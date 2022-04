Exministro Briones ante escalada de la inflación: “Sería valioso que el Gobierno y la coalición que apoyó todos los retiros anteriores reconozcan que se equivocaron”

El extitular de Hacienda y académico de la UAI, Ignacio Briones, valoró el plan de recuperación inclusiva del Gobierno por su foco en el empleo. Sin embargo, advierte que la economía crecerá cerca de 1% este año y la tasa de desocupación irá al alza. Por ello insta a eliminar las incertidumbres que están frenando la inversión y terminar con los retiros de las AFP, que son una de las principales razones de las escalada inflacionaria que enfrenta el país.

-¿Qué le pareció el plan de recuperación inclusiva que anunció el Gobierno?

–El plan tiene un foco principal que es apuntalar el empleo y, particularmente, a los sectores rezagados. Creo que ese foco es el correcto. Esa debe ser la prioridad fundamental en lo que sigue. Este año vamos a tener un crecimiento económico bien bajo, que va a estar más cercano al 1% que al 1,5%, con una caída muy importante de la actividad a partir del segundo semestre, con tasas de crecimiento negativas. Eso va a hacer que las presiones sobre el mercado laboral sean más agudas. Además, hay que considerar que hoy tenemos aproximadamente 400 mil personas que solían trabajar antes de la crisis y que por distintas razones hoy no están en la fuerza laboral. A medida que se siga normalizando la situación, van a ir volviendo y va a ser difícil que la economía pueda absorber todo ese empleo. Por lo tanto, pienso que vamos a tener un alza en la tasa de desempleo hacia adelante.

Además, el plan tiene varias medidas para suavizar las alzas de precios de ciertos productos, lo que también es adecuado.

Por lo tanto, creo que este plan más que de reactivación o recuperación es de mitigación y de preocuparse por el empleo que es lo fundamental.

-¿No tiene mayor impacto entonces en el crecimiento?

-El crecimiento de este año está jugado. La inversión este año va a caer, y la economía debe tener un ajuste, producto del desequilibrio grande del año pasado, cuando crecimos casi 12%. Eso es una ilusión y ese ajuste tiene ocurrir.

-Y dado el foco en empleo, ¿cree que es posible que se creen los 500 mil puestos de trabajo que espera el Gobierno?

-Lo veo difícil. Uno siempre tiende a sobreestimar los efectos. Los subsidios al empleo son el instrumento adecuado. Nosotros (en Hacienda) partimos con el primer subsidio al empleo a fines del 2020, y es positivo que eso se haya profundizado y expandido. Efectivamente ha contribuido a limitar la caída, pero esta apuesta por 500 mil empleos no es nada obvia, sobre todo en el contexto de una economía que ya se está desacelerando fuerte.

-¿Qué piensa que le faltó al paquete?

-Creo que hubiera sido bueno -y quizá se puede poner en la agenda- el tema de cómo asegurar la universalidad de salas cunas y jardines infantiles. Esa es una barrera importante para padres y, sobre todo madres, a la hora de poder emplearse. Ahí hay un proyecto de ley que está entrampado en el Congreso hace mucho tiempo, y que se hace cargo de esto.

-Algunos plantean que este es el regreso a la focalización de medidas ¿está de acuerdo?

-Eso es al menos lo que hemos conocido. Creo que es muy importante retomar el criterio de focalización. Una palabra que hoy es casi pecaminosa, pero que no es otra cosa que un principio de justicia redistributiva fundamental, que consiste básicamente en apoyar a quienes lo necesitan y no apoyar a quienes no lo necesitan. En un mundo de recursos escasos ese es un imperativo ético, no solo fiscal y económico.

El país hoy tiene restricciones, porque gastó lo que no tenía y se hace necesario un proceso de consolidación fiscal, por lo que es fundamental que los recursos lleguen a quien más lo necesitan. Mi impresión es que el plan va en esa línea, de ir en apoyo de los sectores rezagados.

-¿Dejar atrás los IFEs?

-No podemos seguir en la lógica de los bonos, eso ya no es posible. Sobre todo con una pandemia que ya está en retirada. Recordemos que el IFE Universal le costaba al país US$ 3.200 millones al mes. No se puede mantener esa situación y, además, es injusta.

-El quinto retiro que se vota la próxima semana. ¿Considera que el plan económico del Gobierno puede frenarlo?

-Con tres retiros en el cuerpo y un cuarto que casi ocurrió, ya tenemos una lección bien clara. Y es que ningún monto que pongas arriba de la mesa puede parar un retiro. Eso lo sabemos. Desde el primer retiro, las ayudas solo fueron creciendo, incluyendo el IFE Universal, que es insostenible y desmedido, y aun así tuvimos la propuesta del cuarto retiro casi aprobada.

Por otro lado, no hay política fiscal que pueda competir con la amplitud de un retiro. Cada retiro ha implicado cerca de US$ 16 mil millones. Eso es cerca de 6 puntos del PIB cada uno.

Por lo tanto, creer que acá el plan puede parar un retiro es negar lo que la evidencia nos muestra. Así que yo comparto 100% el foco que ha tenido el ministro de Hacienda al decir que esto no es para combatir el retiro, sino que el foco es el empleo.

-Esta semana sorprendió el alto IPC de marzo ¿Cuánto de esta inflación que acumula el país responde a los retiros?

-La respuesta la dio el propio Banco Central en el Informe de Política Monetaria de diciembre. Dijo que de todo lo que está por sobre el rango normal de inflación de 3%, más de la mitad se explica por el incremento de la demanda agregada, principalmente en bienes de consumo, producto de la excesiva liquidez de retiros, más ayudas universales. Y otro cuarto tiene que ver que con la depreciación del peso, que también se asocia a los retiros, por la incertidumbre y el efecto en el mercado de capitales.

-Quienes defienden estas medidas dicen que la inflación ha subido en todo mundo, no solo en Chile.

-Pero si no se trata de decir que el efecto externo no exista. Existe, es indudable. Pero también es cierto que la mayor parte de las presiones sobre los precios es de índole interna. Además, la parte externa no la podemos contralar. El petróleo, el aceite, el maíz están subiendo en el mundo y eso se puede mitigar, como lo está haciendo el ministro de Hacienda. Pero lo que sí podemos atacar es lo interno. Por eso no se entiende que, con toda la evidencia, sigan insistiendo en estas medidas que solo van a profundizar un problema que es serio y afecta el bolsillo de las familias, particularmente las que menos tienen.

-¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se para?

-Llegó el momento de liderar. Yo hago una llamado a la seriedad en Chile Vamos. Y también en el Gobierno, que ahora dicen que un nuevo retiro tendría efectos adversos en la inflación, en los mercados de capitales, en las pensiones, las tasas de interés de los créditos. Varios lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, incluyendo al actual ministro de Hacienda cuando era presidente del Banco Central. Me alegro que hoy se dé marcha atrás y se reconozca. Pero al mismo tiempo, sería valioso que el Gobierno y la coalición que apoyó todos los retiros anteriores reconozcan que se equivocaron, que reconozcan el error. Reconocer el error es una condición necesaria para generar confianza en la ciudadanía. A muchas personas les hace ruido que los mismos que ayer los defendían hoy día digan lo contrario.

-El Banco Central ve la posibilidad de una leve contracción económica en 2023. ¿Qué riesgos usted a mediano plazo?

-Este año esta jugado. Y para el próximo hay que detenerse a ver la inversión y darle garantías, lo que es fundamental para el crecimiento. Eso implica cerrar varias de las incertidumbres que hoy día están frenando la inversión.

-¿Como cuáles?

-Primero, el que se insista en los retiros confirma que seguimos con un desorden político y un parlamentarismo de facto que ha operado en Chile en los últimos dos años, que le hace tremendamente mal al debate público. Segundo, además de la inflación, esto también tiene un efecto en el mercado de capitales y en menor disponibilidad de crédito para las personas, pero también para las empresas. Y, tercero, si se avanza en esto, nuevamente se da la señal de que vendrá un sexto y séptimo retiro, y luego el 100%. Eso es de una irresponsabilidad mayúscula. Un retiro del 100% es ponerle una bomba atómica a la economía chilena. Nos quedaríamos sin créditos de largo plazo, le quitaría un punto de crecimiento de forma permanente a Chile y con probabilidad altísima llevaría a una crisis financiera interna.

-¿Qué otras incertidumbres se deben eliminar?

-Lo otro es cómo entendemos el pacto tributario del que se está hablando. Esto debe ir más allá de una reforma que simplemente que recaude más -la cuarta en cuatro gobiernos-. Es indudable que hay recaudar, porque tenemos un déficil fiscal que corregir y demandas sociales que financiar, pero hay que hacerlo de manera responsable. Necesitamos recaudar, pero también necesitamos crecer. Para eso, este pacto debe diseñar reglas tributarias que den certeza para 10, 15, 20 años, y con incentivos a invertir.

-¿Y la Convención Constitucional es un riesgo para la inversión?

-Eso es otro tema. Hemos visto cosas que han ido saliendo de ahí, que, a mi juicio, son muy malas para Chile y para generar un clima de inversión a nivel de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso es algo que vamos a dilucidar pronto, porque nos acercamos a los plazos para tener el texto. Pero se han visto temas, por ejemplo en derechos de propiedad y en las potestades de los pueblos originarios para dar consentimientos, que pueden frenar de manera muy severa la inversión en nuestro país. Son luces de alerta y no se puede negar que están afectando la inversión. Eso es un dato.