Gobierno Regional de Tarapacá firma convenio de colaboración con el Comité Olímpico de Chile

En la sede del Comité Olímpico de Chile (COCH) en la Región Metropolitana, el Gobernador

de Tarapacá, José Miguel Carvajal y el presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica firmaron

un convenio de apoyo interinstitucional para desarrollar y fortalecer la actividad física y el

deporte en la región.

A través de esta alianza se establecieron una serie de compromisos: actividades de

promoción de la actividad física y deporte; perfeccionamiento de profesionales de las áreas

de la Actividad Física; capacitaciones; talleres y cursos orientados a temáticas deportivas en

las provincias de Iquique y del Tamarugal; desarrollar y perfeccionar el movimiento olímpico y

el deporte en Tarapacá; promover el desarrollo y ejercicio de las ciencias del deporte;

capacitación de docentes, dirigentes y profesionales del área de educación física; entre otros.

El presidente del Comité, Miguel Ángel Mujica destacó esta firma y los alcances del

convenio, los cuales no se suscriben solo al aspecto “competitivo”. «Entendemos que los

gobiernos regionales necesitan un ente deportivo superior nacional como el Comité y

nosotros estamos dispuestos a ofrecer toda la cantidad de servicios que ellos necesitan”.

Agregó, “Lo que más me interesa es que (el gobierno regional) sienta el apoyo del punto de

vista, no solamente competitivo – porque la gente cree que el comité olímpico solamente ve

competencias – también ve educación, capacitación”.



Por su parte, el gobernador Carvajal relevó el alto interés que el Gore tenía en concretar esta

colaboración. «Hace mucho tiempo que teníamos interés en llegar con apoyo técnico para la

formación, no solo de nuestros entrenadores, sino que todos aquellos actores que participan

en distintas competencias y disciplinas. Hay jueces que también deben ser capacitados y una

cantidad importante de dirigentes deportivos regionales”, declaró la autoridad.

“Nos tiene muy contentos que hayan confiado en el trabajo que estamos realizando en

Tarapacá. Con esto parte y se inicia una ruta importante que, esperamos, traiga, no

solamente, mayor formación del mundo deportivo de la región, sino que también, mayores

actividades, disciplinas y eventos de carácter nacional y por qué no, internacional”, sentenció.

El documento tendrá una vigencia de dos años y se renovará automáticamente por el mismo

periodo.