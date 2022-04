El iquiqueño César Cortés alista su retiro del fútbol:

“Me siento un jugador reconocido y valorado”

César “Chester” Cortés Pinto (38) prepara su retirada. Tras casi dos décadas en el fútbol profesional, el volante piensa despedirse de la actividad a fin de año. Así lo reconoce en una charla con AS, www.aschile.com donde también aborda el buen presente de su club, Magallanes, que es el líder de la B: luego de seis fechas, la ‘Academia’ está invicta y suma 16 puntos.

“El inicio ha sido positivo. El objetivo de este año es claro y hemos trabajado mucho para tener este comienzo. Ahora nos queda la responsabilidad de tratar de mantenernos”, afirma ‘Chester’ Cortés, quien también ha jugado en la UC, Huachipato, Everton, la U y Palestino, entre otros elencos además de 4 partidos con la Roja entre 2012 y 2013.

¿Da para pensar en el ascenso o es muy pronto? Hace más de 30 años que Magallanes no compite en Primera…

– Sí, sabemos el tiempo que Magallanes lleva sin jugar en la Primera División, y el objetivo de este año es el ascenso. Es lo planteado desde el principio de la temporada, y creo que esto hay que evaluarlo como lo que es: un buen inicio, donde debemos seguir mejorando para mantenernos arriba y pelear hasta el final el ascenso, que no va a ser nada fácil.

– En sus casi 20 años como futbolista, nunca jugó en la B de Chile. ¿Cómo enfrenta aquello en Magallanes? ¿No es un retroceso?

– No. Yo estoy en la etapa final de mi carrera, pero me siento totalmente vigente y decidí venir a Magallanes por la forma de jugar que tiene el equipo. Si bien he estado varios años en Primera División, en esta última etapa quise elegir dónde estar y creo que mi elección ha sido correcta. La disfruto mucho, me gustan mucho los entrenamientos, el equipo que se ha formado y no lo veo como un retroceso. Sí lo veo como un gran desafío y una gran oportunidad para quedar en la historia de Magallanes, que le ha costado durante tantos años.

– ¿Qué análisis hace de su carrera?

– La he disfrutado mucho. Mi objetivo eran muchos grandes. Lamentablemente, en algunas ocasiones no fue lo que yo esperaba, pero me siento satisfecho. Creo que el recorrido ha sido importante, he ganado varios títulos y me siento un jugador reconocido por el medio, valorado, y eso es lo que uno va dejando, de la parte futbolística, humana. En el complemento de las dos, a mi parecer, mi carrera ha sido buena, muy linda.

– ¿Hasta cuándo piensa jugar?

– Yo creo que esta debiese ser mi última temporada en el fútbol profesional. Espero coronarla bien y dejar a Magallanes en Primera División.

– ¿Y tiene planes para después?

– Terminé mi curso de entrenador, también estudié Administración de Empresas, y me encantaría seguir vinculado al fútbol. Pero necesito tomarme una pausa en esta carrera que ha sido bien intensa, bien larga. Son 20 años ya de carrera profesional y siento que, en mi caso, debo tomar una pausa y reflexionar para ver qué hacer en el futuro.