Gobernador Carvajal evidencia mala gestión en el Plan Socavones

La autoridad además criticó la difusión de información sin verificar por parte de una radio local

A mediados de la semana pasada, el Gobernador José Miguel Carvajal denunció la mala gestión del Plan Socavones ante el ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego de evidenciar en agosto del año pasado problemas de ejecución de este programa que se inició en octubre de 2019 cuando se firma el convenio de colaboración por casi 84 mil millones de pesos entre el Gobierno Regional de Tarapacá, el Ministerio de Vivienda y SUBDERE, para entregar una solución al problema de los socavones en la región.

La autoridad, y a raíz de la reunión que sostuvo con el exdelegado presidencial, Miguel Ángel Quezada, el alcalde de Alto Hospicio y el exseremi del Minvu, Carlos Prieto, a semanas de asumir el cargo, solicitó una serie de antecedentes e informes para conocer con detalle cómo se estaban ejecutando los recursos y de qué manera llegaban los beneficios a las familias afectadas, en sus viviendas, por estos hundimientos de terreno.

“Me sorprende la poca humildad de autoridades que se van. Yo entiendo que siempre cuando termina una administración, quedan temas inconclusos y también entiendo que existan frustraciones, y me parece que la frustración del exseremi de Vivienda, en términos de lo que significa el plan socavones, es real, porque, finalmente, en cuatro años no lograron cumplir con lo que le prometieron a la gente y porque, no sé si él tiene esa facilidad que tengo yo, por ejemplo, de ir a las poblaciones del sector del Boro y conversar con los dirigentes en la calle y en terreno. No sé si ellos tuvieron esa posibilidad, porque después de haber comprometido cosas que no cumplieron, claramente, los dirigentes y vecinos tienen una molestia respecto a la gestión”, explicó la primera autoridad de Tarapacá, sobre las declaraciones emitidas en los últimos días por el exseremi del Minvu, Carlos Prieto, en torno a este plan.

Una de las falencias detectadas por el gobernador Carvajal, fue la inexistencia de la “Comisión Regional de seguimiento y evaluación del convenio” estipulada en el documento suscrito en 2019: “El objetivo de la comisión, será realizar el seguimiento y la evaluación periódicas de la ejecución del convenio en sus distintas etapas y materias, así como resolver los problemas de interpretación y de coordinación que se pudiesen generar en su aplicación”.

Esta instancia que debía presidir el intendente – en la actualidad, el gobernador regional – no fue convocada hasta la fecha, por lo que no hay informes formales sobre el estado del Convenio. El 30 de agosto y luego de la reunión solicitada por Carvajal, se solicitó al Minvu (Ord N° 0460) establecer la mencionada comisión regional, en su calidad de coordinador del convenio, petición que no fue acogida por el ex seremi.

Por otro lado, en septiembre del año pasado, el propio gobernador oficia (N° 0988/21) al exseremi, para que entregue informe sobre la Comisión Regional. “Lo anterior, atendida la importancia que reviste para esta autoridad regional el debido cumplimiento de los objetivos establecidos en el precipitado convenio (…), considerando además el significativo financiamiento comprometido a nivel de inversión regional”.

“Cuando nos preguntan si es que la gestión de estos cuatro años ha sido exitosa en temas de socavones, para nada, creemos que se perdió tiempo. Tanto así que, cuando llegamos y le pedimos información al propio exseremi de Vivienda y Urbanismo de las actas de reuniones, que es fundamental y que tiene que ver con las coordinaciones de esta mesa técnica, resulta que no existen. Nosotros oficiamos solicitando las actas y nunca se nos entregaron porque nunca se realizaron las reuniones y eso es grave, por lo tanto, me parece que la humildad, en este caso, le faltó al seremi de reconocer una mala gestión, con el PRI, con los socavones, con no cumplir con la meta de viviendas que prometieron”, señaló el gobernador Carvajal.

En cuanto a las instancias entre las partes que suscribieron este convenio, el Gore encabezó la primera reunión en agosto de 2021. Luego, el 1 de octubre, se concreta la segunda instancia y, el 19 de octubre, la tercera reunión, en el edificio del gobierno regional.

La última instancia – presencial y por parte del Gore- debía ser el 19 de noviembre del año pasado, donde asistirían tres jefes de división del Gobierno Regional, la gerencia de Aguas del Altiplano y, lo más importante, dirigentes y vecinos afectados. A esta cita, las autoridades del Minvu no asistieron y no entregaron explicación respecto a su ausencia.

Posteriormente, Minvu convocó a dos reuniones por plataformas de videollamada, donde el gobierno regional planteó mejoras al convenio de colaboración y donde no hubo respuestas por parte de la seremi.

Recursos

A raíz de las críticas planteadas por el exseremi del Minvu, Carlos Prieto, en relación con recursos que el Gore debió traspasar a esa secretaría regional, el gobernador de Tarapacá criticó la falta a la veracidad de esas informaciones que, además, fueron difundidas por radio, sin considerar la contraparte de la situación.

El convenio, establecido para el periodo 2019-2028, contempla un aporte total del Gore de 24 mil millones de pesos. Los últimos recursos del FNDR hacia el MINVU, fueron 3 mil millones de pesos, (en noviembre de 2021) tal como indica el convenio y la Ley de Presupuestos 2021: “Incluye $3.000.000 miles para financiar el Plan Socavones de Alto Hospicio. Este monto podrá ser incrementado durante el año 2021, de acuerdo con lo que se estipule en el Convenio de Programación respectivo”.

La exautoridad del Minvu aceptó este último monto en junio de 2021 y no solicitó más recursos. Adicionalmente, entre septiembre y octubre de 2021, desde el gobierno regional se pusieron a disposición 2 mil millones de pesos para el Convenio, oferta que el exseremi declinó de manera inmediata por no tener capacidad para ejecutarlos.

“Plantear responsabilidades que son falsas, me sorprende, porque el exseremi sabe que son convenios transparentes y abiertos y los recursos son públicos. Es bien extraño cómo alguien que tenía conocimiento y que estaba a cargo de una materia tan importante, se le note tanto desconocimiento y tanta desinformación. No creo que sea mala intención, creo que él, al igual que yo, quiere que se resuelva esto, pero, el desconocimiento que tiene en sus palabras respecto a los presupuestos es una preocupación. Que muestre las actas de constitución de la mesa técnica, que muestre a la comunidad y a los medios de comunicación el trabajo que hicieron, sería bueno también que lo transparentara, porque ahí está el reflejo del trabajo, sino no hay cómo acreditar el trabajo”, puntualizó.