Gobernador Carvajal repudia uso político de tragedia en Valparaíso tras polémica por fondos regionales

El Gobernador José Miguel Carvajal calificó de mezquina y repudiable la utilización política de la tragedia que dejó 131 muertos en Valparaíso, destacando la importancia de la solidaridad interregional y criticando la oposición de algunos consejeros a la entrega de fondos de emergencia.

Tras la polémica surgida en torno a la supuesta entrega de 1.500 millones de pesos a la región de Valparaíso para la reconstrucción tras los devastadores incendios, el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, expresó su firme postura frente a la situación.

«Soy muy respetuoso de las decisiones que toman los consejeros y consejeras regionales, ya que forman parte de su derecho y de sus estrategias políticas oponerse», señaló Carvajal. «Sin embargo, me parece que esta situación no es algo que podamos dejar pasar. Me parece del todo mezquino y altamente repudiable que un consejero regional quiera utilizar una tragedia tan significativa para el país, como lo fue la muerte de 131 personas en los incendios de Valparaíso, para obtener réditos políticos.»

El Gobernador Carvajal añadió que «hay momentos y momentos, y esta es una situación que no puedo tolerar. Los fondos del Gobierno Regional están destinados precisamente para emergencias como esta. Es habitual que los gobiernos regionales ayuden y contribuyan a la solidaridad entre regiones, y el Gobierno Regional de Tarapacá estará presente en Valparaíso y en cualquier otro desastre natural que ocurra en el país.»

Carvajal recordó la importancia de la solidaridad interregional al mencionar el terremoto de 2014 que afectó a Tarapacá. «El día de mañana, como ocurrió en la región de Tarapacá en 2014, podríamos necesitar la solidaridad de otras regiones. Esta administración ha logrado duplicar prácticamente los fondos que hoy administramos, por lo tanto, no hay un problema de recursos, sino una urgencia de necesidad de contribuir y colaborar con una región.»

Finalmente, el Gobernador hizo un llamado a no utilizar esta tragedia como una plataforma electoral. «Si no desean apoyar la iniciativa, que no la utilicen como una estrategia electoral. Es una actitud canallesca y mezquina que no podemos permitir en una autoridad prácticamente electa», concluyó Carvajal.