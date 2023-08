Fútbol playa comienza a mostrar a los favoritos y Chile es uno de ellos

Hoy la competencia tiene descanso y mañana decisivos partidos de fase de

grupos



Partidos intensos deben disputarse mañana y el jueves, por el Torneo

Sudamericano de Fútbol Playa, categoría sub 20 que, se esta desarrollando

en el estadio Arena Cavancha, con participación de equipos de 10 países.

Las últimas jornadas de la fase clasificatoria definirán a los dos equipos de

cada grupo que, pasarán a disputar el sábado las semifinales, buscando a las

selecciones finalistas que disputarán el título de campeón, en la jornada de

cierre del domingo 13.

Los partidos disputados en el estadio Arena Cavancha, ya han mostrado a

algunos equipos, cuyo desempeño les permite ubicarse, entre los favoritos,

para subir al primer lugar del podium sudamericano.



La selección de Chile, dirigida por Eduardo Medalla, es una de las

selecciones que se perfila, para estar en la ronda final, tras sus victorias

conseguidas, ante Bolivia 5 – 3, luego de una ronda de penales y la noche

del domingo, frente al difícil Uruguay, equipo al que la Roja, goleó por 8 –

3.

Chile debe enfrentar mañana a la selección de Ecuador, en una jornada que

completarán los siguientes partidos: Brasil vs Venezuela; Perú vs Argentina

y Paraguay vs Uruguay.

Chile completará su participación, en la etapa preliminar, cuando enfrente a

Paraguay el jueves, en una jornada que incluirá los partidos de; Ecuador vs

Bolivia; Perú vs Colombia y el choque clásico, entre las selecciones de

Brasil y Argentina, otras dos selecciones favoritas, para quedarse con el

cetro máximo de este Campeonato Sudamericano Sub 20.