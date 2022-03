¡¡¡El Regreso de “Tears For Fears” A La Música!!!

Por: Manuel Castillo Martínez

En los recordados años 80s; comenzaba a ser muy escuchados en las radios, una banda venida de Reino Unido; que impusieron tantos temas, como “Shout”, “Everybody Wants To Rule The World”, “Head Over Heels”, “Woman In Chains”: solo por nombrar algunos Comenzaban a ser conocidos los señores Curt Smith y Roland Orzabal; los queridos “Tears For Fears”.

Desde el año 2014, que no teníamos novedades de ellos, ¿cuándo en ese tiempo editaban su EP de solo 3 temas “Ready Boys And Girls?”; en donde interpretan temas de “Animal Collective”, “Arcade Fire” y “Hot Chip”.

Este año, han editado su última producción, regresando así a los “tours”, los conciertos … a la música!.

El disco lleva por nombre: “The Tipping Point” (El Punto de Inflexión); que contiene 10 tracks; el disco normal y de 13 “tracks”, la versión de lujo; en donde muestran algo diferente a lo que conocemos de los 80s, y que comienza con “No Small Thing”; la primera pista de este “The Tipping Point”.

Los momentos más duros, para realizar esta producción fueron cuando, Roland Orzabal perdió a su primera esposa el año 2017 y luego: producto de aquello; tuvo delicados momentos por su salud.

Además, su antigua casa discográfica, estaba tratando de convencerlos en realizar un disco. Con todo aquello Smith y Orzabal, sacan adelante este gran disco, conservando la elegancia de “Tears For Fears”.

Recordemos que “Tears For Fears”; fue creado en 1981 y su nombre proviene de un capítulo del libro de psicoterapia “Prisoners of Pain” (“Prisioneros del dolor”) del psicólogo estadounidense Arthur Janov.

Este “The Tipping Point” esta editado bajo su nueva casa discográfica “Concord Records” y es el séptimo álbum del dúo.

“The Tipping Point” recibió una puntuación promedio de 83 sobre 100 según Metacritic, lo que indica “aclamación universal”.

Orzabal y Smith se conocieron cuando eran adolescentes en Bath, Somerset, Inglaterra; en dónde formaron parte de la banda “Neón” y donde conocieron a su baterista original Manny Elias.

El álbum que los dio a conocer en Nuestro País, fue el recordado “Music From The Big Chair” (Música desde la Gran Silla), fechado en 1985.

“Tears For Fears”; se reunió oficialmente otra vez en el año 2019; en donde hicieron presentaciones en “vivo” y que continuaron hasta ahora.

“Tears For Fears”; una gran banda de vuelta a la música!.