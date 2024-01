Grave acusación de adultos mayorespor venta irregular de terreno en Huara

Una angustiante situación están enfrentando tres familias de la

localidad de Huara, ante la amenaza del desalojo de las viviendas que

han ocupado por décadas en esa localidad. Según relataron a este

medio los afectados, la compraventa del terreno de calle 18 de

Septiembre por una familia peruana fue declarada nula por el Juzgado

pero aun así los extranjeros, con la ayuda de una pareja de abogados

de Iquique inscribieron el predio y exigen el desalojo.

Luis Palta Farías, es uno de huarinos que sufre el problema y lamenta

que en el municipio no les hayan prestado ayuda, “fuimos a exponer el

problema y buscar asesoría para no quedar en la calle, pero no hubo

respuesta. Quizás fue porque los abogados Andrés Cappona y Lilian

Plaza son dirigentes de la UDI partido al que pertenece el alcalde José

Bartolo”.

Con más de 30 años residiendo en el poblado, Palta menciona que el

año pasado recibieron la demanda donde les conminaban abandonar

el sitio porque éste había sido adquirido por una vecina de la misma

cuadra, pero existe una historia detrás que daría cuenta de malos

procedimientos tanto para la venta como la inscripción de los terrenos

de calle 18 de Septiembre y Vicuña Mackenna.

Acota que el terreno fue rematado a mediados de los ‘80 y lo adquirió

un señor de apellido Glasinovic que no habría completado el pago y la

inscripción, lo que años más tarde haría su hijo.

“Cuando llegué con mi familia el alcalde de esa época nos permitió

instalarnos, esto fue cedido. Estando nosotros acá hacen la

inscripción allá por el 2005. Pasaron los años y hace poco lo vendió

sin decirnos a nosotros que lo tenía en venta, porque si lo dice yo

compro el mío y no estaría este problema. Los compradores fueron un

matrimonio peruano, vecinos nuestros que viven en la misma cuadra”.

Añade que para la compraventa los topógrafos que hicieron la

medición del terreno incluyeron la casa de la señora Yessy García

quien posee título de dominio del bien raíz ubicado en la esquina de

18 de Septiembre y Vicuña Mackenna. “Los topógrafos que vinieron a

cubicar el terreno para venderlo, incluyeron predios que son del Serviu y terreno particular en este caso de la señora Yessy. Ese terreno es de ella porque cuenta con título de dominio. O sea, prácticamente

vendieron toda la cuadra. Yo estoy peleando el terreno. En Bienes

Nacionales y el Conservador de Bienes Raíces debían haber negado

la inscripción dado que faltaban documentos”.

NULIDAD DE COMPRA

Complementa que cuando recibieron la primera demanda, de la que él

define como “supuesta dueña”, iniciaron las apelaciones y en el fallo

del juez se declaró nula la compra y venta.

“Como el juez declaró nula la compra y venta de Glasinovic con la

señora, ella se lo traspasó al hijo quien nos puso la demanda apoyado

por los abogados Cappona y Plaza y no sé qué personas más. Pero

ella no tenía por qué venderlo si no tenía derecho y lo traspasó en el

Conservador de Bienes Raíces. Eso tenía que haber visto el

conservador de Pozo Almonte, estaba bien claro que el juez había

dejado nula la compra y venta por ser la señora peruana, porque

compró con célula peruana, con dirección peruana, todo peruano.

Entonces el Conservador tenía que haberle dicho oiga, pero la señora

no es dueña del terreno, no tiene por qué pasarle usted al hijo. En este

caso tendría que pasarlo Glasinovic, pero él no na traspasado nada

así que en este momento estaría siendo dueño todavía. Entonces

habría que hacer un estudio del terreno”.

¿Y en qué situación están ahora con la nueva demanda?

-Como el hijo es chileno, el hizo la segunda demanda patrocinada por

Cappona que es presidente de la UDI y la señora Plaza militante del

mismo partido. Pero tampoco debe ser porque el terreno no es de él,

la señora Lidia no pudo haberle pasado un terreno que no es de ella.

El juez dio la orden de desalojo, pero el terreno no es de ellos, sigue

siendo de Glasinovic. Hay errores por todos lados. Hicieron su propio

plano, no estuvieron ni ahí con el plano regulador de la municipalidad.

Incluyeron terrenos ajenos en la venta.

Son tres las familias que viven con el temor latente de tener que dejar

el lugar donde forjaron sus vidas, nacieron y criaron a sus hijos.

Además de Luis Palta, los afectados son el núcleo familiar de Yessy

García Pizarro y Rosalía Esquivel Lemus.

“Estamos con el credo en la boca que van a venir desalojar, que

mañana, que pasado, que más rato y eso molesta, es incómodo.

Aparte que es lo que pasa, que nosotros somos puros adultos

mayores y todos dependientes, dónde nos vamos a ir”.

PROPIEDAD INSCRITA

Yessy del Carmen García Pizarro posee título de dominio de su

propiedad, pero aparece incluida en el terreno que fue vendido y

regularizado por la dupla de abogados.

“Tengo mi título de dominio, presenté mi título con el abogado. Cómo

voy a entregar mi terreno si tengo mi título de dominio mucho antes

que llegaran estos vecinos. Cómo lo voy a entregar sí eso no es de

ellos. Hostigan con desalojar, la señora Rosalía Esquivel es invalida y

el hijo también es enfermo, ahora se tuvo que ir a vivir a calle Ramírez

porque a ella todos los días la hostigaban”.