Diputado Trisotti pide revisar e incrementar la distribución de recursos del proyecto de royalty minero a las regiones del norte del país donde están emplazadas las faenas mineras

El parlamentario gremialista por Tarapacá aseguró que esta iniciativa no hace

justicia con las regiones del norte del país, que pagan un costo por la existencia

de las faenas dentro de su territorio.

El diputado de la UDI y representante de la región de Tarapacá, Renzo Trisotti,

pidió revisar el proyecto de royalty minero que se votará prontamente en la

Sala de la Cámara Baja, con el fin de que se revise e incremente la

distribución de los recursos que serán entregados a las regiones del norte del

país.

Y es que la distribución actual, dijo el parlamentario gremialista, “nos perjudica,

no puede ser que el que reparte se lleve la mejor parte cuando es el norte a

quien afectan más las externalidades que generan las faenas mineras”.

“La distribución de recursos es absolutamente injusta, ya que no es aceptable

que regiones y comunas mineras que pagan costos medioambientales, por

ejemplo, reciban menos recursos que aquellas que no se ven afectadas”,

argumentó Trisotti.

En este sentido, agregó el legislador por el Distrito 2, “nuevamente la

distribución es inaceptablemente centralista, porque claramente en regiones

donde están las faenas mineras como Tarapacá, Antofagasta, Atacama y

Coquimbo los recursos no son directamente proporcionales a las

consecuencias que allí se generan”.

Tras la distribución actual, según consta en el proyecto de ley, sostuvo el

diputado UDI, y a modo de ejemplo dijo, en la comuna de Pica, los recursos del

royalty minero alcanzarían para hacer media plaza, en Iquique medio Cesfam,

en Camiña para media sala multiuso, en Colchane para la mitad de postes de

alumbrado público, en Huara para media sede social, en Pozo Almonte para

juegos infantiles y la reposición de un vehículo y en Alto Hospicio para la mitad

del proyecto de las cámaras de seguridad, si analizamos los montos asignados

con el valor de proyectos que hoy se desarrollan a nivel regional.

Y en esa línea, finalizó el diputado Renzo Trisotti que el proyecto considera la

entrega de recursos millonarios a los Gobiernos Regionales y los municipios sin

limitaciones, “es necesario que exista y se requiera de un plan o programa de

gasto de esas platas, para no repetir lo ocurrido el año pasado donde los

gobiernos regionales no gastaron todos los recursos, dejando bajas

ejecuciones presupuestarias”, cerró.