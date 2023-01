Diputado Trisotti emplaza al Gobierno a presentar Agenda pro Pymes

El parlamentario gremialista agregó que “sumado a la situación

económica, Iquique pasa por momentos muy difíciles a raíz de la

migración ilegal, el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado.

En el marco de la crisis económica y el complejo escenario que se avista

para el 2023, el diputado de la UDI, Renzo Trisotti, emplazó al Gobierno a

presentar una Agenda Pro Pymes enfocada a las necesidades a nivel

nacional, además de la situación particular de cada Región del país.

“El Gobierno debe tomar medidas inmediatas ante esta realidad por la

que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, porque el 2023 se

viene muy complejo en materia económica y hay millones de chilenos que

no están llegando a fin de mes”, argumentó el parlamentario gremialista.

En esa línea, el representante por Tarapacá lamentó que la Región se esté

viendo sumamente afectada en materia turística a raíz de la migración

ilegal, el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado.

Contextualizando, Trisotti recordó que “venimos de un estallido social y

una pandemia que afectó tremendamente a las Pymes, y hoy estamos

rodeados de migrantes ilegales, delincuentes, narcotraficantes que no

permiten que la Región se pueda recuperar.

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Chile será el

único país de América Latina que experimentará una caída en su economía

el 2023, expuso el diputado por el Distrito 2, por ello indicó “debemos ser

capaces de darle señales de alivio adecuadas desde las políticas públicas

que puedan implementarse desde el Congreso y el Gobierno”.

En concreto, dijo Trisotti, como UDI “le pedimos al Gobierno implementar

al menos 4 medidas que van en la línea de ayudar y apoyar a las pymes, ya

que, estas se han visto sumamente afectadas por la recesión y la

pandemia”.

PYMES

Entre ellas sostuvo el diputado UDI, se pide generar un subsidio para

pagar el sueldo mínimo, “el 80% de los salarios mínimos están en las

Pymes. El Gobierno no puede exigir lo mismo a una gran empresa que a

una empresa pequeña”.

Además de un plan de formalización para Pymes, “hoy más de 2,4

millones de personas son informales. Miles de Pymes también lo son. Esto

es un problema porque compiten en forma desleal con quienes pagan

sagradamente sus impuestos, los clientes no tienen la misma protección

por el servicio recibido y al mismo tiempo no pueden recibir los apoyos del

Estado”.

En tercer lugar, agregó el legislador, se deben bajar algunos impuestos

para reactivar la economía. Por eso pedimos que a las empresas con

ventas bajo 100 mil UF se les devuelva 1/3 del impuesto de primera

categoría por los próximos 3 años.

Por último, dijo, pedimos la Reforma previsional, ya que “al menos la

mitad de las cotizaciones adicionales del 6% sean de cargo del Estado y NO

de las pymes. Es importante que sea el Estado el que se ponga con el 50%

de las cotizaciones individuales para las pymes.

El diputado Renzo Trisotti, finalmente señaló que “acá lo importante son

las Pymes que dan más del 80% del trabajo a los chilenos, y es ahí donde

el Gobierno debe impulsar medidas en ayuda de ellas”.