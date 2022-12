Nicolás Bisquertt y Adolfo Almarza cuentan cómo el deporte les devolvió la vida

El 3 fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad:



● Ambos, hoy deportistas paralímpicos, sufrieron un grave accidente en su infancia, y de no

ser por la disciplina del entrenamiento, no habrían podido cumplir sus sueños más de 10

años después.

● En Chile, el 20% de la población adulta presenta algún grado de discapacidad y de ese

porcentaje, menos de la mitad (42,8%) participa en el mercado laboral.



El pasado sábado 3 fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, designado por la

ONU con el objetivo de promover sus derechos y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad. En

Chile, según las cifras entregadas en el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, realizado por

el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) el 2021, un 20% de la población adulta presenta

algún grado de discapacidad.



Las cifras no son alentadoras, ya que el 40,4% se encuentra en situación de dependencia, el 41,2%

cuenta con la asistencia de otras personas para la realización de actividades básicas e

instrumentales de la vida diaria, y solo el 42,8% participa en el mercado laboral buscando empleo o

trabajando, ya sea por falta de inclusión en los trabajos o motivación hacia las pocas oportunidades

existentes.

Es por ello que, ejemplos de vida como los de Adolfo Almarza, ciclista de montaña con prótesis en

ambas piernas; y Nicolás Bisquertt, esquiador paralímpico quien quedó parapléjico hace 10 años,

son fundamentales para motivar a muchas personas con discapacidad.

Nicolás Bisquertt: La mentalidad es la clave de todo

Para Nicolás, quien actualmente forma parte del equipo Lippi y se encuentra en Europa

preparándose para el ​​Mundial de Ski Paralímpico y para los juegos de Milán 2026, la mente es

clave en el proceso de superación. A sus 13 años tuvo un accidente que lo dejó parapléjico y si

bien, él era fanático del deporte, nunca perdió la esperanza de seguir con su sueño. “Nunca pensé

que mi sueño se iba a acabar, a meses de tener el accidente ya estaba entrenando. Partí con tenis,

después probé un poco de ski, luego en agua y hasta hoy no he parado más”.

Para el deportista paralímpico, Chile no está preparado para ser 100% profesional en algún deporte

que no sea fútbol, “uno siempre va a tener el resguardo de estudiar una carrera en alguna

universidad, es decir, algo paralelo, porque probablemente no se podrá vivir de eso, aunque existen

casos excepcionales. Me encantaría que fueran más cada día y por eso estamos luchando”. El

lema de Bisquertt es ser positivo en los momentos difíciles: “busco hasta que encuentro, y lo más

importante soy paciente y perseverante”, señala.



Adolfo Almarza: “El primer paso es asumir quién eres después del accidente”

Fue cuando tenía 12 años que un accidente puso a Adolfo Almarza frente a las inclemencias del

destino: había perdido sus dos piernas y debía rearmarse siendo solo un niño. La recuperación no

fue fácil ni tampoco rápida, pero ese tiempo le permitió darse cuenta que nada estaba perdido y

hoy, con 34 años es el único ciclista de montaña profesional que usa prótesis al practicar descenso

en el menor tiempo posible (downhill).

Desde los 18 años cuenta con el apoyo de privados, quienes le han permitido desarrollar su carrera

como ciclista; sin embargo, afirma que “en Chile es muy difícil ser un deportista profesional teniendo

un grado de discapacidad, pero no es imposible. Se requiere de mucho esfuerzo y sacrificio y no