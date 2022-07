Harry Lagunas dirigente vecinal: hay libre acceso a visitantes de La Tirana

A pocas horas de la víspera del 16 de Julio Día de la Festividad de la Virgen del Carmen de La Tirana, fecha que por la que este año no será celebrado la actividad religiosa más importante del Norte Grande, continúan las controversias por diferentes temas, como el supuesto cobro a personas por ingreso al pueblo.

Diario El Longino conversó también con Harry Lagunas, dirigente vecinal del pueblo. En primer lugar dijo que la mitad de la opinión pública está tranquila porque no llegará la multitud que en tiempos normales sin pandemia invade el pueblo,

«Pero hay otro segmento que está preocupado porque en esta fecha está llegando más gente por efecto de las vacaciones de invierno, por el clima, por tradición, costumbre, igual entienden que durante estas fechas la gente se arranca para venir al pueblo. Hay un tema polémico con respecto al comercio ambulante, porque la gente creía que sería controlado, pero al parecer se les está escapando de las manos, por decirlo de alguna manera, porque como no hay fiesta, no hay fiscalización y no podría llegar gente de Impuestos Internos, ni otros servicios públicos».

Respecto de los bailes religiosos, Lagunas dijo que de acuerdo al calendario de las asociaciones religiosas, podría darle la entrada de acuerdo a esa programación controlada.

«No hay que olvidar que en su momento, se habló que algunos bailes religiosos de Arica, Antofagasta, Iquique y otras ciudades, realizarían la fiesta en sus respectivas localidades. Y es por eso que mucha gente desistió de viajan al santuario. Entonces, quienes están llegando son los que tenían todo programado o que están más cerca y decidieron subir, igual, aunque no hubiese festividad».

Los cobros de ingreso al pueblo Lagunas fue consultado sobre el peaje que estarían cobrando por ordenanza municipal a lo que respondió.

«Nosotros como dirigentes vecinales tenemos conocimiento que se les daría un pase a los vehículos a los residentes del casco antiguo de La Tirana para que entraran y salieran cuando fuera necesario, pero que se permitirá circular un vehículo por grupo familiar. Por ejemplo si yo tuviera tres vehículos, estaría autorizado para circular solo uno de ellos».

Explicó que los vehículos externos podrían estacionarse y dejarlos en la periferia del pueblo, es decir, alrededor de las barras de acceso al casco antiguo del pueblo.

«Por lo tanto hay libre acceso de vehículos por el exterior del pueblo, pero en interior está controlado.”

Explicó que con motivo de la festividad anual de la festividad religiosa, habría, problemas por la basura, el agua, electricidad como era en tiempos normales.

«Pero al no haber fiesta, oficialmente no habría recursos gubernamentales para esta oportunidad por lo cual Municipalidad explicó el problema al Gobierno Regional que habría apoyado en alguna medida especialmente con temas como el agua potable rural. En cuanto al estacionamiento no se está cobrando a nadie».

Reunión por el agua

También informó que una importante reunión se realizó en el pueblo de La Tirana por el tema del agua. Dijo que estuvieron presentes el Gobernador, la Delegada Presidencial, el alcalde de Pozo Almonte, gente de la Dirección de Obras Hidráulicas, la directiva la Comisión del Agua Potable Rural. En la oportunidad se llegó al acuerdo para que Aguas del Altiplano no cortara el suministro de agua como lo había anunciado públicamente, eso porque hay una deuda histórica del Comité de Agua Rural porque deben mas de cien millones de pesos en agua, «porque los usuario no han pagado, especialmente aquellos que tienen la segunda vivienda en este pueblo y no se han puesto al día en los pagos. En concreto, Aguas del Altiplano no cortará el suministro del APR (Agua Potable Rural), todo eso porque el Gobierno Regional estaría dispuesto a apoyar la infraestructura del sistema de Agua Potable Rural de La Tirana, pero no de cancelar deudas, porque es ilegal y el Gobierno Regional no puede hacerse cargo de la deuda de particulares».

Extracto de Decreto Alcaldicio

Autorízase a la Dirección del Tránsito para que otorgue un permiso especial de ingreso al pueblo, que permita a propietarios o arrendatarios de las viviendas, el ingreso en sus vehículos particulares con el único propósito de efectuar cargas y descargas de sus pertenencias. El Permiso Especial deberá destacar claramente la fecha de vencimiento. El desplazamiento por lugares no autorizados será causal de infracción.

El valor del permiso municipal será de $ 3.000 (tres mil pesos) y será otorgado únicamente en los siguientes casos: Que los solicitantes sean propietarios o arrendatarios del inmueble, que dispongan de un garaje o lugar donde guardar el vehículo, en las calles no afectos a la prohibición. Los vehículos deberán estacionarse en garajes y en caso de no contar con esto, en el frontis de la vivienda evitando obstaculizar el libre tránsito de peatones y de vehículos autorizados y de emergencia.

Se autoriza liberar del Pago de permiso especial de ingreso, a los residentes habituales de La Tirana, para lo cual se deberá solicitar a las juntas vecinales que remitan listados de los residentes indicando domicilio y características del o los vehículos de su propiedad, considerando el tránsito de un vehículo.