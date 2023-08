FIFA determina que jueza chilena suspendida no actúe en mundial femenino

Loreto Toloza formaba parte de la terna chilena, para partido, entre Sudáfrica e Italia

La polémica que se vive en el arbitraje chileno, con la suspensión por 40 fechas de las árbitras asistentes Loreto Toloza y Cindy Nalhuecoy, repercutió ahora en el Mundial Femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. La FIFA sacó de la terna arbitral nacional a Toloza y no estará junto a la jueza principal María Belén Carvajal y la también asistente Leslie Vásquez en el duelo entre Sudáfrica e Italia.

La determinación del ente mayor del fútbol, en torno al duelo de este miércoles por el Grupo G, no pasó inadvertida. Anteriormente, el trío arbitral chileno había estado en la cancha en el partido de Francia contra Jamaica, pero en esta ocasión Toloza fue excluida del equipo referil. La asistente, junto a Nahuelcoy, fue sancionada por enviar, de manera anónima, un masivo correo electrónico acusando a Julio Bascunán, ex árbitro y actual encargado del VAR en la Comisión de Árbitros. En el mail denunciaban una supuesta relación sentimental del ex juez con Leslie Vásquez y de favorecerla en las designaciones de partidos en Primera División, así como en su nominación para el Mundial.

Según consigna Revista AS, Bascuñán hizo sus descargos, en un medio de prensa capitalino: “Fue una sorpresa tremenda cuando me llegó esta denuncia. Jamás me esperé algo así de compañeros, con los que estuvimos ligados durante tanto tiempo. Sabía que era una mentira, una mentira absoluta. Lo que pedí fue que se investigara; lo hice expresamente, para poder limpiar mi nombre y llegar hasta las últimas”.

La investigación, que concluyó con las 40 fechas de castigo a Toloza y Nahuelcoy, determinó que el correo electrónico fue enviado el día 17 de mayo. También consignó que, en su declaración, Toloza sostuvo que “todo fue tramado por Cindy Nahuelcoy y que participó por solidarizar con ella, luego que le contó que Julio (Bascuñán) estaba vinculado con Leslie (Vásquez) y que por ese motivo Cindy no va a ir al Mundial Femenino”.