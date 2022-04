Joven karateca iquiqueña representará a Chile en torneo internacional

Issa Roco a sus 14 años, vestirá colores nacionales en sudamericano de Ecuador. La deportista recibe apoyo de Corporación Municipal de Deportes y del Instituto Nacional del Deporte

Tras haber obtenido medalla de oro en el Campeonato Nacional JKA de Karate en noviembre del 2021 y medalla de plata en la primera fecha del federado en marzo pasado, la deportista local enfrentará en diez días más la segunda cita del nacional WKF, con miras al importante cupo obtenido para el Sudamericano 2022, que se llevará a cabo en Ecuador a fines de abril.

La destacada deportista iquiqueña de karate, Issa Roco (14), prepara sus últimos entrenamientos antes de enfrentar las importantes competencias de este mes en categoría cadete femenino, carrera deportiva que inició a temprana edad y que hoy la hacen merecedora de más de 70 medallas que respaldan años de esfuerzo familiar y prácticas deportivas constantes.

“Llevo siete años en la práctica de karate, lo hago porque me apasiona y me fascina realizar este deporte, ya que siento que me entrega la sabiduría y seguridad que necesito para enfrentar el caos que se vive en el mundo”, expresa Issa sobre sus sensaciones y motivaciones en su rama deportiva.

El camino no ha sido fácil para la iquiqueña. Hace poco sufrió la triste pérdida de su maestro Sensei Germán Fernández Iriarte del Club Busshido Kan, situación que ha podido sobrellevar de manera positiva, expresando que “me hace mucha falta mi Sensei. Su pérdida me trajo mucha tristeza, pero a la vez fuerzas, porque sé que me está guiando y cuidando desde donde esté”, señaló la deportista.

Una joven dulce, alumna ejemplar con máximas calificaciones en su colegio Eduardo Llanos de Iquique, quien además en pandemia nunca dejó de entrenar, destacó las ayudas económicas que recibe de la Municipalidad de Iquique, CORMUDEPI y del IND, además de los aportes que consigue su padre con empresas y emprendimientos locales. “Sin ellos, no podría estar llevando a cabo mi carrera deportiva y con mi familia seguimos buscando financiamientos para lograr solventar todos mis gastos”, especificó la deportista.

“Mi mayor fortaleza es el amor y apoyo que recibo de mi familia para mantenerme motivada, contenida y fuerte. Mi virtud es el aprendizaje y la seguridad que tengo por todo el entrenamiento que he realizado con constancia y estoy segura que puedo lograr mucho más. Me gustaría retribuir en mi comunidad acercándome a los niños más vulnerables, y enseñarles que con mucho esfuerzo es posible lograr cumplir sus sueños y sus metas de vida”, finalizó Issa Roco.