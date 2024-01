Horrores: Cuentos extraños y perturbadores de Jesús Diamantino Valdés

CUANDO me gusta un libro, una película o un disco, lo comparto en redes sociales

y lo comento a mis cercanos hasta convencerlos de que lean, vean y escuchen. A

horas de celebrar Navidad y días de terminar el año, hay dos libros que estarán en

mi balance de lo mejor que he leído, y no son libros precisamente publicados este

año, pero que llegué a ellos, porque creo en eso de que los libros llegan a ti en el

momento correcto y perfecto (lo mismo aplicable para los seres humanos y también

para las películas y cuando escuchas una canción), y esos dos libros son del

mismo autor: El chileno Jesús Diamantino Valdés.

Uno es “Los que susurran bajo la tierra” (Editorial Zig-Zag, 2021) y el segundo

“Horrores: Cuentos extraños y perturbadores” (Editorial Cuarto Propio, 2021). Por

cierto, que desde que he comentado en mi entorno lo mucho que me gustaron

ambos textos, varios han ido a su librería más cercana o lo han comprado online. Y

ustedes saben, siempre estoy constantemente apoyando a la literatura, y cuando

me dicen: “Compré el libro porque lo recomendaste”, se crea una energía positiva

que es contagiosa.

TENIENDO esta publicación guardada desde Halloween, hoy viernes 5 de enero de

2024, sale a la luz mi recomendación de “Horrores: Cuentos extraños y

perturbadores”, un libro de siete cuentos que arranca con “Rosalba”, que me hizo

recordar las películas con muñecas diabólicas de protagonista, así como esa

leyenda urbana que decía que la muñeca Rosalba, la de cabello largo rubio, se

ponía de pie y te agarraba el pelo si estaba cerca de ti. Rosalba es una niña que

crea un refugio de princesas a las que castiga sin consideración alguna. La nueva

integrante a este refugio es Cristina, a la que convoca con el resto de sus

princesas, formando un círculo alrededor. Rosalba merienda con ellas, y le habla de

la importancia de la amistad y la obediencia, pese a que Cristina esté paralizada de

miedo.

CITANDO un texto de “Los gatos de Ulthar” de Lovecraft, arranca “El Gran Pastor

de los Gatos”, que me recuerda a películas como “Cementerio de Animales”, “El

Pueblo de los Malditos”, “Midsommar” y hasta “Hereditary”, y que nos presenta a la

tía Jacinta, una viuda que se quedó viviendo sola en un departamento repleto de

libros amarillentos y con olor a incienso. Tras dejar su trabajo como ejecutiva

bancaria y su labor de monitora en la parroquia, sorprende a todos al abrir una

cuenta de Facebook dedicada a su colección de estatuas.

Pero la tía Jacinta está metida en algo muy extraño, pues sigue la palabra del Gran

Pastor, un gurú calmado de sabiduría que la ayuda a liberarse y a abrir su mente

para su pronta transformación. Su sobrina la visita en su departamento de

Providencia, a escondidas, porque su familia no quiere que se acerque a ella. Una

tarde Jacinta le presenta a Rosita, una gatita atigrada de ojos verdes y de pelo corto

brilloso: “Los gatos son animalitos especiales. Guardan las almas, como

recipientes. Por eso tienen ojos tan profundos, infinitos”. Rosita guarda el alma de

muchos, es una micro llena de pasajeros.

EN “Crepúsculo”, uno de mis favoritos de los siete cuentos (en realidad, como me

pasa con la franquicia de “Scream”, de la cual el autor y un servidor somos

seguidores-fanáticos, en este caso me gustan todos los cuentos del libro),

inspirado en “Twilight” de Stephenie Meyer, entramos al mundo de Beatriz, que

recuerda que a su madre le gustaban los cementerios y visitar la tumba de

Bernardita Fariña, la santa vampiro, que sale por las noches haciéndose pasar por

prostituta para chuparles la sangre a los borrachos y que hace milagros de amor

para redimirse del infierno.

Dejando Pichidangui, donde la única amiga que dejó era la Daniela Soto, que le

prestó la saga pirateada de ‘Crepúsculo’, devorándoselos en un mes, llega a

Santiago, y en su primer día de liceo, mientras relee “Luna nueva” en el patio, pasa

frente a ella Eduardo Cuevas. Alto, pelo negro, cejas gruesas y piel muy blanca.

Iquiqueño, sus padres murieron calcinados en un accidente de tránsito, vive en

Independencia con sus abuelos.

Juntos comienzan a deambular por el cementerio, sin saber si están pololeando,

pero compartiendo la sombra de la muerte, tienen sexo por primera vez al lado de la

tumba de Bernardita Fariña, dejándole como ofrenda a la vampira su calzón

ensangrentado.

En “La casa de Cabrera”, con mención al bolero “Si llego a besarte” y a “La llamada

de Cthulhu”, un grupo de amigos liderado por El Guille, se obsesionan con Cabrera,

un viejo que se para en la esquina de Santos Dumont con Avenida Perú con un

carro repleto de chucherías, ofreciendo números añejos de la revista Ritmo,

historias usadas del Siniestro Doctor Mortis y discos de la nueva ola.

El Guille cree que el viejo esconde alguna cabeza en las profundidades de ese carro

hediondo. Asegura que mató a sus propios padres y que están momificados en

algún lugar de la casa.

La obsesión de Guille crece, llegando a disertar sobre el viejo Cabrera en la clase

de historia, mostrando papelógrafos con dibujos de cuerpos ensangrentados,

fotografías, fragmentos de entrevistas y un organigrama que vinculan al viejo con

desapariciones y crímenes.

Un día, los amigos deciden entrar a la casa de Cabrera, que no tiene nada fuera de

lo común. Hay un tocadiscos antiguo, cajas apiladas, platos sin lavar y el papel

mural de motivos florales carcomido por la suciedad. El Guille es el que más

disfruta al entrar ahí, envuelto en la oscuridad nauseabunda. Él es el loco y Cabrera

la víctima que duerme tranquilo oliendo a vino.

“La Quimera” (Inspirada en ‘Frankenstein’ y con mención y aires de ‘Matrix’: “Me

dijo que ‘Matrix’ era pura filosofía. Era la segunda vez que papá veía la película y mi

vejiga llena de Coca-Cola interrumpió el ritual” y ‘Harry Potter y la piedra filosofal’,

de J.K. Rowling; ‘Entonces dijo que le encantaba el personaje de Harry Potter

porque le sucedían puras cosas malas en el colegio, igual que a ella’), “Cabeza de

Chancho” (Que nos recuerda ese episodio de ‘La Otra Cara del Espejo’ de

Megavisión) y “Fantasy” (Donde Marian conoce a Patrick Rothfuss), completan los

cuentos de “Horrores: Cuentos extraños y perturbadores” de Jesús Diamantino.

Cada cuento que escribe Diamantino lo sentí como si estuviera viendo una película

proyectándose en mi mente, imaginándome cada momento, sintiendo cada acción

de los personajes, cada situación, cada diálogo, hasta varios les puse rostro de

algún actor o actriz. También destaco lo bien construidos y presentados que están

los personajes, y que varios de los cuentos sean protagonizados por mujeres,

como cuando uno ve a Sidney de “Scream” y Laurie de “Halloween”, títulos con

heroínas o Final Girls llevando las riendas de la historia. Agustina de “Cabeza de

Chancho” podría considerarse parte de ese grupo.

“Horrores: Cuentos extraños y perturbadores”, me hizo recordar y viajar a los

tiempos en los que estaba en enseñanza media, tiempos en los que quizás había

menos preocupaciones, menos ansiedad, menos crisis de pánico y angustia, y

también menos redes sociales, sin satanizar su uso ya que encuentro que es

positivo que existan.

También sentí la importancia de la amistad en cada página (algo que también valora

Stephen King), sentí el abrazo y buena onda del autor en cada relato, a quien

entrevisté en un programa de ‘La Nueva Fachada’ de Radio Paulina, 89.3FM Iquique

a principios de año y los comentarios generales post programa fueron positivos, al

punto de que muchos auditores, mis compañeros de programa y jefes de la radio

dijeron que hacemos buena dupla (así que algo habrá que hacer ahí para que se

repita). Un abrazo que me hizo recordar, aunque no tenga nada que ver con el terror,

al que le da Joey a Chandler en un capítulo de la segunda temporada de ‘Friends’.

Y me atrevo a pensar que, de no estar lejos (bueno, Santiago tampoco es “tan

lejos”, pero no vivimos “al lado”), formaría parte de mi grupo de amistades y

veríamos maratones de películas y tendríamos largas conversaciones cinéfilas y

literarias (y su texteo por WhatsApp tipo “Oye Jesús, vi esta película”, “Sí, Pato,

buena, te recomiendo esta”).

Al menos con “Horrores…”, Diamantino Valdés, que acaba de publicar su nuevo

libro ‘Rural’ (Minotauro, sello de Editorial Planeta), consiguió que me interesara por

leer con detenimiento a Poe y Lovecraft, y eso es lo que uno aprecia en las

relaciones humanas: que exista la reciprocidad y las recomendaciones para seguir

aprendiendo, creciendo, abrir la mente y especialmente, culturizarte. En otras

palabras: Personas que suman, aportan e importan en tu vida.

ENCUENTRA LOS LIBROS DE JESÚS DIAMANTINO VALDÉS EN

