«Hoy gran parte del casco antiguo está tomado por delincuentes extranjeros»

Hugo Marín, presidente nacional Federación de Uniones Comunales de Chile:



La inseguridad ciudadana, los índices de criminalidad especialmente de homicidios, la

migración son temas que preocupan a las bases de la organización de Uniones Comunales

de Chile que está en permanente análisis de la situación que afecta al país.

Hugo Marín Rossel, presidente de la Federación de Uniones Comunales de Chile, con base

en la ciudad de Iquique informó a Diario El Longino, la mirada de ese organismo

representativo de la comunidad nacional.

¿Cuál es la mirada de esa federación nacional con respecto a los índices delictuales en

Iquique y en todo el país?

-Ese fue un tema tratado en el mes de diciembre a nivel nacional pero también a nivel

local. Hemos conversado bastante de esa materia que preocupa a la ciudadanía toda y la

verdad, creemos que llegó la hora de que la solución debe ser a problemas extremos,

medidas extremas.

¿Puede explicar el fondo del análisis que ustedes realizaron?

-Pensamos en la agenda sobre el tema y legislación vigente hay que reconocer que ya

quedamos atrás; una vez más la política llegará tarde para enfrentar la creciente incursión

de la delincuencia en todas sus formas especialmente en la criminalidad extrema que es el

homicidio. Es por eso que pensamos en medidas más extremas, acciones especiales donde

se pueda tratar con más eficacia este flagelo que afecta a toda la sociedad, porque hay un

temor general por la brutalidad del accionar delictual, que ya ha sobrepasado los límites.

Todo eso nos preocupa.

¿Pero usted reconoce los esfuerzos por dotar de más medios a los órganos policiales?

-Hoy en día se habla de pedir más efectivos policiales de Carabinero e Investigaciones y

dotarles de más vehículos y elementos tecnológicos, pero eso se viene haciendo desde

hace tiempo. Es por eso que llegó el momento de ponerle freno a la delincuencia

desatada.

¿Y qué piensan los integrantes de la organización nacional que usted dirige en cuanto a

soluciones?

-El día en la despedida del año de la Unión Comunal llegamos la conclusión que más de la

mitad de los que están presos en la Región de Tarapacá son personas extranjeras. Hemos

escuchado que desde hace años algunas autoridades hablan que los delincuentes no solo

son los extranjeros. La verdad es que esto se agravó con la llegada de grupos peligrosos y

no estamos hablando de la migración legal ni de aquellas personas que vienen a contribuir

con su trabajo al desarrollo de la región. Los individuos peligrosos son aquellos que

ingresan clandestinamente, furtivamente para vivir asaltando, robando, traficantes de

drogas, secuestradores que se dedican a la trata de personas. Esos son los que no

respetan nuestras leyes ni la cultura. Esos son agresivos y eso la ciudadanía puede

confirmarlo.

¿Entonces cuál es la propuesta para la solución?

-Pensamos que llegó el minuto de enfrentar esta situación de otra manera. Pero también

sabemos que hay un problema ideológico y es por eso que debemos sobrepasar la barrera

del descontrol y la paciencia. Esto no es un problema de derecha ni de izquierda, es un

problema de sobrevivencia. La delincuencia se desató con la llegada de inmigrantes

ilegales, sin lugar a dudas, como ejemplo la banda «Tren de Aragua».

¿Cómo visualizan ustedes el accionar delictuales de las pandillas y bandas criminales?

-Ejemplo, gran parte del casco antiguo está tomado por delincuentes extranjeros que no

temen enfrentar a los policías y dispararles. Eso envalentona a los delincuentes chilenos

que están aprendiendo de aquellas acciones. Eso también lo analizamos con los dirigentes

nacionales de las Uniones Comunales, porque este problema alcanzó ribetes nacionales.

¿Entonces puede precisar mejor en qué consisten las soluciones extremas que ustedes

proponen?

-Por ejemplo, todas nuestras uniones comunales están de acuerdo en que todos los

delincuentes extranjero que pasan por la justica deben ser expulsados inmediatamente.

Porque no es ninguna gracia tener que llenar las cárceles de condenados y que nuestro

país deba alimentarlos y brindarles seguridad y defensa. El sistema penal en Tarapacá

tiene el cincuenta por ciento de bandidos sobre poblando las cárceles, con gente bien

alimentada. Y todos sabemos que son verdaderos artistas operando desde el interior de

los recintos penales. O sea, no solamente se han tomado las calles de las ciudades sino

que además son «dueños» de las cárceles. Todo eso atenta contra la seguridad pública.