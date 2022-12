Deportista UNAP logró segundo lugar en mundial paralímpico de levantamiento de pesas en Dubái 

El deportista iquiqueño y estudiante de segundo año de Arquitectura en la Universidad Arturo Prat (UNAP), Heber Leyton Sánchez (23), obtuvo el segundo lugar en la categoría “equipos” durante el Duodécimo Torneo Mundial de Levantamiento de Pesas Paralímpico realizado en Dubái (12th Fazza Dubái Para Powerlifting World Cup 2022), y alcanzó además el puesto 11° en la especialidad “individual”.

El alumno de la UNAP, que padece acondroplasia —un trastorno del crecimiento de los huesos— expresó su alegría por el logro deportivo, en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Y explicó que la competencia en equipos de “parapowerlifting” se divide en sección mujeres, hombres y mixtos.

“Me tocó participar en la selección nacional hombres, junto a dos compañeros de la disciplina Juan Carlos Garrido y Javier Jiménez, y en conjunto logramos adjudicarnos la medalla de plata en esta competencia. Fue algo inesperado, ya que era mi primer certamen por equipo. Una hermosa experiencia de la que estoy muy feliz de haber participado, junto a otros deportistas de la selección”, dijo el pesista iquiqueño.

Heber Leyton relató que su espíritu de superación ha sido parte de su vida, motivándole a superar múltiples desafíos, entre otros, su acondroplasia.

Con la sinceridad que lo caracteriza, dijo no estar completamente conforme con el puesto 11° logrado en la competencia individual en la categoría de menos 49 kilos. “La verdad es que en la competencia individual no estuve acorde a lo que se tenía planteado, que era registrar una nueva marca o superar una marca anterior, respecto al récord nacional de menos de 49 kilos, que es levantar 111. Lamentablemente, solo logré adjudicarme un levantamiento de 105 kilos, lo que fue un trago amargo y no quedé contento. Porque estas marcas son proyectuales y ésta no contribuye a mi meta de participar en los Juegos Paralímpicos 2024 que se desarrollarán en París”, expresó.

AGRADECIMIENTOS

Si bien sabe que el resultado es parte de su trabajo, dijo estar agradecido de quienes lo han apoyado y han creído en él. “Quiero agradecer a mi entrenadora Elizabeth Cortés, a la Corporación Municipal y la Ilustre Municipalidad de Iquique, que me han asignado un espacio y entregado la implementación. Y también, el gran soporte de mi alma mater, la Universidad Arturo Prat, que me ha apoyado en el ámbito estudiantil, posibilitando que además de ser un buen deportista, pueda continuar con mi sueño de ser profesional, contribuyendo a solventar todo gracias a la Beca al Mérito Deportivo que me entregó la Institución”, señaló.

Manifestó además agradecimiento y cariño por su familia, que siempre lo ha acompañado, a sus amigas, amigos y a todas las personas que lo han respaldado para lograr sus metas.

El powerlifting o levantamiento de potencia es un deporte de fuerza, para hombres y mujeres, que consiste en la realización de tres ejercicios de levantamiento de peso: la sentadilla, el «press de banca» y el «peso muerto». Las primeras competiciones de powerlifting modernas comenzaron en la década de 1960.