categoría sub 13, -47 kilos; Amaya Muñoz en categoría sub 15, -44 kilos; Stephanía González en categoría sub 15, -58 kilos; Antonia Vidal en categoría sub 15, -64 kilos; Matías Fernández en categoría sub 15, +64 kilos; y Patricio Urra en categoría sub 18, +90 kilos.

En segundo lugar, Millaray Muñoz en categoría sub 15, -44 kilos; Diana Saavedra en categoría sub 15, -53 kilos; José Valenzuela en categoría sub 18, -81 kilos; y Víctor Arévalo en categoría Absoluta, -81 kilos. La medallas de plata fueron obtenidas por André Zegarra en categoría sub 13, -52 kilos; Bianca Muñoz en categoría sub 15, -44 kilos; José galleguillo en categoría sub 21, -73 kilos; y Luis LLancalaguen en categoría sub 21, -90 kilos.