En operativo nocturno interceptaron 29 mil unidades del producto pecuario

SAG Tarapacá no da tregua al ingreso clandestino de huevos de gallina

En un nuevo operativo nocturno en coordinación con personal de Carabineros de la Tenencia de Huara, el Servicio Agrícola y Ganadero de Tarapacá logró otra vez detener el ingreso clandestino de 29 mil unidades de huevo de gallina de alto riesgo zoosanitario internadas al territorio regional por pasos no habilitados en la frontera.

Sue Vera, Directora Regional (S) del SAG Tarapacá declaró que el Servicio mantiene su alerta intensificando su trabajo territorial y de fiscalización que ha dado como resultado la incautación desde enero a la fecha de más de 253 mil unidades del producto pecuario, potencial portador de enfermedades como el Newcastle y la influenza aviar.

“Como Servicio sabemos que estamos frente a verdaderas bandas organizadas que han encontrado en la comercialización de alimentos un negocio lucrativo, pero que lamentablemente al no cumplir con ninguna norma fito y zoosanitaria de ingreso a Chile, no sólo pone en riesgo la sanidad de nuestra agricultura y ganadería, sino que también la salud de toda nuestra población, y en ello no vamos a descansar, ni dar un paso atrás”, aseveró la autoridad, quien agregó que junto a los huevos de gallina fueron decomisadas más 3 toneladas de productos agropecuarios.

En este sentido, Eduardo Justo, seremi de Agricultura de Tarapacá llamó a la ciudadanía a tener cuidado respecto de los alimentos que está llevando a su mesa y no adquirir frutas y verduras en ferias no autorizadas o en la vía pública. “Como Ministerio de Agricultura preocupados de la seguridad alimentaria del país, es que llamamos a los tarapaqueños a no comprar sus alimentos entre los coleros o mercados informales, pues se trata de productos que pueden ser foco de plagas y enfermedades ausentes en nuestro país y que además se encuentran en malas condiciones para la aptitud de consumo humano”, aclaró.

De igual forma, el secretario regional ministerial de Agricultura reiteró el llamado a los comerciantes a abstenerse de adquirir productos de ingreso clandestino para venderlos como productos nacionales a sus clientes, “pues al alero de las mesas de seguridad pública que lideran los Delegados de Tarapacá y el Tamarugal, junto al SAG vamos a continuar fiscalizando, decomisando y sancionando a quienes cometen este ilícito”, puntualizó.