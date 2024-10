Judo de Pozo Almonte destacó en torneo nacional federado Zona Norte

Buena actuación de judocas de Club Shihan y de la Escuela Municipal de Judo de Pozo Almonte. Club Hiroshima arrasó con medallas en categoría infantil.

Mario Vidal Jorquera

Buena presentación en el Torneo Nacional Federado Zona Norte de Judo, disputado el pasado fin de semana en Iquique, tuvieron los representantes del Club Shihan y de la Escuela Municipal de Pozo Almonte.

Con un reducido equipo, la vecina comuna se hizo presente en este campeonato, donde sus judocas midieron fuerzas con deportistas de diversas regiones del país que llegaron a Iquique para participar en este campeonato que tuvo el control de la Federación de Judo de Chile.

Pese a no clasificar campeones en las distintas divisiones, los deportistas pozoalmontinos lograron 4 medallas de plata, conseguidas por los judocas; Karim Cortés en la división Menos 47 kilos, categoría sub 13; José Ayavire en la división de Menos 52 kilos, categoría Sub 13; Neytan Cortés en la división Menos 55 kilos, categoría sub 18 y Lucas Zambra en la división Menos 66 kilos, categoría Sub 18. También compitió en este certamen, el judoca Alberto Zambra, clasificado en quinto lugar en la división Menos 81 kilos, categoría sub 18.

Pero lo más sobresaliente en este campeonato nacional federado, fueron los primeros lugares obtenidos en la categoría infantil, por los representantes de este nivel del Club Hiroshima, con nada menos que 14 medallas de oro.

Los judocas infantiles del mencionado club que ganaron preseas doradas fueron:

Christian González, Catalina Hernández, Josefa Tirado, Vicente Almeida, Cataleya Carvallo, Sofía Aracena, Mateo Bombarán, Isidora Araya, Jorge Rebolledo, Matilda Caviedes, Freddy Valdivia, Matáis Mella, Dylan Roca y Juan Valencia.

Además el Club Hiroshima obtuvo medalla de oro en categoría novicios con Javiera Mercado y dos medallas de plata con Joaquín Mercado en sub 15 y José Mercado en novicios adultos.