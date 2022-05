El “Tigre” José Miguel Cantillana vuelve para hacer rugir al Dragón

“Es una linda tarea y un gran desafío”, señalo el nuevo técnico de Deportes Iquique

La dirigencia del Club de Deportes Iquique anunció al mediodía de ayer la llegada a la banca celeste del técnico iquiqueño José “Tigre” Cantillana para el resto del campeonato de Primera B.

Cantillana Galéas asume funciones hoy y su principal tarea será fortalecer al equipo y aminorar las deficiencias exhibidas en el juego.

En conversación con Vilas Radio 100.1 FM, José Cantillana manifestó su alegría y que la decisión del club es un “tema que se venía viendo días atrás como una opción. Siempre he creído y pensado que no por ser iquiqueño vas a jugar y no por ser iquiqueño vas a dirigir el equipo. Siempre he creído que pasa por la convicción que puedan tener los dueños de una institución para poder darte esa opción. Si ha llegado nuevamente esta opción doy gracias a Dios, porque es él quien te pone en el lugar para poder desarrollar una tarea”, dijo el técnico.

Asimismo, el ex jugador del mítico Deportes Iquique de los 80, expresó que: “me motiva mucho esta linda posibilidad, aunque sé que no es fácil, porque es muy complejo el momento que está viviendo la institución, pero no imposible por sacar la tarea adelante. Acá no hay malos planteles conformados, la verdad que uno debe sacarle el máximo rendimiento posible y sabemos que ese rendimiento a veces tarda y hay procesos que se deben vivir y a lo mejor a este plantel le ha tocado más tiempo que lo que se pueda vivir en otro lado”, señaló.

Además, José Cantillana agregó que “dentro de eso no me cabe duda que hay que trabajar mucho, pero estas circunstancias no la vamos a vivir con nuestra llegada, la tiene que vivir la dirigencia, los jugadores, el cuerpo médico, los hinchas y el abonado. Acá no hay varitas mágicas, acá hay convicción, trabajo, sacrificio, identidad, pundonor, un poco de todo”.

De la mano del “Tigre Cantillana”, Deportes Iquique deberá a comenzar a rugir nuevamente. Foto Daniel Troncoso.

PLANTEL

Sobre su compromiso al asumir el plantel que marcha en la medianía de la tabla, Cantillana sostuvo que “yo siempre lo he dicho que cuando te toca llegar es porque algo no ha estado bien, entonces en ese aspecto hay que tratar de no dramatizar porque esto siempre va a ser fútbol y uno con las capacidades que tiene y la experiencia que suma debe encontrarle la vuelta lo más pronto posible. Va a costar bastante, pero cuando hay convicción y seguridad uno se afirma en eso para lo que va a venir”.

Además, el DT se refirió al último resultado obtenido frente a la Universidad de Concepción y lo importante que fue sumar, asegurando que “es importante lo que ocurrió en el partido pasado, más cuando se venía de temas complejos, todo lo que se vivió en el último tiempo, pero debe haber un momento de inflexión. Hay circunstancias que suceden como por ejemplo en el partido ante la Universidad de Concepción y donde uno ya puede ver dónde agarrarse para lo que viene. Todo es trabajo y el trabajo que se tiene que comenzar a realizar parte en la convicción que los jugadores deben creer en sus cualidades y capacidades. Acá no todo es malo en lo que ha pasado, hay cosas muy positivas que uno debe rescatar. Ahora será nuestra tarea junto al cuerpo técnico que me acompañará, potenciar lo que hay y minimizar todo el déficit en que nos podamos encontrar. Es una linda tarea y un buen desafío”.

MENSAJE A LA HINCHADA

Finalmente, el DT que logró el título del ascenso y Copa Chile 2010 entregó su mensaje al hincha, manifestando que “siempre he visto el vaso medio lleno, tampoco me he puesto vendas en los ojos de una realidad que no está, pero el hincha es importante y para mi ningún estamento puede quedar al margen. Inclusive a todos quienes no creen en nuestra capacidad, lo que es válido de quienes creen que no podemos llevar este proyecto adelante. Hasta ellos que son discordante con la decisión, también nos sirve y acá demostraremos con trabajo y serán los resultados si la apuesta fue buena o no. Llego con el ánimo de sumar y sanar heridas, de poder construir una familia y será siempre mi pensamiento. Todos siéntanse parte y que esto sea mucho mejor de lo que fue el día de ayer”, puntualizó.

Cantillana trabajará junto a un cuerpo técnico que integran también, Guillermo Carreño y Pablo Ramírez, además del preparador físico.