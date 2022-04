“La migración está desbordada y el Gobierno está dando señales erróneas”

Diputado Trisotti y preparación de apertura de frontera de Colchane

‘’La migración clandestina está lejos de controlarse y desde el Ejecutivo las decisiones son absolutamente desacertadas”, agregó el parlamentario.

Como señales completamente “erróneas” calificó el diputado de la UDI, Renzo Trisotti, las decisiones tomadas por el Gobierno en materia migratoria.

El parlamentario gremialista recordó que la semana pasada el Gobierno publicó en el Diario Oficial la eliminación de un artículo relativo al ingreso de refugiados a Chile.

¿Qué significa?, “Que el artículo firmado bajo la administración anterior y eliminado por el Presidente Boric, permitía evitar que se otorgaran permisos a personas que no cabían en la calidad de refugiados, como extranjeros que hubieran vivido por 3 años o más fuera de sus países de origen o que abandonaban sus naciones por razones laborales y no a causa de persecuciones políticas o ideológicas”.

Situación que a juicio del representante de la Región de Tarapacá, “estamos en el peor de los mundos y los escenarios, las decisiones de este gobierno no ayudan en nada a frenar la migración ilegal, es hora de que el Presidente y la ministra el Interior tomen medidas que apunten a controlar la entrada a nuestro país de extranjeros que sólo buscan dañar”.

“Por esta vía -sostuvo Trisotti- no me extrañaría que comenzara una masiva regularización de migrantes para que puedan ingresar a nuestro país, y no de aquellos que realmente lo necesitan”.

Es claro, argumentó el legislador, “que la migración sigue desbordada, y no se están tomando las medidas necesarias y las adecuadas para controlar la entrada de migrantes a nuestro país”.

El diputado Renzo Trisotti, finalmente añadió que “el Gobierno no puede estar ajeno a esta realidad, tomando decisiones que no van por la vía de aminorar la entrada de extranjeros al país, yo lo llamo a visitar la región y conocer in situ nuestra realidad”.