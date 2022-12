“Fui conductora de Uber hasta el Estallido Social”

Historias humanas conmovedoras fue las que recogió arriba de

su automóvil esa iquiqueña que se lanzó a la aventura de llevar a

ex presidiarias, ladrones, asaltantes, amantes y trabajadoras

sexuales. ¿Una lección? Las mujeres prefieren ser trasladadas de

preferencia por otra mujer.



Isabel Frías

Periodista U.C.

Aunque la escritora Sonia Perreira Torrico (45) vive y trabaja en La Serena, se

trasladó hasta Iquique para lanzar su libro “Vidas Pasajeras” en la ciudad en que

nació.

Se trata de una obra muy atractiva y fácil de leer que se comenzaron a “armarse”,

cuando Sonia debió enfrentar la pérdida de su empleo por pandemia y salir a

trabajar para sostener a sus hijos.

¿Trabajando de qué? Pue ella se decidió por ser conductora de Uber, a pesar que

no manejaba ni tan bien ni se conocía tanto los recorridos y calles: “El escenario

físico es La Serena, pero la historia es atemporal”, recalcando el sentido

transversal de las historias reales que fue recogiendo de boca y testimonio directo

de los propios pasajeros que subían a su automóvil.

“El año 2019 comencé a manejar Uber, antes del estallido social. Estaba sin

trabajo, recién separada y necesitaba de algo rápido por lo cual seguí los consejos

de una amiga que ya manejaba en esta plataforma.

¿Siendo mujer, no tuviste temor de subir a la máquina a pasajeros

potencialmente peligrosos?

Estaba que era una cosa de necesidad, pero La serena en esa época y momento

era una ciudad muy tranquila.

¿Cómo fue el acercamiento que tuviste con el público?

Fue bien increíble porque desde un principio percibí que la gente me hablaba y

conversaba temas personas, íntimos de su vida, como en una especie de catarsis

que hacían al subir al auto y yo los escuchaba simplemente con atención y, por

supuesto, interés.

Me llamó la atención que no tenían ningún filtro en contar sus vivencias.

¿Cuál fue el primero de los relatos que te llamó la atención por la “falta de

filtro”?

-Lleve a un matrimonio brasileño que era una pareja de música y que iban a tocar

a un club de golf que hay aquí y que es muy cuico.

Ellos tocaban jazz, lo llevé a él, sus músicos y unos instrumentos. Y me contaron

la travesía que significa venir desde Brasil y cómo los impactó el tema de clase

social.

Después me invitaron a comer en ese mismo Club, me integraron como parte del

staff de forma espontánea y ahí me di cuenta del peso de los apellidos y de los

intereses económicos con las conversaciones del tipo “creme de la creme” que era

otro mundo para mí.

¿Te encontraste con historias tristes o más dolorosas también y que

rescataste en las páginas?

-Sí, y se dio cuando tuve que recoger a una ex presidiaria. Ella me llamó para que

la pasara a buscar a la cárcel donde recién había cumplido su sentencia o

condena y quería recuperar a sus hijos, a su familia, a quienes había perdido

estando privada de libertad.

Me contó su historia de dolor empezando que había sido abusada sexualmente

por un padre, después por las distintas parejas que tuvo la madre y cómo cayó

después en el tráfico de droga y el robo.

¿Por qué recomendarías este libro?

-Porque se transita por las diferentes emociones y sentimientos del ser humano.

También es un paseo por el humor, desilusión, de amor, de deseo, son muchas

las historias, todas simples y a la vez complejas y profundamente humanas que

me hizo repensar lo que es el valor de lo que uno tiene en la vida.

¿Llevaste en el auto a personas que se desempeñaran de noche como

trabajadoras o trabajadores sexuales?

Por supuesto, recuerdo que lleve muchas prostitutas y una la rescato en una

historia en el libro. Es una chica que yo la llamé Manu y se trataba de otra chica

abusada de niña y adolescente y con muchos amores.

A ella la tomé la primera vez por casualidad y después, cuando uno establece una

relación estrecha con el pasajero, ellos te anotan el número y te vuelven a llamar.

¿Muchos te pidieron tu número celular?

-Muchos, pero sobretodo me lo pedían mujeres porque les gustaba tener este

contacto y servicio ofrecido por una mujer, les daba mayor seguridad obviamente.

Es una realidad, pero yo trabajé en la noche conduciendo Uber solo hasta antes

del Estallido Social porque después de esos sucesos cambió radicalmente el

ambiente acá y lo escribo en una historia salida de estos eventos.

¿Llevaste personas que participaron del Estallido?

-Recuerdo a unos chicos que se subieron y contaron que acababan de reducir la

mercadería que habían saqueado de unos supermercados. Era increíble cómo

hablaban del robo de manera frontal y directa, totalmente normalizado el delito del

hurto o robo.

Hablaban entre ellos de que ya habían reducido la mercadería o mercancía y que

ahora sí llevaban dinero para la casa, para mantener sus hogares y familia.

Estos jóvenes tenían entre 17 a 19 años, que fue una experiencia bien impactante

por la indolencia con que actuaban y relataban los hechos de saqueos.

¿Cuál fue tu reacción como madre?