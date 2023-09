Estudiantes universitarios implementan en Iquique murales ecológicos con aditivo que purifica el aire

Proteger y conservar los ecosistemas y biodiversidad, crear conciencia, defender los derechos

ambientales, y promover un cambio de comportamiento en las personas son algunos de los

objetivos que persigue la iniciativa «Gigante Ambiental: Por territorios sostenibles del norte de

Chile». Se trata de un proyecto inserto en el fondo de fortalecimiento de organizaciones de

interés públicas que obtuvo el Club Adulto Mayor» Nueva Esperanza» de Iquique, y que están

ejecutando dos estudiantes de la UNAP: Paula Castillo, quien cursa el cuarto año de la carrera

de Arquitectura, y Matías Aguilera, licenciado de la carrera de Sociología.

El proyecto «Gigante Ambiental», se encuentra instalado en la Plaza Gabriela Mistral de la

población Ramón Pérez Opazo de Iquique, y se ha desarrollado con el apoyo del Club Adulto

Mayor «Esperanza Nueva» y de su Junta de Vecinos.»

La iniciativa tiene una perspectiva social, ambiental, patrimonial y tecnológica, y cuenta con

un componente de innovación, ya que utiliza un material fotosintético denominado Photio que

usa nanotecnología de precisión, eliminando contaminantes del aire y capturando carbono

como lo haría un árbol durante el proceso de fotosíntesis, mediante un aditivo para pinturas y

asfaltos.

Este novedoso aditivo, inventado por el chileno Matías Moya, ya ha sido probado en otros

lugares del mundo y se encuentra inserto en la estructura del Gigante Ambiental, y también se

encontrará en los murales ecológicos que desarrollarán los estudiantes en conjunto con la

comunidad, donde vecinas y vecinos podrán colocar sus tapitas recolectadas en distintos

puntos de la ciudad, gracias a una alianza con el inventor del Photio que está apoyando a los

muralistas en acciones en post de la descontaminación del aire.



El Gigante Ambiental también tiene una estructura accesible para niñas, niños y jóvenes, en el

sentido de que posee una altura adecuada para insertar las tapitas y también en sus brazos

tiene lenguaje Braille para hacerlo más cercano a las personas que no tienen visión total, sobre

todo porque trabajan con un grupo de adulto mayor y, en ese sentido, buscan hacer accesible

al reciclaje a las personas con capacidades diferentes.

Respecto al trabajo desarrollado, Nilda Cortés, del Club de Adultos Mayores «Esperanza

Nueva», destacó que esta instancia ha sido un gran aporte para recuperar algo propio y

valorizar el medioambiente.

ACTIVISTA AMBIENTAL

«Nací en una zona de sacrificio como fue Chuquicamata, es difícil olvidarse de esa realidad

sobre todo cuando prácticamente nos exiliaron de nuestro territorio. Eso abrió una nueva

ventana en mi mente y me hizo tomar conciencia y a partir de ahí me fui metiendo en el tema

hasta llegar a ser una activista ambiental», añade Paula.

Aclaró que la iniciativa surgió debido a que constantemente iban a limpiar la playa y se dieron

cuenta de la gran cantidad de tapitas plásticas botadas que eran masticadas por las aves, que

muchas veces morían ahogadas. Una problemática que se asemejaba mucho a lo que vio, hace

años atrás, en el río el Loa donde también generó en esa oportunidad con las tapas un mural

de una llamita.

«Se me ocurrió entonces la idea de mostrar el Gigante de Tarapacá como una manera de

rescatar el patrimonio de nuestra región y su identidad cultural. Un tema que considero es

trascendental, especialmente, si pensamos que no existe respeto por estos geoglifos que son

dañados continuamente por acciones del hombre, tales como el Rally Dakar que destruye

parte de este patrimonio y, por lo tanto, de lo que somos cada vez que se lleva a cabo», dijo.

TENER CONCIENCIA

Nació así la idea de diseñar este Gigante Ambiental para que las personas de la región lo

conocieran y se identificaran con él.

«La idea principal era hacernos parte de la solución del problema de la contaminación y falta

de acciones de reciclaje, para lo cual es fundamental el tener conciencia del manejo de

nuestros residuos, ya que muchas personas no reciclan. La idea de este proyecto es que

personas se den cuenta de la importancia del reciclaje, de gestionar nuestros residuos para

dejar de contaminar, por lo cual queremos que vayan a depositar sus tapitas al Gigante

Ambiental. Esto ya que quienes reciclan muchas veces no tienen donde dejarlas y si pensamos,

por ejemplo, en el punto que está en la Zofri hay que tener en cuenta que las tapitas

recolectadas son derivadas a Santiago lo que genera una huella de carbono».

Puntualizó que lo esencial es que las tapitas recicladas se gestionen de forma local y de

manera circular, motivando a las personas a participar en las jornadas de educación ambiental.

«Es en este contexto que hemos realizado un taller de cambio climático y reciclaje, donde

enseñamos las vecinas y los vecinos a reciclar; otra charla fue dictada por Matías Aguilera y

trató de diversidad y el cambio sustentable que tenemos que pensar en nuestro territorio, y

finalmente, el martes 12 de septiembre se llevará a cabo el taller es de Reciclaje de Aplicación

a las Tapitas Pet en la junta de vecinos Ramón Pérez Opazo», explicó.

Resaltó Paula también que las tapitas plásticas son un recurso que actualmente está botado

en las playas y océanos, pudiendo gestionarse su utilización de manera más creativa e

innovadora.

«Nuestra idea es seguir despertando la conciencia de los iquiqueños y que al igual que el

Gigante Medioambiental seamos capaces de colocar otros murales ecológicos a lo largo de la

ciudad, por lo que invito a todas las personas a unirse en esta tarea y ser parte de los

cambios», agregó.