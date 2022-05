José Miguel Carvajal: “El cargo de Delegado Presidencial no debe existir. Todas las potestades deberían quedar en una figura electa”

EL lunes pasado, estuvo en radio Bravissima en la Mañana Interactiva, el Gobernador Regional José Miguel Carvajal, quién converso con Néstor Jofré Núñez , diversos temas regionales señalando lo siguiente:

“Yo apruebo absolutamente lo que ha hecho el Presidente Boric , con ciertos matices y tengo mi opinión y lo voy hacer bien objetivo , desde el punto de vista del Gobierno Regional , cuales son las tareas que tienen del Gobierno Central con el Gobierno regional, y cuales son los compromisos que han adquirido y ha ido cumpliendo el Gobierno central y de qué manera en la región se inicia la instalación y creo que el avance ha sido significativo, ahora sin duda que hay situaciones a nivel nacional que nos tiene preocupado, por ejemplo la agenda de seguridad, ya que los Gobernadores regionales no estamos a cargo de la seguridad , hoy el Gobernador es no es el encargado de la seguridad en la región , el encargado de la seguridad , es el Delegado presidencial , es en el caso de la provincia de Iquique y en el tamarugal tenemos una delgada presidencial, y creo que el Gobierno ha generado situaciones como errores no forzados , como lo que ha sucedido en la Araucanía, y tengo diferencia con el Subsecretario Monsalve ya que a Tarapacá no han traído buenas noticias en el corto plazo”.

“Hoy no se tiene las herramientas adecuadas para resolver las situaciones que se presentan, es decir el Gobernador está limitado en algunas funciones”.

Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal

Expectativas del Presidente Boric

“Durante la campaña presidencial, se crearon alta expectativas, en relación a diversas situaciones que se generaron en el Gobierno anterior, y principalmente en nuestra región, uno de esos, es lo que afecta con relación a la seguridad, y ahí el Presidente inició con debilidad en su agenda, en ese sentido acomendo ala Ministra Iskia Siches la responsabilidad de coordinar en otras carteras y no a la situación de seguridad, y es por eso que la ciudadanía evalúa mal al Gobierno”.

“En este sentido, es que es un primer llamado de atención, yo creo que la Ministra tiene que tomar el liderazgo en materia de interior, ya que nosotros vivimos con este problema, cuando vino el Subsecretario del interior a Tarapacá, tenía que haber aprovechado de analizar otros temas que son más importantes para la región, no vasto que solo viniera a decir que se habrían las fronteras, eso, lo podría haber dicho de Santiago”.

“Yo soy de la coalición, yo soy del Frente Amplio y soy una persona que apoyo y respaldo al Gobierno, pero no me pierdo en algo, si es que hay un análisis negativo en estos 50 días de Gobierno, es precisamente por seguridad y lo que se hace en Tarapacá, son medidas insuficientes, situación que se los dicho a todas las autoridad que han venido a esta región”.

Migración

“La política migratoria que tiene que tomar el Gobierno, debe estar expuesta y presente en la ciudadanía en estos primero 6 meses”.

“Hoy estamos pensando que va a pasar con las persona que ingresaron al país irregularmente , se les va a expulsar , se les va entregar un permiso temporal , se va generar un proceso de integración cultural o integración económica”. “No tenemos nada claro”.

“Recordar que el Gobierno va ser evaluado por esa decisión, en ese sentido, para eso están gobernando, si tomas una decisión tan importante como liderar un país , tú también debes tomar bien la decisión. Hay que avanzar en una política clara de migración”.

“Tarapacá es una de las regiones mayormente golpeada debido a que no existían espacios para o una propuesta en que se distribuyen los recursos para ir resolviendo la problemática migratoria. Lo que hay aún no está muy claro, pero si tengo claro, que acá se va a ver un Gobernador entregándose a la región, primero mi cargo esta con Tarapacá, ya quien me paga el sueldo, es la gente de la región, ya que mi cargo es elegido por la ciudadanía no el Gobierno”.

“Y si la región de Tarapacá se ve afectada con una mala política migratoria,¡ yo no me pierdo donde estoy! la región es lo primero”.

Mi autoanálisis

“Yo creo que independiente que es negativa o positiva, hay hechos concretos , ya que la figura del Gobernador Regional y mientras exista el cargo de Delegado Presidencial ,es una figura muy compleja de poder explicar, porque no se logra explicar, y lo primero que te señalan, es el tema migratoria, y en este sentido es difícil poder argumentar en materia de funciones que un no tiene mucho que ver con ese tema , y la ciudadanía no lo tiene muy claro y es obvio, que la percepción de la gente es negativa”.

“En este contexto estos temas de migración y seguridad, muchas familias se molestaban porque yo no hacía nada y claro, el Gobernador nunca ha estado a cargo de la seguridad, en este sentido la ciudadanía está evaluando equivocadamente”.

Relación con el Delegado Presidencial

“Mi relación con el actual Delegado Presidencial es de trabajo, yo le tengo mucho respeto, pero no me voy a meter en sus temas, porqué, me parece una falta de respeto del Gobernador si le digiera al Delegado cuál es su tarea y lo que tiene que hacer. Él tiene responsabilidades como materia de seguridad interior, tema migratorio, o de la frontera. Yo en cambio soy el coordinador de la busca de recursos y proyectos para el desarrollo la región”.

“En este sentido espero que lo haga bien, la relación con el Delegado es que, cada uno tenga su labor, en este caso, si yo tengo que discutir o ver un tema de migración y debo colaborar, lo hare pero no es mi tema. En el caso mío lo hare, con un subsecretario o ministro en forma directa”.

“Yo quiero que se elimine” . Yo sería cínico si digiera que creo que la figura del Delegado Presidencial debe existir. ¡NO ¡ todas las potestades debería quedar en manos de una figura electa por la ciudadanía”.

“Por lo tanto mi rol es de coordinación con el Gobierno Interior directamente.

Cargos en el Gobierno regional

“Yo también estoy expectante, la autocrítica y se lo he señalado al Ministro; ¡cómo es posible que aún se mantengan directores del Gobierno de Sebastián Piñera en los cargos! , eso es impresentable, creo que hay que ser digno y dar un paso al costado, si no tiene slas misma ideas políticas, ellos llegaron políticamente y ahora son técnicos, espero que el Gobierno lo resuelva pronto, porque la crítica de que faltan cargos en las direcciones, han hecho ha sido dura. Me preocupa que no se pueda ejecutar el programa de gobierno, que es lo más importante”.

Economía en la región y Zofri

“En el aspecto económico en la región, ahora estamos preparando 4 proyectos de cerca de 2 mil 500 millones cada uno, estos son nuevos planes de inversión para la activación económica en la Tarapacá, y estos nuevos proyectos, son fondos directos a las Pymes, espero que de acá a fin de año sean cerca de 5 mil millones en inversión”.

“Por otra parte mi visión sobre la Zofri , me parece impresentable que el Gobierno haya instalado un directorio de Zona Franca, sin haber dialogado con la región, es una molestia que voy hacer llegar al Gobierno Central , porque el compromiso del presidente era muy distinto de lo que paso, me da la impresión que se le está asesorando mal o le están dando mala información, voy hacer llegar mi molestia directamente a la Moneda”.

“En mi opinión el Gobernador o los futuros gobernadores deberían ser los presidentes del directorio de Zofri, ya que el Gobernador vela y gestiona por el futuro y progreso regional , y estas empresas públicas que soportan el soporte económico regional se deben al cargo de gobernador Regional ”.