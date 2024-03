Grave situación de falta de matrículas nuevamente en Tarapacá.

Diputado Trisotti conjuntamente con agrupación de padres y apoderados Tarapacá

se levanta, ningún niño sin aula, denunciaron la falta de respuesta y solución por

parte del Ministerio de Educación.

El grave problema de falta de matrículas se mantiene para establecimientos

educacionales de la región de Tarapacá donde hasta el momento se estima que

más de 200 familias tienen problemas ya que sus hijos están sin matrícula de

acuerdo a la estimación que ha realizado la agrupación de padres y apoderados

Tarapacá se levanta, ningún niño sin aula, liderada por Lucrecia Mena y Víctor

Vega.

El Diputado Independiente por Tarapacá , señaló que ‘’para muchas familias de

Tarapacá no habrá ni súper lunes, ni súper martes, porque no tienen donde

estudiar. Está situación es crítica y afecta gravemente no sólo los derechos de los

niños, sino que perjudica a cientos de familias que a estas alturas del año tienen

nula claridad de si sus hijos podrán seguir estudiando, y sobre todo en qué

condiciones y lugares’’.

Quien además señaló, ‘’esto demuestra una vez más, la falta de planificación y

anticipación del gobierno pese a los anuncios realizados y el pleno conocimiento

de esta grave situación, la cual genera incerteza total en las familias con quienes

me reuní. No saben si podrán seguir estudiando, a que colegio asistirán, ni

cuando eso ocurrirá, no pudiendo coordinar ni planificar nada, sin uniformes, listas

de útiles escolares y sin la mínima estabilidad para niños y jóvenes que

enfrentarán un nuevo año de estudios con total inseguridad.



A su vez, Paola Mamani Martínez, quien posee un hijo sin matrícula para séptimo

año básico, indicó que han postulado a varios colegios y en todos hay listas de

espera gigantes, mi hijo necesita estudiar y llevo meses pidiendo ayuda en la

seremi de educación y me dijeron que fuera a pedir sobrecupos a los propios

colegios, hasta la fecha no hemos tenido ninguna solución ni ayuda, esta situación

es angustiante como mamá, señaló.



Por su parte, Mauricio Araya Villaroel planteó que su hijo que debe cursar 1 medio

no tiene matrícula y está muy atrás en listas de espera en distintos colegios donde

ha postulado, y conjuntamente con su Sra. llevan meses golpeando la puerta de la

seremi de educación y nos dicen que nuestro hijo deberá estudiar on line o que

esperemos hasta abril para obtener un sobrecupo en algún colegio. Nuestra

preocupación es que nuestro hijo tiene buenas notas y buena conducta pero sin

colegio no podrá seguir aprendiendo.

Finalmente, Trisotti indicó que exigirán que el Ministerio de Educación entregue

una solución rápida a estas familias, esperamos reunirnos con el Ministro de

Educación a quien ‘’requeriremos acciones urgentes que aseguren la educación

de estos niños y jóvenes de lo contrario presentaremos un recurso de protección

para así asegurarlo y apoyar a todos a estos alumnos y sus familias’’.