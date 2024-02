Judocas de la región nuevamente destacan en selectivo nacional

Judocas de clubes Hiroshima y Maho de Alto Hospicio, lograron primeros lugares en Santiago

6 primeros lugares, 4 segundos lugares y 4 terceros lugares, logró la representación de judocas regionales que compitió, en el torneo selectivo nacional disputado en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Santiago.

El certamen tuvo como objetivo, ir clasificando a los mejores deportistas de la disciplina, para futuras competencias internacionales que se desarrollarán durante el presente año.

El equipo regional estuvo integrado por judocas de los clubes Hiroshima de Iquique y Maho de Alto Hospicio, en su mayoría pertenecientes al Programa Promesas Chile del Instituto Nacional del Deporte, viajando como técnicos, Loreto Montaño y Marcos Soto y a cargo de la delegación, los dirigentes José Miguel Quijada y Judith Rivera.

Los primeros lugares fueron logrados por; Amaya Muñoz del club Hiroshima, en la división menos 44 kilos, categoría sub 18; Sofía Chávez del mismo club, en menos 70 kilos, categoría sub 18; Diana Saavedra del Club Maho de Alto Hospicio, en menos 52 kilos, categoría sub 18; Kharla Casas del Club Maho, en menos 70 kilos, categoría sub 18 y sub 21; Patricio Urra del Club Maho, en categoría sub 18 y sub 21 y finalmente Demis Gómez en categoría sub 21 del Club Maho, todos ellos en la división menos 81 kilos.

Los segundos lugares fueron logrados por: Ashley Solar en menos 70 kilos, sub 21 del Club Hiroshima; Benjamín Calisaya del club Hiroshima, en menos 73 kilos, sub 21; Matías Fernández del Club Maho, en menos 81kilos, sub 18 y Loreto Montaño del Club Maho, en menos 48 kilos, categoría adultos.

Finalmente en tercer lugar clasificaron los judocas; Maria Valencia del Club Hiroshima, en menos 48 kilos sub 18; Stephania González del Club Maho, en menos 57 kilos sub 18; Antonia Vidal del Club Maho, en menos 63 kilos sub18 y Jhon Ramos del Club Maho, en menos 81 kilos sub 18.