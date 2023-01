El Estado de Chile en la Macrozona Norte

Diversas son las necesidades de seguridad en nuestro país, y múltiples se han perfilado como las

soluciones, pero los últimos informes de seguridad alertan con cifras siempre al alza, en especial si

se habla de homicidios.

En un fenómeno que provoca alarma pública, hoy los delincuentes exhiben un alto poder fuego y

gran calibre, con armamentos de repetición de alta tecnología ingresados a Chile de manera ilegal.

Se podría pensar que unos de los factores que tiene relación con esta situación de mayor

peligrosidad, obedece a los nuevos carteles de narcotráfico que operan en nuestro país desde

algún tiempo a la fecha.

Existe consenso que una de las causales dice relación con el ingreso descontrolado de migrantes

irregulares a través de nuestra frontera Norte, particularmente por Arica, Colcahane y Ollagüe, no

obstante tras esos ingresos clandestinos está claramente establecido que no existe registro de

ellos sumado al hecho que muchos de los extranjeros no portan identidad, lo que implica no poder

obtener esa información en su país de origen, como por ejemplo, Venezuela, con quien ha sido

casi imposible obtener antecedentes por vías oficiales.

Entonces la pregunta es quién resuelve ese problema ya que, si bien migrar es un Derecho

humano consagrado a nivel internacional, nada ni nadie puede dar fe de cuál es la intención de

ese migrante para ingresar a Chile.

Por otra parte, la Macrozona Norte carece de recursos tecnológicos y son las propias autoridades

centrales quienes incluso reconocen que esos territorios no tienen ni mantienen elementos para

poder ayudar a prevenir una migración que aparece descontrolada en diversos sentidos.

A nuestro entender se debe priorizar una agenda de Seguridad Pública, pero pensando en forma

solidaria: Resulta increíble que aún no podamos resolver un tema que es de suma urgencia en

nuestra sociedad, el cual la Constitución asegura y ordena al Estado Chileno, brindar las

condiciones mínimas de seguridad y dar tranquilidad de nuestros ciudadanos.

En el contexto de búsqueda de soluciones, obviamente la centralización en la toma de decisiones

ha sido el enemigo número uno con respecto a la prevención en seguridad pública y su impacto y

efecto lo estamos viviendo de manera nítida en las regiones del extremo Norte chileno,

particularmente en materia narcotráfico, tráfico de armas de fuego, tráfico y trata de personas,

migración irregular.

Respecto a esta última, existe una inacción claramente visible y que se evidencia en la poca o nula

recuperación de los espacios públicos en el centro de nuestras ciudades del norte, hecho que se ve

agravado por personas que viven en la calle y lo cual afecta la calidad de vida urbana.

Es de suma relevancia (y urgencia) poder generar acciones que vayan directamente en el nuevo

concepto de prevención situacional, concepto que trabajaron los países del Hemisferio Norte y

tuvieron buenos resultados. ¿Por qué no podemos también nosotros hacer algo de manera

transversal y multisectorial? Por lo pronto, estamos frente a un gran desafío País que espera ser

encarado a la brevedad.

Tal como se reconoce a nivel de tribunales y Ministerio Público, los porfiados hechos están

apuntando a que la Ley y sus agentes deben hacerse presente in situ y eso quiere decir una sola

cosa: Si estamos de acuerdo con que se debe “estar” donde está el problema, la conclusión

derivada no es otra que se debe estar presente en la Macrozona Norte con todos los medios

humanos, financieros y tecnológicos.

Patricio Meza García, Administrador Superior en Seguridad Publica.