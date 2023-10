Funcionarios y funcionarias de FENATS se tomaron la dirección del Servicio de Salud

www.edicioncero.cl

Con su segundo día de movilización, que anuncian que será ascendente, las y los funcionarios

que pertenecen a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENATS Tarapacá,

marcharon ayer por la ciudad hasta la dirección del Servicio de Salud instalándose en el edificio

de calle Aníbal Pinto, protestando por sus demandan no han sido escuchadas por la autoridad

pertinente.

A través de un comunicado público, el directorio de la FENATS Tarapacá, reitera que no han

recibido respuestas claras y precisas a sus demandas, por lo que decidieron iniciar las

movilizaciones, que irán en forma ascendente.

En primer lugar expresan su malestar por el despido total de trabajadores a honorarios de la

red de salud, que fueron incorporados principalmente durante la pandemia, lo que hoy afecta

en la atención de los pacientes. También se refieren a la Carrera Funcionaria, a la Asignación

Única Universal y el incentivo al Retiro. Su malestar en estas tres variantes, es porque los

temas fueron abordados y el gobierno adquirió compromisos, sin embargo, hasta ahora no

tienen respuesta alguna, a fin de buscar soluciones a las demanda históricas del sector salud.

LA DECLARACIÓN

“El Directorio Federación FENATS Tarapacá expone a las y los traba]adoras y ciudadana de

nuestra Reglón da Tarapacá. Evaluando el escenario presente en cuanto a que no se nos ha

dado respuesta claras y precisas a las demandas expuestas a las autoridades locales frente a

las problemáticas de nuestro sector; hemos determinado levantar e iniciar movilizaciones de

forma ascendente por cuatro demandas centrales:

El despido total de Honorarlos de nuestra red de salud, Carrera Funcionaria, Asignación Única

Universal e incentivo al Retiro Permanente. Estas tres últimas demandas son parte de un

compromiso adquirido bajo acuerdo con el Gobierno actual al cual no ha manifestado en dar

respuesta frente a las problemáticas históricas que tiene el sector salud.

Es por esto que venimos hacer un llamado a las autoridades locales y nacionales a cumplir los

compromisos adquiridos, nuestro rector no puede seguir esperando, las y los Tarapaqueños

necesitan ya una salud digna, oportuna y da calidad.

Finalmente queremos señalar que las demandas planteadas están asociadas a financiamiento,

por lo que hacemos un llamado enérgico a las y los parlamentarlos de nuestra región a avanzar

seriamente en un pacto fiscal que permita dotar de mayores recursos el sector salud en la

tarea de atender a nuestra población con una dotación acorde a la demanda y una

infraestructura adecuada.

AI mismo tiempo llamamos a buscar las fórmulas en el debate legislativo del presupuesto

nacional, para disponer de los recursos que impidan que estos trabajadores y traba]adoras

sean despedidas y aseguren condiciones Laborales dignas y de esta forme, cumplir con los

compromisos adquiridos con las y los trabajadores de la salud, que durante la pandemia

arriesgaron su vida por los habitantes de nuestra Región”.