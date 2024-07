Gobernador José Miguel Carvajal se refirió al rechazo de los Fondos FRIL:“Municipios no percibirán 21 mil millones por sesgo político de algunos consejeros”

La autoridad regional indicó que, por querer perjudicar a una persona, a un alcalde en particular, se dañó el progreso de una ciudad y de las otras seis comunas de la región.

El Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se manifestó sorprendido por la decisión de los ocho consejeros regionales que rechazaron la entrega de 21 mil millones de pesos que serían traspasados por intermedio del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, a los siete municipios de la Región de Tarapacá.

“Esta decisión, que muchos enfocaron como una forma de castigar la gestión del alcalde Mauricio Soria, no sólo genera un tremendo daño a la proliferación de nuevos espacios públicos para Iquique, sino que también, para los habitantes de las siete comunas de la región de Tarapacá”, dijo Carvajal, quien agregó que no hay que perder de vista que los beneficiarios finales no son las casas edilicias.

“Los FRIL no benefician a un alcalde, el beneficiario es el vecino, la vecina que está esperando la concreción de obras, los pueblos, que buscan la reposición de una plaza, la construcción de techumbres para sus multicanchas, para muros de contención o pasarelas peatonales, los que no podrán concretarse en los próximos dos años”.

En este sentido, la autoridad regional indicó que lamenta enormemente la postergación y suspensión de iniciativas sentidas y aplaudidas por la comunidad, sobre todo, porque se trata de fondos de rápida ejecución que no deben contar con la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, Midesof.

“Son fondos catalogados como de rápida acción, que demoran entre seis y nueve meses, pero que ahora demorarán varios años por esta decisión que, yo entiendo, está vinculada, absolutamente, a un sesgo político”, explicó Carvajal, quien pidió disculpas a las juntas de vecinos, los clubes deportivos y organizaciones de base que estaban esperanzados en realizar mejoras.

En cuanto a posibles escenarios, el Gobernador expuso que ahora queda conversar con los alcaldes y la alcaldesa, quienes valoran el fondo como uno de los más significativos para sus comunas. “Nosotros como Gobierno de Tarapacá creemos en los alcaldes, por eso, es que habíamos duplicado los fondos, pero lamentablemente por un escenario político, por querer perjudicar a una persona, se perjudicó a una ciudad y a las seis comunas de la región”.



Y finalmente, al ser consultado por posibles soluciones, Carvajal enfatizó que va a evaluar si ingresa el proyecto nuevamente, manifestando que, de todas formas, habría que esperar hasta el próximo año. “Ya no alcanzamos, porque mis equipos tienen que revisar cada proyecto en detalle. Y, como la cartera del FRIL estaba proyectada en casi 200 proyectos, comprenderán que ningún ser humano ni profesional tiene la capacidad de evaluar este volumen de proyectos en el poco tiempo que queda el año. Lamentablemente lesdieron un portazo a los vecinos”.

El Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, que se transfiere a los municipios, está destinado a ejecutar, mantener o conservar infraestructura pública, incluso a aquellas de carácter social o deportivo.

REACCIONES

El instructivo FRIL 2024-2025 detallaba que la municipalidad de Iquique y la de Alto Hospicio iban a contar con 3 mil 500 millones de pesos cada uno, mientras que Pozo Almonte tenía asignado 3 mil millones y las restantes casas edilicias, como Camiña, Colchane, Huara y Pica, figuraban con 2 mil 750 millones de pesos, lo que da un total de 21 mil millones de pesos.

“En Pozo Almonte estábamos esperanzados con que esta distribución se iba a votar favorablemente por la gran cantidad de proyectos que contenía. La verdad es que hemos estado en jornadas extensas, cada una de las comunas, mostrando las carteras de proyectos que se han trabajado con la comunidad para beneficio de la comuna. Es una tristeza”, señaló el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy.

“Ayer lo conversábamos con los alcaldes rurales y le transmitíamos que había esperanza en que hoy se pusieran estos recursos sobre la mesa, de manera que los municipios estaban preparados para comenzar con el trabajo técnico de presentar las iniciativas que se vienen trabajando por mucho tiempo y que hoy, claramente, sufren un retraso en este proceso”.

Por su parte el alcalde de Pica, Iván Infante, esgrimió que “los piqueños estábamos contentos poque se iba a aumentar el FRIL de 1.200 a 2.700 millones de pesos, lo que es una gran cantidad para avanzar en proyectos rápidos que podíamos sacar adelante, como sedes sociales. Y nos dio mucha pena que no se aprobara, porque yo creo que eso no nos permite seguir avanzando dentro de nuestras comunas”.

En este sentido, el edil del oasis del Tamarugal expuso que no es justo que se rechace a todas las municipalidades. “Cada municipio tiene realidades diferentes. No somos todas iguales y, acá, se mete a todos en un mismo saco, lo que no puede ser. Creo que hay que hacer un análisis acabado por municipio y entregar los recursos. Ahora, espero que el gobernador lo pueda llevar nuevamente en tabla y espero que esto se pueda aprobar, porque para nosotros es una prioridad”.

Finalmente, Infante hizo un llamado a los consejeros para que aprueben las próximas instancias que podría sucederse con respecto al FRIL. “Nosotros necesitamos estos recursos para seguir avanzando en nuestras comunas”.

VOTACIÓN

Los consejeros regionales que votaron rechazo son Daniela Solari, Rosita Torres, Claudia Hernández, Eduardo Mamani, Luis Milla, Freddy Araneda e Iván Pérez, mientras que aprobaron Camila Navarro, Sergio Asserella, Luis Carvajal, Abraham Díaz, Carlos Mancilla y el Presidente del Consejo Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal.