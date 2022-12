Gobernador Carvajal presentó el nuevo modelo de desarrollo para Tarapacá ante el Embajador de China en Chile

El diplomático alentó a las empresas chinas a venir a la región “a explorar más

oportunidades” comerciales.

Tras una invitación planteada en noviembre de este año por el Gobernador José Miguel

Carvajal en la Embajada de China en Chile, el Embajador Niu Qingbao llegó este martes a

Iquique para participar del foro “Oportunidades empresariales en el nuevo ecosistema

Tarapacá», donde la autoridad presentó el nuevo modelo de desarrollo de la región con tres

características fundamentales: inclusivo, sostenible y seguro.

Junto a empresarios chinos y chilenos, parlamentarios; seremis; alcaldes; universidades;

gremios y representantes de la prensa; el gobernador Carvajal planteó la importancia de un

nuevo sistema logístico pensado en un ecosistema hacia el 2040 que considere a la zona

franca; el puerto; el aeropuerto; parques logísticos y tecnológicos; y un sistema de gestión

comercial integral.



“Estamos abriendo un camino que venimos planteando hace mucho tiempo, y no podíamos

tener un mejor invitado que el Embajador de China para iniciar este proceso: un modelo de

desarrollo distinto a lo que habíamos entendido en los últimos años en Tarapacá, un modelo

que nos va a permitir desarrollar industrias nuevas en la región y qué mejor que con una

potencia económica mundial como China”, señaló el gobernador Carvajal.

Junto con la minería y el comercio internacional, la autoridad agregó que este nuevo modelo

plantea incorporar industrias como: manejo de residuos; fabricación de viviendas; turismo

patrimonial; y agroalimenticia. “Necesitamos que los actores del ecosistema se convenzan y,

con ellos, presentar y proponer una oportunidad de empleabilidad en el futuro”, declaró.

Esta es la primera visita oficial del Embajador Qingbao en Tarapacá, a quien le impresionó el

“cielo azul” y el “aire fresco” a su llegada a Iquique. “Luego de reunirme con el gobernador y

empresarios, mis conocimientos sobre la región se han profundizado y mi confianza se ha

consolidado”, puntualizó el diplomático que, en 2021 asumió su cargo en nuestro país y que,

desde la década del 90, ha ocupado diferentes cargos diplomáticos en China.



Sobre la exposición del gobernador – a quien calificó como un “viejo amigo” – Niu Qingbao

destacó la presentación “sobre los proyectos concretos para atraer más inversiones

extranjeras. Volviendo a Santiago voy a presentar las oportunidades que encuentro aquí en

Tarapacá, a los gobiernos regionales y también a las empresas chinas”.

Por otro lado, el embajador chino consideró priorizar tres aspectos del modelo regional:

“primero, el desarrollo verde o el desarrollo sostenible; segundo, en la minería, sobre cómo

podemos expandir o ampliar la cadena de valor de la minería para traer más procesamiento

o el desarrollo de investigación de la minería a Tarapacá y, tercer lugar, mejorar nuestra

cooperación en infraestructuras como el puerto, la vivienda”.

Puntualizó, “Tanto la embajada de China y el consulado en Iquique, siempre alentamos y

apoyamos a las provincias y ciudades chinas a establecer contactos o relaciones amistosas

con la región de Tarapacá y alentamos a las empresas chinas a venir a la región a explorar

más oportunidades”.

Autoridades

El diputado Renzo Trisotti destacó la jornada organizada por el Gobierno Regional. “El

desarrollo de la región no puede tener diferencias de colores políticos, por supuesto que

tenemos posiciones distintas en muchos temas, pero cuando se habla de la estrategia de

desarrollo de la región, esta se construye entre todos. La actividad de hoy (martes) es muy

importante, no solo por la visita del embajador chino, sino porque nos marca una línea de

acción común para construir un desarrollo que sea sustentable, de largo plazo, no haciendo

lo mismo, sino que, ocupando la innovación, revirtiendo las problemáticas en una ventaja”,

señaló.

Por su parte, el alcalde de Iquique relevó el hecho que este modelo de desarrollo sea

gestado en un nuevo gobierno regional, con una autoridad democráticamente electa.

“Tenemos que atraer nuevas inversiones y eso es lo que está haciendo el gobernador al

invitar al embajador, atraer nuevas inversiones bajo un planteamiento común que es la

estrategia de desarrollo de la región, que si bien, la hemos articulado desde hace mucho

tiempo, no había tenido el eco porque no teníamos gobiernos regionales, solo teníamos la

visión de un gobierno central y que no le interesaba mucho lo que pasaba en estas latitudes”.

En noviembre de este año, el gobernador Carvajal se reunió con el embajador Qingbao en la

Embajada de China en Chile, ocasión en que lo invitó a visitar la región de Tarapacá para

conocer los planes de desarrollo y fortalecer la estrecha amistad que une a Tarapacá con

China.