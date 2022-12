Honda consternación en el plano músical tras la muerte de Luis Checho González

Creador del premio artístico Dragón de Oro



El Dragón de Oro fue el galardón que instauró el cantautor Checho González y que muchos

artistas locales recibieron de manos de su creador. Fue el único galardón que premió a

cantantes y compositores iquiqueños que llevó en gira a los artistas, comenzando por

Tocopilla como escenario.

Ese fue y será nuestro querido Checho González que hasta en el caso de Los 33 Mineros se

inspiró para escribirles una canción, en medio de la incertidumbre por el destino de los

cuando quedaron atrapados bajo 700 metros hasta que fueron rescatados.

EL DRAGÓN DE ORO Y DE PLATA

El maestro Gonzalo Calle Recabarren fue uno de los artistas galardonados con el premio

«Dragón de Plata». Recordó con tristeza la partida del famoso bolerista iquiqueño, fiel

intérprete del rico repertorio de los valses peruanos.

«El año 1989, cuando regresé a trabajar en el Teatro Municipal, me llamó la atención la

interesante labor de Checho González, con su guitarra. Me llamó la atención que tenía

muchos alumnos en su primer taller de guitarra, instrumento que él amaba. Fue muy

didáctico para enseñar a tocar ese instrumento. Pude observar en su carrera artística la

creación del premio Dragón de Plata que entregaba anualmente durante un concierto,

premió que él consideraba entregarlo a los artistas que se destacaban. Me unió a

González una amistad de muchos años porque yo participaba de sus conciertos. Iquique

ha perdido a uno de sus grandes músicos, creador de muchas composiciones y talentoso

intérprete del cancionero romántico».

ANTONIO FRANCO

Otro artista de relieve internacional que reaccionó con gran pesar, fue Antonio Franco,

vocalista de Los Iracundos de América. Por estos días se encuentra en Iquique listo para

emprender a una gira por tres países de la Unión Europea y por Lima, pero que ante los

problemas suscitados en el hermano país, postergó su partida hasta la primera semana de

enero próximo

«Tengo lindos recuerdos de Checho González y uno de ellos es del día en que acompañó a

la cantante local María Campos cuando interpretó el Himno a Iquique. Es una pena muy

grande su fallecimiento fue un músico brillante que mantuvo en el plano internacional el

nombre de Iquique actuando en grandes centros de eventos de Lima, Buenos Aires y de

Chile junto al Trió Los González» que integraba la morena Ruby Jáurequi. El Checho es un

artista que dejó un gran legado de himnos a diferentes pueblos de la región, a

organizaciones sociales, lo que mucha gente no recordará».

Pedro Marambio, Hijo Ilustre y director del Palacio Astoreca también se refirió a la partida

del compositor. «Creo que toda la ciudad debe estar recordando el legado que nos dejó el

músico, autor y cantante, Luis Checho González. Pocos como él dejaron tanto repertorio

grabado”.

El disc-jockey local Leslie Omar Díaz Morales, no tardó en comunicarse con Diario El

Longino, en cuando supo la noticia del deceso del director del Trío Los González.

«Cómo no recordar a este artista que junto con su hermano Nino y Rubí Jáuregui

recorrieron el país con su repertorio, pero que además grabaron decenas de exitoso

repertorio en discos 45 rpm y long play. Cómo no recordar el exitazo «Chinita», «Un

Amor», «En la Cárcel y el Hospital No hay Amigos» y composiciones del repertorio

peruano. Su primer long play para el sello Orpal, fue un éxito indiscutido, con una calidad

de alta fidelidad. Nadie de la genuina generación de iquiqueños podrá olvidar el legado

musical que nos dejó Checho González. Él se ganó el cariño y el respeto de toda una

región, por la seriedad y calidad interpretativa, especialmente del género bolero». Son

muchas las organizaciones sociales y poblaciones que tienen himnos creados por Checho,

así de sensible fue por las causas sociales», dijo Leslie Omar, refiriéndose a Checho

González que hasta un himno creó en honor al dictador Augusto Pinochet Ugarte.