GOBERNADOR CARVAJAL SE COMPROMETE ANTE PAMPINOS, A CONTINUAR CONPUESTA EN VALOR DE SALITRERAS HUMBERSTONE Y SANTA LAURA

Agrupaciones de Iquique y Arica Participaron en Asamblea Anual de Socios y destacaron

obras en Planta de Lixiviación como modelo de intervención patrimonial

Contado por primera vez con la asistencia del Gobernador Regional, José Miguel Carvajal, se

desarrolló la Asamblea Anual de Socios, con la participación de pampinos y pampinas que conforman

las diferentes agrupaciones salitreras y que hoy son parte activa de la Corporación Museo del Salitre,

CMS.



Tras sesionar en la reunión de Directorio, que preside Sergio Bitar, se desarrolló la Asamblea de

Socios y Socias, instancia en la que conocieron la Memoria correspondiente a la gestión 2022, la cual

evidencia una nutrida intervención con el desarrollo de obras y proyectos.

“No me cansaré de reconocer que todos estos logros nacen a instancias de los pampinos que se

resistían a permitir que la historia del salitre, y su propia historia plasmada en la

cultura pampina, fuera olvidada”, dijo Bitar, quien llamó a continuar con la campaña de integran a

nuevas generaciones, a la CMS, porque “también es cierto que cada vez son menos los pampinos,

por eso hay que motivar a sus hijos, a sus nietos, a la misma comunidad, a continuar con esta obra”.

En efecto, previamente, el director ejecutivo de la CMS Silvio Zerega, detalló las obras realizadas,

donde sin duda, fue valorada por la Asamblea, especialmente, por las realizada en la Planta de

Lixiviación de Santa Laura, la única maquinaria de pie, en el mundo entero

Sergio Bitar, quien recordó que cuando fue Senador por Tarapacá, recibió la visita de los pampinos

que le pidieron que impulsaran una entidad, que no permitiera que desaparecieran los vestigios de lo

que fue la pampa salitrera, tanto por su significación industrial, como por la impronta cultural e

identitaria, que significa. “Un pueblo, un país y los jóvenes que no saben del esfuerzo que les

antecedieron, no pueden construir futuro. Por lo tanto, todo lo que podamos imaginar y realizar en

los próximos 20 o 30 años requiere que nuestros jóvenes conozcan la historia”, afirmó

Enseguida, Bitar, presentó al Gobernador José Miguel Carvajal, quien dijo que las Salitreras

Humberstone y Santa Laura ubicadas en pleno desierto, como Sitio patrimonial, no tiene nada que

envidiar a algún atractivo mundial.



“Esta es una joya, una punta de lanza en el desarrollo turístico de la Región, por eso lo que se

requiere es fortalecer, apoyar y acompañar la gestión. Me siento orgulloso que tengamos una

institución (CMS), que tenga este nivel, este estándar y que por lo demás, cuida, protege y valora uno

de nuestros atractivos de nuestra historia e identidad”.

Acto seguido la autoridad regional instó a la CMS a desarrollar una línea de investigación, paralelo al

desarrollo de las obras y proyectos y que para que ello sea posible, se puede postular a recursos

específicos para ese fin, de modo que visualiza fortalecer un trabajo en conjunto.

Bitar remarcó enseguida, que “en el norte de Chile, específicamente en la pampa, hay un tremendo

potencial que no hay en otras partes del mundo. Por eso lo que podamos hacer juntos para reforzar la

capacidad de defensas del patrimonio cultural, es muy importante, por eso la presencia del

Gobernador en esta asamblea es un estímulo y un apoyo para lo que tengamos que seguir haciendo

como pampinos y miembros de esta Corporación”.

REACCIONES

María Rojas, Presidenta de las ex alumnas de la Escuela N° 35 de Humberstone, destacó las obras

realizadas en el inmueble y valoró que se realicen actividades en la Escuela, para difundir lo que fue

la vida en la pampa, incluso, trabajando con grupos de alumnos. “Como exalumnas nos sentimos muy

orgullosas para que los estudiantes de hoy, puedan contar también esta experiencia en el futuro.

Queremos que nuestra Escuela sea utilizada por alumnos, así como la utilizamos nosotras”.

Ociel Rodríguez, pampino nacido y criado en Humberstone, no deja nunca de visitar el lugar que lo vio

nacer y vibra con casa proyecto que se desarrolla para rescatar lo que fue la vida en la pampa.

“Agradecido de los principios que me dieron en Humberstone y el cariño que cultivaron en mi por la

pampa. Cuando voy a Humberstone, recuerdo todas las etapas de mu niñez…. Es como volver a

nacer. (…) Ni extraño nada cuando estoy allá. En la salitrera tenía una cama dura, había frio, tierra,

pero eso no me afecta”.

Williams Sembler Pino, profesor, cultor, músico y pampino nacido en Victoria, señaló que quedó

conforme con la asamblea, especialmente “porque se refuerzan y se dan los lineamientos para que

nuestra cultura patrimonial pampina, continúe en una buena senda”.



Añadió que “todo indica que esta gestión va a seguir creciendo. La invitación de las autoridades de la

CMS y el Sr. Gobernador, que se vayan aunando más voluntades y se incorporen más pampinos, es

fundamental. Estamos muy satisfechos”.

PROYECCIONES 2023

Al finalizar, se difundieron las proyecciones de obras, ya sea fortaleciéndola o proyectos nuevos,

destacando:

Restauración del teatro de Humberstone; instalación de energía fotovoltaica en Centro de

Documentación e Investigación; Museografía en el Hospital de Humberstone; Reinstalación de

barandas en la Plaza de Humberstone; Restauración del taller eléctrico de Santa Laura y

Restauración de la torre de enfriamiento de la Oficina Peña Chica.