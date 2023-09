Diputado Trisotti sacó la voz por suspensiónde cirugías en hospital “Dr. Torres Galdames”

“El Gobierno debe entender que los recursos dispuestos no permiten

absorber el aumento de la demanda producto de la crisis migratoria, la accidentabilidad vehicular y el incremento delictual”



De “inaceptable” calificó el diputado de la UDI, Renzo Trisotti, la suspensión de

cirugía en el hospital de Iquique por problemas de flujos de recursos, lo que

derechamente se traduce en una falta de planificación lo que conlleva a tener que

elegir a qué enfermo se opera y a quien no.

Y en esa línea, el parlamentario gremialista argumentó que “el ministerio de Salud

no ha entendido que Tarapacá tiene un sólo hospital de alta complejidad y los

recursos dispuestos no permiten absorber el aumento de la demanda en materia

sanitaria”.

Todo esto agregó Trisotti, “porque los recursos dispuestos no permiten absorber el

aumento de la demanda generado producto del alto flujo migratorio, la

accidentabilidad vehicular y el incremento delictual”.

A juicio del legislador por Tarapacá, “no son tolerables más excusas y el gobierno

debe regularizar inmediatamente la situación y comenzar a trabajar en un nuevo

hospital para Iquique”.

“La salud es un derecho fundamental de las personas y no podemos permitir que

personas no sean operadas por falta de recursos, personas que han esperado

muchas veces por años por una cirugía y a la hora de llevarla adelante se

suspende por falta de recursos, Impresentable”, indicó el legislador por el Distrito

2.

Es por ello, reiteró el diputado UDI, Renzo Trisotti “el Ministerio de Salud no sólo

tiene que regularizar de manera urgente la grave situación que hemos evidenciado

en estos días, sino que también tiene que comenzar a trabajar en un nuevo

hospital para Iquique que permita poder tener una solución definitiva”.