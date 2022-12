IMPORTANCIA A LO IMPORTANTE

Natan Olivos Núñez

Doctor en Educación y Sociedad

Mientras el debate constituyente y la seguridad se ha tomado la agenda mediática, hay

otra situación que requiere toda la atención y es la crisis educacional que algunos ya han

denominado la mayor crisis educativa de las últimas décadas, incluso se habla de

“terremoto educativo”. La situación educativa es grave y cada minuto en que no se actúa

genera un efecto negativo que se proyecta al futuro de los estudiantes.

Aunque el Mineduc ha desplegado algunas acciones como el plan de reactivación o

asignado recursos para el año 2023, no se evidencia una discusión legislativa respecto de

estos temas, tampoco el Mineduc ha realizado una propuesta concreta sobre cómo

enfrentar esta enfermedad y los síntomas que han aparecido de manera intensa como la

deserción escolar, la violencia escolar, la desmunicipalización retrasada, la escasez de

profesores, entre otra sintomatología que devela la grave enfermedad que atraviesa la

educación chilena.

Algunos datos que arroja la enfermedad:

Respecto de la pandemia fuimos el país que tuvo más tiempo sus escuelas cerradas y esto

ya evidencia efectos por ejemplo en los niños de 1° básico, donde el 96% no conoce las

letras del alfabeto.

En materia de deserción escolar 50.529 estudiantes no se matricularon para continuar

estudios, una cifra 24% más respecto de 2019 y que en total suman mas de 227 mil

estudiantes que han abandonado la educación.

En la violencia escolar, su cara más cruda es lo que ocurre en los liceos emblemáticos con

los overoles blancos. No obstante, al 30 de septiembre la Superintendencia de educación

ya contabilizaba un total de 10.980 denuncias de las cuales más de 8 mil eran por

violencia. Solo los maltratos físicos o psicológicos entre estudiantes en el primer semestre

habían crecido un 56% respecto de 2018 y 2019.

Otro nudo crítico son los nuevos Servicios Locales de Educación, que se han visto

envueltos en una serie de inconvenientes administrativos que se suman a lo del estallido

social, la crisis sanitaria y otros problemas surgidos en este periodo. Esto hizo que el

Mineduc aplazara en 12 meses la entrada en funcionamiento de varios SLEP que fueron

conformados este año y los que vienen para años siguientes.

Otro grave problema que empieza a generar sus primeros efectos es la escasez de

docentes que para 2025 se evidencia la ausencia de alrededor de 26 mil docentes en el

sistema educativo, aunque estas proyecciones podrían quedarse cortas debido a la alta

tasa de renuncias de profesores que no vuelven al ámbito educacional.

La resolución de todos estos problemas se hace compleja, más aún cuando el Mineduc no

ha desarrollado un plan de políticas públicas que esté a la altura del desafío.

Una referencia de cómo han tratado este problema otros países, es el caso de EE.UU. que

hizo un incremento para su presupuesto de educación de un 17% para crear un fondo de

emergencia. De acuerdo con lo proyectado por el Centro de Estudios Horizontal, lo que

hizo EE.UU. traspasado a la realidad chilena, equivale a unos 1.600 millones lo que

coincide con el 2% constitucional que permitiría contar con más recursos para abordar

esta profunda crisis de educación.

Algunos expertos coinciden en que el Mineduc y el Gobierno deberían soltar aquellos

temas no prioritarios que hoy ocupan su agenda y que responden a temas menores

comparativamente con los graves efectos que está teniendo la profunda crisis educacional

que atravesamos. Como dijo Brian Tracy “Nunca hay tiempo suficiente para hacer todo,

pero siempre hay tiempo suficiente para hacer las cosas importantes”