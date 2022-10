Diputado Trisotti y macrozona Norte: “Tenemos un gobierno sordo e indolente que están esperando más asesinatos para tomar medidas”

El parlamentario gremialista aseguró que se han hecho millonarios anuncios un Plan

nuestro Norte y hasta el día de hoy no se ha ejecutado un solo peso.

Tras la votación de hoy en la Cámara Baja de la nueva prórroga del estado de excepción

para la macrozona Sur del país, el diputado de la UDI, Renzo Trisotti aseguró que

“tenemos un gobierno sordo e indolente con el Norte del país”.



“Claramente”, argumentó el parlamentario gremialista, “se hacen millonarios anuncios, un

Plan nuestro Norte y hasta el día de hoy no se ha ejecutado un solo peso, y la situación

sigue empeorando, parece que el gobierno estaba esperando para reaccionar hechos tan

terribles como un robo con violación a una joven en Alto Hospicio”.

“Ya llevamos 38 asesinatos en lo que va de este año 2022 en nuestra Región, parece

que el gobierno está esperando la pérdida de más vidas humanas para reaccionar”,

subrayó el legislador por el distrito 2.

Por eso razón, señaló que “el cansancio y la indignación del norte ya es absolutamente

evidente, pero se le sobrepone el miedo y la incertidumbre de vivir en un lugar que no

reconocemos, con una frontera cuyo control se ha despotenciado, con prácticamente

nulas expulsiones, únicamente 9 administrativas durante todo este gobierno, donde

además se nos dijo en el mismo Colchane hace más de dos meses, que se presentaría

un proyecto de ley para acelerar estos procesos de expulsión y hasta este día tampoco se

ha cumplido”.

A juicio del parlamentario por Tarapacá, “tenemos un gobierno absolutamente

indolente con el Norte del país, ninguna de las medidas, ninguno de los proyectos,

ninguna de las ayudas que hemos planteado de manera constructiva, entendiendo que

este es un fenómeno muy difícil de poder resolver, han sido consideradas”.

“Hoy”, indicó el diputado UDI, “volvemos a pedir un Plan de intervención policial para la

macrozona Norte, el estado de excepción constitucional vemos que no existen ni los

pantalones ni la capacidad para poder mantenerlo, ni siquiera en el Sur de nuestro país”.

Y continuó: “Vemos un gobierno que está «casado» con su ideología, anclado en una serie

de temores del pasado que les impide poder evidenciar que tienen un desastre en materia

de seguridad, no sólo en la macrozona Sur, sino que también en el Norte”.

Asimismo, sostuvo que “acá se necesita firmeza, decisión y urgencia que son tres

características que no estamos viendo ni en el Sur ni en el Norte del país”.

“Hoy tenemos Carabineros sobredemandados, policías que no dan abasto, y fiscales

sobrepasados. Acá hay displicencia en el actuar, hay incompetencia en su proceder y hay

mentiras en sus anuncios. No podemos seguir tolerando un gobierno que hace todo lo

contrario a lo que anuncia. Mientras, el norte sigue desangrándose seguimos

evidenciando su ceguera, su sordera y su incapacidad de actuar. Espero que esta vez sí

haya una reacción y en conjunto podamos enfrentar una crisis que de no ponerse freno

terminará siendo lapidaria para la convivencia y sobrevivencia de la región de Tarapacá y

de todos quienes habitamos el norte de nuestro país. Exigimos una vez más firmeza,

decisión pero sobre todo urgencia y un plan especial de intervención policial, para

enfrentar y aislar por que el tiempo de evaluación o planificación ya venció”, concluyó el

diputado Renzo Trisotti.